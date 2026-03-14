Tàu khu trục Mỹ phóng tên lửa “quý như vàng” hạ gục tên lửa Iran trên không phận NATO

Tàu khu trục USS Oscar Austin của Mỹ đã phóng tên lửa SM-3 đánh chặn tên lửa đạn đạo Iran trên bầu trời Thổ Nhĩ Kỳ. Loại tên lửa phòng thủ này có giá vô cùng đắt đỏ.

Các tàu khu trục của Hải quân Mỹ hoạt động tại phía đông Địa Trung Hải đã phóng tên lửa đánh chặn SM-3 (Standard Missile-3) – một trong những hệ thống đánh chặn hiện đại và đắt đỏ nhất của Mỹ – để bảo vệ không phận NATO trước các tên lửa đạn đạo từ Iran.

Hôm 13/3, tàu khu trục lớp Arleigh Burke USS Oscar Austin đã phóng ít nhất một tên lửa đánh chặn SM-3 để bắn hạ một tên lửa đạn đạo của Iran trong không phận Thổ Nhĩ Kỳ, một quan chức quốc phòng nói với hãng Business Insider.

Theo vị quan chức này, đây là lần thứ ba kể từ ngày 28/2 – khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran – một tàu khu trục của Hải quân Mỹ sử dụng SM-3 để bắn hạ tên lửa Iran trong không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Quan chức này yêu cầu giấu tên để thảo luận về các diễn biến quân sự.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của NATO triển khai tại phía đông Địa Trung Hải đã đánh chặn tên lửa Iran. Không có thương vong, mặc dù mảnh vỡ rơi xuống thành phố Gaziantep ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ là nơi đặt nhiều căn cứ quan trọng của Mỹ và NATO, bao gồm các căn cứ không quân Incirlik và Konya. Một cuộc tấn công của Iran vào các cơ sở này có thể kích hoạt sự leo thang nghiêm trọng trong cuộc chiến đã lan rộng khắp Trung Đông.

Hiện USS Oscar Austin là một trong ba tàu khu trục Mỹ đang triển khai tại phía đông Địa Trung Hải. Việc sử dụng tên lửa SM-3 diễn ra trong bối cảnh các chiến dịch phòng không rộng lớn trên khắp Trung Đông. Mỹ và các đồng minh trong khu vực đã bắn hạ hàng nghìn tên lửa và máy bay không người lái của Iran kể từ khi chiến dịch “Epic Fury” bắt đầu cách đây chưa đầy hai tuần.

Tên lửa SM-3 sử dụng phương tiện tiêu diệt động năng (kinetic kill vehicle) để phá hủy các tên lửa tầm ngắn đến tầm trung trong giai đoạn giữa hành trình của chuyến bay. Khác với nhiều hệ thống đánh chặn khác của Hải quân Mỹ, SM-3 có thể tiêu diệt mục tiêu ngoài không gian.

Loại tên lửa này được trang bị trên các tàu khu trục lớp Arleigh Burke và tuần dương hạm lớp Ticonderoga.

Có nhiều biến thể SM-3, được sản xuất bởi tập đoàn quốc phòng Mỹ RTX Corporation và – đối với biến thể mới nhất – bởi Mitsubishi Heavy Industries của Nhật Bản.

Các tàu khu trục Mỹ lần đầu tiên sử dụng SM-3 trong chiến đấu vào tháng 4/2024 để bảo vệ Israel trước một cuộc tấn công tên lửa của Iran. Hải quân Mỹ tiếp tục phóng loại tên lửa này vào tháng 10 cùng năm sau một đợt tấn công khác từ Tehran.

Tuy nhiên, các tên lửa đánh chặn này không hề rẻ. Biến thể SM-3 Block IB được ước tính có giá khoảng 10 triệu USD mỗi quả, trong khi phiên bản mới hơn SM-3 Block IIA có giá khoảng 28 triệu USD.

Hiện vẫn chưa rõ Hải quân Mỹ đã sử dụng bao nhiêu tên lửa SM-3 trong các trận đánh tại Trung Đông. Theo học thuyết phòng thủ tên lửa, quân đội thường phải phóng ít nhất 2 tên lửa đánh chặn cho mỗi mục tiêu, do đó chi phí cho các vụ đánh chặn mới nhất trên bầu trời Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã rất lớn.

Trong những năm gần đây, lãnh đạo Hải quân Mỹ đã cảnh báo rằng nước này đang tiêu thụ tên lửa SM-3 với tốc độ đáng báo động. Các quan chức quân sự cho biết Mỹ cần nhiều tên lửa đánh chặn hơn nữa để đối phó các mối đe dọa ở Thái Bình Dương, đặc biệt là từ Trung Quốc và kho tên lửa đạn đạo của nước này.

