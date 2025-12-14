Công binh Triều Tiên hỗ trợ Nga rà phá hơn 42.000 ha tại Kursk, phá hủy trên 1,5 triệu thiết bị nổ

Trung đoàn Công binh 528 của Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã rà phá gần 42.400 ha mìn và phá hủy hơn 1,5 triệu vật nổ tại Kursk, đóng vai trò then chốt trong nỗ lực tái thiết vùng biên của Nga.

Lực lượng công binh chiến đấu thuộc Trung đoàn Công binh số 528 của Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã tiến hành rà phá mìn trên diện tích gần 42.400 ha lãnh thổ tại tỉnh Kursk của Nga, đồng thời phá hủy hơn 1,5 triệu thiết bị nổ, theo thông báo của ông Alexander Khinshtein, Thống đốc tỉnh Kursk.

“Các đơn vị công binh chiến đấu đến từ Triều Tiên đã làm sạch gần 42.400 ha lãnh thổ của chúng tôi khỏi mìn và phá hủy hơn 1,5 triệu thiết bị nổ. Đây là sự hỗ trợ vô giá cho công việc tái thiết, bởi nếu không có nó, vùng lãnh thổ biên giới của chúng tôi sẽ không thể được khôi phục”, ông Khinshtein cho biết.

Trung đoàn Công binh số 528 đã được xác nhận là đã trở về Triều Tiên sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao bởi Đảng Lao động Triều.

Binh sĩ Triều Tiên rà phá bom mìn tại vùng Kursk của Nga. Ảnh: MW.

Cuộc thâm nhập do Ukraine dẫn đầu vào tỉnh Kursk được phát động vào tháng 8/2024 và chỉ bị quân đội Nga đẩy lùi hoàn toàn vào tháng 4 năm nay, với sự hỗ trợ của Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Dù Triều Tiên không được ghi nhận là triển khai lực lượng quy mô lớn ra ngoài khu vực Kursk để tham gia các chiến dịch tại những vùng lãnh thổ đang tranh chấp giữa Nga và Ukraine – nơi phần lớn giao tranh đang diễn ra – liên minh với Nga đã khiến Bình Nhưỡng có nghĩa vụ bảo vệ lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận.

Đáng chú ý, cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk cũng nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ lực lượng nhân sự đến từ các quốc gia thành viên NATO, bao gồm cả các nhà thầu thuộc tổ chức Mỹ Forward Observation Group.

Hình ảnh được công bố cho thấy các đội tác chiến chống mìn của Triều Tiên đang hoạt động tại Kursk. Ảnh: MW.

Vào tháng 6, ông Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Nga, xác nhận kế hoạch để Quân đội Nhân dân Triều Tiên cử 1.000 chuyên gia rà phá mìn cùng 5.000 kỹ sư quân sự nhằm hỗ trợ các nỗ lực gỡ mìn và tái thiết tại Kursk.

Sau đó, vào giữa tháng 11, nhiều hình ảnh được công bố cho thấy các đội tác chiến chống mìn của Triều Tiên đang hoạt động tại Kursk, với các kỹ sư được trang bị quân phục tác chiến VR-2-02 của Nga, súng Saiga-12K, súng máy RPK-74, súng trường AK-74M cùng một loạt trang thiết bị rà phá mìn chuyên dụng.

Cũng trong tháng 6, xuất hiện các báo cáo cho biết 5.000 công nhân công nghiệp Triều Tiên đã được điều động nhằm giúp gia tăng sản lượng tại nhà máy Alabuga, nơi Nga sản xuất UAV Geran-2.

Trong khi lực lượng bộ binh Triều Tiên được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong việc bảo vệ biên giới Nga, Lực lượng Vũ trang Nga trong thời gian qua cũng đã phụ thuộc đáng kể vào các loại vũ khí do Triều Tiên cung cấp cho các chiến dịch đang diễn ra trên chiến trường Ukraine, từ pháo tự hành 170 mm, tên lửa đạn đạo, cho tới súng cối và tên lửa chống tăng có điều khiển.

Theo MW