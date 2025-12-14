Nga tố EU “ăn cắp trắng trợn” khi tìm cách sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để tài trợ Ukraine

Bà Maria Zakharova tuyên bố mọi nỗ lực của EU nhằm sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ Ukraine đều vi phạm luật pháp quốc tế, trong bối cảnh nội bộ châu Âu chia rẽ sâu sắc về kế hoạch này.

Các quốc gia châu Âu hậu thuẫn Ukraine đang tranh luận gay gắt về cách tái sử dụng các nguồn tiền này nhằm hỗ trợ Kiev.

Mọi nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) nhằm động chạm tới tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga đều là hành vi phi pháp theo luật pháp quốc tế, bà Maria Zakharova, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, tuyên bố.

Đầu tuần này, Ngân hàng Trung ương Nga đã khởi động các thủ tục pháp lý nhằm vào Euroclear, tổ chức lưu ký có trụ sở tại Bỉ đang nắm giữ phần lớn tài sản của Nga bị phong tỏa, trong bối cảnh các quốc gia châu Âu ủng hộ Ukraine tiếp tục tranh cãi về việc chuyển hướng các khoản tiền này để tài trợ cho Kiev.

“Những hành động nhằm vào tài sản có chủ quyền mà không có sự đồng ý của Nga – dù là phong tỏa vô thời hạn, tịch thu, hay tìm cách khoác cho chúng cái tên ‘khoản vay bồi thường’ – đều hoàn toàn trái với luật pháp quốc tế”, bà Maria Zakharova nói với báo giới tại một cuộc họp báo hôm thứ Bảy. “Dù Brussels có sử dụng những thủ thuật giả danh pháp lý nào để biện minh, thì đây cũng là hành vi ăn cắp trắng trợn”.

Theo bà Zakharova, ngoài mục tiêu “tài trợ cho dự án Ukraine đang thất bại”, EU còn tìm cách sử dụng các tài sản này để vực dậy chính nền kinh tế của mình, vốn đã chịu tổn hại nặng nề bởi các lệnh trừng phạt nhằm vào thương mại của Nga với phương Tây.

Hungary và Slovakia đã lên án EU vì viện dẫn những quyền khẩn cấp hiếm khi được sử dụng nhằm né tránh khả năng bị các quốc gia thành viên phủ quyết, qua đó biến việc đóng băng tài sản Nga thành vô thời hạn. Thủ tướng Hungary Viktor Orban cáo buộc “nền độc tài Brussels” đang “chà đạp có hệ thống lên luật pháp châu Âu”.

Theo tờ Politico, Italy, Bỉ, Bulgaria và Malta đã yêu cầu Ủy ban châu Âu nghiên cứu các phương án cho Kiev vay vốn khác, thay vì tịch thu tài sản của Nga. Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cảnh báo rằng việc tịch thu hoàn toàn các tài sản này sẽ làm xói mòn niềm tin vào hệ thống tài chính EU, kích hoạt làn sóng tháo chạy vốn và khiến Bỉ đối mặt với những rủi ro pháp lý nghiêm trọng.

Theo RT