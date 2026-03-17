Israel tuyên bố tiêu diệt nhân vật quyền lực hàng đầu của Iran

Israel tuyên bố đã hạ sát ông Ali Larijani – nhân vật an ninh cấp cao của Iran, làm dấy lên lo ngại về biến động quyền lực và tương lai xung đột khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, vừa tuyên bố rằng ông Ali Larijani – người đứng đầu ngành an ninh của Iran – đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel.

Tuy nhiên, phía Iran hiện chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về thông tin này.

Nếu cái chết của ông Larijani được Tehran xác nhận, đây sẽ là vụ ám sát gây chấn động nhất kể từ khi Mỹ và Israel mở màn cuộc chiến bằng cuộc tấn công khiến lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng.

Trong bối cảnh đó, con trai của ông Khamenei đã được bổ nhiệm làm lãnh tụ tối cao mới, dù theo đánh giá của phía Israel, người này hiện đang bị thương, và ông Larijani thực tế đã đóng vai trò là nhân vật quyền lực số một trong bộ máy an ninh – chính trị Iran.

Việc ám sát ông Larijani, nếu được xác nhận, sẽ khiến các bên bên ngoài gặp khó khăn hơn trong việc tìm kiếm một đầu mối đối thoại cấp cao trong giới lãnh đạo Iran. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc toàn bộ hệ thống chính trị Iran sẽ sụp đổ.

Iran vận hành theo một cấu trúc quyền lực gồm nhiều tổ chức, và bộ máy này vẫn tiếp tục hoạt động ngay cả sau khi mất đi các lãnh đạo cấp cao. Dù vậy, tuyên bố ám sát chắc chắn sẽ được Israel coi là một chiến thắng chiến lược lớn.

Trước đó chỉ vài ngày, ông Larijani vẫn xuất hiện công khai tại thủ đô Tehran trong cuộc tuần hành thường niên nhân Ngày al-Quds.

Phát biểu với truyền thông nhà nước Iran khi tham gia sự kiện, ông cho rằng vụ đánh bom xảy ra trong cuộc tuần hành là dấu hiệu của “sự tuyệt vọng” từ phía đối thủ.

“Những cuộc tấn công này xuất phát từ nỗi sợ hãi, từ sự tuyệt vọng. Một bên mạnh mẽ sẽ không bao giờ ném bom vào các cuộc biểu tình. Rõ ràng họ đã thất bại”, ông nói trên truyền hình nhà nước.

Ông cũng chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng ông Trump “không hiểu rằng người dân Iran là một dân tộc dũng cảm, mạnh mẽ và kiên định. Càng gây áp lực, quyết tâm của họ càng lớn hơn”.

Ngay sau khi Israel đưa ra tuyên bố, một bức thư viết tay đã được đăng tải trên tài khoản X của ông Larijani, mặc dù chưa có xác nhận nào từ Tehran.

Bức thư này, cũng được các phương tiện truyền thông nhà nước Iran chia sẻ, nhằm tưởng niệm các thủy thủ Iran thiệt mạng trong một cuộc tấn công gần đây của Mỹ, dự kiến ​​lễ tang của họ sẽ diễn ra hôm nay.

Bức thư viết: “Nhân dịp lễ tang các chiến sĩ anh hùng của Hải quân Cộng hòa Hồi giáo Iran: Ký ức về họ sẽ mãi sống trong trái tim người dân Iran, và sự hy sinh anh dũng này sẽ củng cố nền tảng của quân đội Cộng hòa Hồi giáo trong cơ cấu lực lượng vũ trang trong những năm tới. Tôi cầu xin Thượng đế toàn năng ban cho những người tử đạo đáng kính này những cấp bậc cao nhất”.

Theo Reuters, AJ