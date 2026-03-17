Lưới điện quốc gia Cuba bị sập, 10 triệu người bị ảnh hưởng

Lưới điện quốc gia của Cuba đã bị sập trong hôm 16/3, theo thông báo từ đơn vị vận hành hệ thống điện của nước này, khiến khoảng 10 triệu người rơi vào cảnh mất điện trong bối cảnh lệnh phong tỏa dầu mỏ do Mỹ áp đặt làm tê liệt hệ thống phát điện.

Nhà vận hành lưới điện UNE cho biết trên mạng xã hội rằng họ đang điều tra nguyên nhân của sự cố mất điện, sự kiện mới nhất trong chuỗi các đợt cắt điện diện rộng kéo dài nhiều giờ hoặc nhiều ngày ở quốc đảo này.

Các quan chức đã loại trừ khả năng một nhà máy điện lớn bị sự cố, nhưng vẫn chưa xác định được nguyên nhân gốc rễ của sự việc, cho thấy vấn đề có thể nằm ở hệ thống truyền tải điện.

Giới chức cho biết họ đã bắt đầu khôi phục điện cho các cụm nhỏ của hệ thống – hay còn gọi là các “vi hệ thống” – trên khắp cả nước, đây là bước đi ban đầu nhưng cần thiết để đưa toàn bộ lưới điện hoạt động trở lại.

Mỹ đã gia tăng áp lực trong năm nay đối với Cuba sau khi bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, đồng minh quan trọng nhất của Havana, vào tháng 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cắt nguồn cung dầu từ Venezuela tới Cuba và đe dọa áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào bán dầu cho Havana, bóp nghẹt hệ thống điện vốn đã lạc hậu của quốc đảo Caribe này.

Cuba cho biết hôm thứ Sáu tuần trước rằng họ đã bắt đầu đàm phán với Mỹ với hy vọng hạ nhiệt khủng hoảng. Trong những tuần gần đây, ông Trump tuyên bố Cuba mong muốn đạt được thỏa thuận với Washington.

Người dân Cuba từ lâu đã quen với các đợt mất điện, dù do thiếu hụt nguồn cung dầu hay do các vấn đề mang tính hệ thống của lưới điện – vốn cũng có thể xuất phát từ việc sản lượng điện suy giảm.

“Không, tin này không khiến tôi ngạc nhiên”, cô Dayana Machin, 26 tuổi, sống tại Havana, nói với Reuters, thêm rằng giờ đây người dân Cuba đang phải xoay xở tìm các giải pháp thay thế cho điện lưới. “Chúng tôi đang dần quen với cuộc sống như thế này”.

Cuba chỉ nhận được hai tàu chở dầu nhập khẩu nhỏ trong năm nay, theo dữ liệu theo dõi tàu của LSEG hôm đầu tuần.

Tàu chở dầu đầu tiên dỡ nhiên liệu vào tháng 1 tại cảng Havana, đến từ Mexico – quốc gia từng là nhà cung cấp thường xuyên cho đảo quốc này. Tàu thứ hai, từ Jamaica, cung cấp khí hóa lỏng vào tháng 2.

Venezuela – từng là nhà cung cấp dầu chính cho Cuba – đã không gửi bất kỳ tàu nhiên liệu nào tới hòn đảo trong năm nay.

Công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA tháng trước đã nạp xăng vào một tàu chở dầu từng được sử dụng để vận chuyển nhiên liệu tới Cuba, nhưng con tàu này vẫn chưa rời vùng biển Venezuela, theo các tài liệu của PDVSA và dữ liệu theo dõi tàu.

Không có lô hàng lớn nào cập cảng trong năm nay tại các trung tâm chính của Cuba như Matanzas hoặc Moa – nơi thường tiếp nhận dầu thô để lọc và dầu nhiên liệu cho phát điện, theo hình ảnh vệ tinh do TankerTrackers.com phân tích.

Các cảng Havana và Cienfuegos cũng không ghi nhận hoạt động nhập khẩu trong hơn một tháng qua.

Theo Reuters