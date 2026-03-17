Robot hình người lần đầu đến Ukraine: “Binh sĩ máy” Mỹ thử lửa giữa chiến trường

Startup Mỹ Foundation đã đưa robot hình người Phantom MK-1 tới tiền tuyến Ukraine để thử nghiệm trong môi trường chiến đấu thực tế, đánh dấu bước tiến mới của robot quân sự trong chiến tranh hiện đại.

Hai robot hình người chiến đấu đã được chuyển tới Ukraine để đánh giá trên chiến trường, đánh dấu một bước tiến mới trong việc phát triển các hệ thống robot chiến đấu.

Theo công ty, các robot hình người Phantom MK-1 đã được startup Mỹ Foundation gửi tới Ukraine vào tháng 2. Những robot này được triển khai cho nhiệm vụ trinh sát tiền tuyến nhằm kiểm tra hiệu suất và khả năng hoạt động của nền tảng trong môi trường chiến đấu thực tế.

Ukraine ngày càng trở thành bãi thử thực tế cho các công nghệ quân sự mới nổi, thu hút nhiều công ty quốc phòng và startup công nghệ từ phương Tây.

Công ty robot có trụ sở tại San Francisco cho biết họ có kế hoạch đưa các robot hình người này tiến gần hơn tới tiền tuyến để tiếp tục hoàn thiện năng lực hoạt động.

Vào tháng 10/2025, Foundation đã công bố Phantom MK-1, một robot hình người được thiết kế riêng cho chiến tranh và được xem là một trong những robot hình người đầu tiên được chế tạo dành cho mục đích tác chiến.

Foundation cho biết các robot hình người đã được gửi tới Ukraine để đánh giá trên chiến trường, cho thấy vai trò ngày càng lớn của robot trong chiến tranh hiện đại.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí Time, đồng sáng lập Foundation, ông Mike LeBlanc, cho biết công ty đã triển khai hai robot Phantom MK-1 tới Ukraine vào tháng 2.

Theo trang công nghệ Futurism, các robot này được gửi ra tiền tuyến để thực hiện nhiệm vụ trinh sát, nhằm thử nghiệm hệ thống trong môi trường chiến đấu thực tế.

Foundation lần đầu công bố Phantom MK-1 vào tháng 10/2025, mô tả đây là robot hình người được thiết kế chuyên biệt cho mục đích quân sự. Việc triển khai này có thể là lần đầu tiên robot hình người được thử nghiệm trực tiếp ở tiền tuyến trong cuộc chiến Nga–Ukraine.

Ông LeBlanc cho biết công ty tin rằng robot trong tương lai có thể đảm nhiệm những nhiệm vụ nguy hiểm trên chiến trường vốn do binh sĩ thực hiện. Ông cũng cho biết nền tảng Phantom đang được phát triển để vận hành nhiều hệ thống vũ khí thường do con người sử dụng.

Hiện Phantom MK-1 đã được thử nghiệm tại nhiều cơ sở công nghiệp trên thế giới. Tuy nhiên, Ukraine đang trở thành địa điểm thử nghiệm quan trọng cho các công nghệ quân sự mới.

Theo hãng thông tấn nhà nước Ukraine United24, chỉ riêng trong tháng 1, nước này đã thực hiện hàng nghìn nhiệm vụ sử dụng robot, phần lớn phục vụ hậu cần như vận chuyển đạn dược, vũ khí và vật tư ra tiền tuyến.

Ngoài ra, công ty cũng đang làm việc chặt chẽ với Bộ An ninh Nội địa Mỹ để xem xét khả năng sử dụng robot Phantom cho nhiệm vụ tuần tra dọc biên giới phía nam của nước này, theo trang quân sự Militarnyi.

Foundation đang đẩy nhanh phát triển robot hình người có khả năng tác chiến, với kế hoạch sản xuất tới 50.000 đơn vị vào cuối năm 2027.

Robot Phantom MK-1 được thiết kế cho cả ứng dụng công nghiệp và quốc phòng, đưa nó vào nhóm nhỏ các hệ thống robot hướng tới mô hình sử dụng kép.

Robot này cao khoảng 1,75 mét, nặng khoảng 79–82 kg, và được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ như trinh sát, xử lý bom mìn và các hoạt động mặt đất nguy hiểm.

Robot được chế tạo để hoạt động trong môi trường nguy hiểm, không an toàn cho con người. Những nhiệm vụ chiến trường tiềm năng bao gồm giám sát, hỗ trợ hậu cần và xử lý vật liệu nguy hiểm trong các chiến dịch quân sự.

Theo kế hoạch sản xuất, hàng chục robot sẽ được triển khai trong năm nay, sau đó mở rộng lên hàng nghìn đơn vị mỗi năm khi năng lực sản xuất tăng lên.

Công ty dự định cho thuê robot thay vì bán đứt, với chi phí thuê ước tính khoảng 100.000 USD/năm cho mỗi robot. Khả năng hoạt động liên tục có thể cho phép một robot thay thế nhiều ca làm việc của con người trong các môi trường công nghiệp.

Về mặt kỹ thuật, Phantom MK-1 chủ yếu sử dụng hệ thống thị giác dựa trên camera, thay vì các hệ thống cảm biến phức tạp như LiDAR. Robot cũng sử dụng bộ truyền động cycloid độc quyền, giúp tăng sức mạnh, vận hành êm và cho phép tương tác an toàn hơn với con người.

Hệ thống này được thiết kế theo mô hình “con người trong vòng điều khiển” (human-in-the-loop): robot có thể tự điều hướng và di chuyển, nhưng mọi quyết định gây sát thương vẫn do con người kiểm soát.

