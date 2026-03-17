Kiến nghị của cử tri Hà Nội được "lưu vết” bằng dữ liệu số

Việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị cử tri Hà Nội được số hóa theo quy trình khép kín, liên thông nhiều hệ thống. Người dân có thể gửi phản ánh trực tuyến, theo dõi tiến độ. Mọi kiến nghị đều được “lưu vết” bằng dữ liệu, tăng sự minh bạch.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng các lãnh đạo TP Hà Nội khai trương nền tảng điều hành.

Ngày 17/3, Hà Nội công bố và vận hành nền tảng điều hành tập trung của Đoàn ĐBQH và HĐND hai cấp. Hệ thống tích hợp 9 phân hệ cốt lõi, ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tăng tính minh bạch và thúc đẩy tương tác với người dân.

Với phương châm "Một điểm đến của mọi nhiệm vụ", hệ thống bao gồm nhiều phân hệ như Hệ thống quản lý văn bản; hệ thống theo dõi nhiệm vụ thành phố, trong đó có phân hệ theo dõi, giám sát riêng đối với các kiến nghị tại các báo cáo giám sát, thông báo, nghị quyết các phiên chất vấn, giải trình; Hệ thống theo dõi đánh giá KPI đối với tập thể, cá nhân; Trang thông tin điện tử của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố; Hệ thống phòng họp không giấy tờ H-Cabinet...

Nhờ cấu trúc liên thông, nền tảng giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả theo dõi, đánh giá nhiệm vụ. Hệ thống quản lý văn bản được gắn với theo dõi tiến độ và KPI, cho phép giám sát chặt chẽ việc thực hiện, đặc biệt với các nội dung phát sinh từ nghị quyết, hoạt động giám sát.

Các đại biểu thử nghiệm nền tảng điều hành tập trung tích hợp 9 phân hệ cốt lõi.

Đồng thời, hệ thống hỗ trợ đánh giá cán bộ dựa trên dữ liệu thực, bảo đảm tính minh bạch. Việc kết nối với trang thông tin điện tử cũng giúp rút ngắn thời gian công khai tài liệu, báo cáo tới cử tri, trong khi tài liệu họp không giấy tờ được chia sẻ nhanh, giảm chi phí hạ tầng.

Đáng chú ý, quy trình tiếp nhận và xử lý kiến nghị cử tri được số hóa theo mô hình khép kín, liên thông giữa nhiều hệ thống. Người dân có thể gửi phản ánh trực tuyến, hệ thống tự động phân loại, theo dõi tiến độ và lưu vết toàn bộ quá trình xử lý, qua đó tăng cường minh bạch và hỗ trợ điều hành dựa trên dữ liệu.

Nền tảng cũng tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm phân tích, tổng hợp dữ liệu từ các phân hệ, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành hiệu quả hơn. Đồng thời, hệ thống cung cấp kênh trao đổi nội bộ chính thức, an toàn, thay thế các ứng dụng bên ngoài, giúp việc chỉ đạo và phản hồi được thực hiện nhanh chóng, bảo đảm tính pháp lý và từng bước hoàn thiện mô hình “Một điểm đến của mọi nhiệm vụ”.

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng việc ra mắt nền tảng là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới phương thức hoạt động của các cơ quan dân cử Thủ đô.

Ông Định nhấn mạnh nền tảng này không chỉ là một giải pháp công nghệ mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng hệ sinh thái làm việc số hiện đại, thông suốt và minh bạch, nơi mọi nhiệm vụ được quản lý tập trung, thông tin được kết nối kịp thời và mọi hoạt động đều hướng tới phục vụ người dân tốt hơn.

Ông Nguyễn Khắc Định lưu ý về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, coi đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng trong quá trình vận hành hệ thống và quản lý dữ liệu.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý các cơ quan liên quan cần bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, coi đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng trong quá trình vận hành hệ thống và quản lý dữ liệu.

"Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu mở rộng các ứng dụng công nghệ số trong hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, đặc biệt trong các lĩnh vực giám sát, quản lý chương trình công tác và phục vụ đại biểu", ông Nguyễn Khắc Định nói thêm.