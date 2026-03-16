Thuyền buồm lớn nhất thế giới lập kỷ lục về tốc độ trên biển

Tàu Orient Express Corinthian vừa thử nghiệm thành công hệ thống buồm, đạt tốc độ 22 km/h chỉ dựa vào sức gió, mở ra kỷ nguyên mới cho du lịch biển.

Thuyền buồm du lịch Orient Express Corinthian vừa hoàn thành các cuộc thử nghiệm hệ thống đẩy trên biển và thiết lập kỷ lục tốc độ mới đối với thuyền buồm có kích thước lớn như vậy.

Dự kiến trở thành tàu du lịch có buồm lớn nhất thế giới, Orient Express Corinthian dài 721 feet (khoảng 220 m) và có lượng giãn nước 25.200 tấn. Con tàu được thiết kế cho trải nghiệm du lịch sang trọng, phục vụ 110 hành khách trong 54 phòng suite.

Một điểm nổi bật của con tàu là hệ thống buồm Solid Sail do hãng đóng tàu Chantiers de l’Atlantique phát triển. Hệ thống này sử dụng ba cột buồm với tổng diện tích buồm gần 48.500 feet vuông. Khi sức gió không đủ, tàu có thể chuyển sang sử dụng động cơ chạy khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Trong các cuộc thử nghiệm gần đây, con tàu đạt tốc độ khoảng 14 dặm/giờ (khoảng 22 km/h) chỉ nhờ sức gió, trong điều kiện gió khoảng 23 dặm/giờ. Theo nhà đóng tàu, đây là thành tích chưa từng có đối với một tàu buồm có kích thước lớn như vậy. Khi chính thức đưa vào khai thác, tàu được kỳ vọng đạt tốc độ tối đa khoảng 20 dặm/giờ.

Công nghệ mới vận hành các cột buồm khổng lồ

Con tàu Orient Express Corinthian sử dụng hệ thống buồm tiên tiến nhằm tối đa khả năng điều hướng và tận dụng sức gió. Tàu được trang bị ba cột buồm bằng sợi carbon cao khoảng 226 feet (gần 69 m), lắp trên hệ khung balestron đặc biệt.

Mỗi cột buồm mang khoảng 16.100 feet vuông diện tích buồm, giúp con tàu có khả năng khai thác năng lượng gió rất lớn.

Ý tưởng về hệ thống buồm này đã được ấp ủ hơn một thập kỷ trước. Hãng đóng tàu Chantiers de l’Atlantique lần đầu giới thiệu khái niệm tàu du lịch buồm hiện đại mang tên Eoseas vào năm 2009, và sau đó tiếp tục hoàn thiện thiết kế để áp dụng cho các tàu chở khách cỡ lớn.

Thiết kế cho phép các cánh buồm xoay tròn 360 độ, trong khi cột buồm có thể nghiêng tới 70 độ để tận dụng hướng gió tối ưu. Khi dựng thẳng hoàn toàn, chiều cao từ mặt nước đến đỉnh cột buồm đạt khoảng 328 feet, nhưng hệ thống nghiêng giúp hạ thấp cột buồm khi cần, cho phép tàu đi qua cầu hoặc các chướng ngại vật trên tuyến hành trình, theo tạp chí The Maritime Executive.

Các thử nghiệm trước đó giúp hoàn thiện công nghệ buồm thế hệ mới

Trước khi đưa công nghệ này lên một tàu du lịch cỡ lớn, hãng Chantiers de l’Atlantique đã dành nhiều năm thử nghiệm và hoàn thiện hệ thống buồm.

Từ 2016 đến 2019, hãng tiến hành nhiều thử nghiệm với mô hình tàu tỷ lệ 1/5, có diện tích buồm khoảng 540 feet vuông, nhằm nghiên cứu khí động học, khả năng điều khiển buồm và độ bền kết cấu.

Sau đó, các kỹ sư dựng một hệ thống buồm thử nghiệm kích thước đầy đủ tại xưởng đóng tàu của hãng ở Saint-Nazaire để đánh giá hoạt động trong điều kiện thực tế trước khi lắp đặt trên tàu hoàn chỉnh.

Việc đóng tàu Orient Express Corinthian đạt cột mốc quan trọng vào tháng 6/2025, khi con tàu lần đầu được hạ thủy sau khoảng 4,5 tháng lắp ráp. Đến tháng 9 năm ngoái, ba cột buồm khổng lồ của tàu đã được lắp đặt, đánh dấu bước then chốt để hoàn thiện hệ thống buồm đặc trưng.

Trong khi đó, việc đóng con tàu thứ hai cùng dòng cũng đã được triển khai. Công đoạn cắt thép cho tàu Orient Express Olympian bắt đầu vào tháng 1/2025, và khối kết cấu đầu tiên được đặt vào ụ khô vào tháng 11. Con tàu “chị em” này dự kiến bàn giao vào mùa xuân năm 2027, qua đó mở rộng đội tàu du lịch chạy bằng buồm trong tương lai.

Theo IE