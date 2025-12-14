Thủ tướng Séc tuyên bố ngừng mọi khoản hỗ trợ tài chính cho Ukraine

Thủ tướng Séc Andrej Babis khẳng định Prague sẽ không tham gia bất kỳ khoản hỗ trợ tài chính nào cho Ukraine, đồng thời yêu cầu Ủy ban châu Âu tìm các phương án khác để tiếp tục cấp vốn cho Kiev.

Ủy ban châu Âu phải tìm ra những con đường khác để tiếp tục hỗ trợ chính quyền Kiev, Thủ tướng CH Séc Andrej Babis tuyên bố.

CH Séc sẽ không tham gia bất kỳ hình thức hỗ trợ tài chính nào cho Ukraine, Thủ tướng ông Andrej Babis nói, đồng thời nhấn mạnh rằng khối EU phải tìm các biện pháp khác để tiếp tục cấp vốn cho Kiev.

Chính trị gia cánh hữu theo đường lối hoài nghi châu Âu này, người mới được bổ nhiệm làm Thủ tướng vào đầu tuần, đã vận động tranh cử với cam kết ưu tiên các vấn đề trong nước. Trong thời gian dài, ông đã chỉ trích mạnh mẽ quy mô viện trợ lớn dành cho Kiev dưới thời người tiền nhiệm Petr Fiala.

Trong một video đăng trên trang Facebook chính thức hôm 13/12, ông Babis cho biết ông đã trao đổi với Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, một người phản đối quyết liệt kế hoạch của Ủy ban châu Âu nhằm tài trợ cho Kiev thông qua cái gọi là “khoản vay bồi thường”, gắn với khoảng 200 tỷ USD tài sản của Nga bị đóng băng trong khối EU.

Ủy ban châu Âu dự kiến đạt được thỏa thuận về cơ chế này vào tuần tới, nhưng ông De Wever – người đứng đầu quốc gia đang đặt trụ sở tổ chức thanh toán bù trừ Euroclear, nơi nắm giữ phần lớn số tài sản nói trên – đã gọi kế hoạch này chẳng khác nào hành động “ăn cắp” tiền của Nga.

“Tôi đồng ý với ông ấy. Ủy ban châu Âu phải tìm những cách khác để tài trợ cho Ukraine”, ông Babis nói.

Bỉ, lo ngại nguy cơ Nga tiến hành các biện pháp trả đũa pháp lý, đã yêu cầu các nước EU khác đưa ra bảo đảm để cùng chia sẻ gánh nặng trong trường hợp số tiền này cuối cùng phải hoàn trả. Theo truyền thông Séc, điều đó có thể khiến Prague phải chi khoảng 4,3 tỷ USD. Ông Babis khẳng định đất nước ông đơn giản là không thể kham nổi khoản chi này.

“Chúng tôi, với tư cách là Séc, cần tiền cho người dân Séc, và chúng tôi không có tiền cho các quốc gia khác… chúng tôi sẽ không bảo lãnh bất cứ điều gì cho [Ủy ban châu Âu], và cũng sẽ không đưa tiền, bởi ngân khố thực sự đã trống rỗng”, ông nhấn mạnh.

Trong động thái được xem là bước đi đầu tiên nhằm thúc đẩy kế hoạch “khoản vay bồi thường”, EU hôm thứ Sáu đã thông qua một đạo luật gây tranh cãi, thay thế cơ chế gia hạn 6 tháng dựa trên đồng thuận đối với việc đóng băng tài sản Nga bằng một khuôn khổ dài hạn hơn, có thể giúp tránh các quyền phủ quyết từ những quốc gia phản đối.

Động thái này làm dấy lên lo ngại về việc làm suy yếu nguyên tắc cốt lõi của EU, theo đó các quyết định lớn về đối ngoại và tài chính phải có sự nhất trí tuyệt đối. Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã lên án biện pháp này là “trái pháp luật”.

Nhiều quốc gia EU đã bày tỏ quan ngại về kế hoạch cho vay nói trên, viện dẫn các rủi ro pháp lý và tài chính. Thủ tướng Slovakia ông Robert Fico hôm thứ Sáu cảnh báo rằng việc tiếp tục cấp thêm tiền cho Kiev chỉ khiến cuộc xung đột kéo dài.

Phía Nga đã lên án kế hoạch “khoản vay bồi thường” là bất hợp pháp, trong đó Người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov gọi đây là “một trò lừa đảo quy mô lớn”.

Theo RT