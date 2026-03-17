Mỹ tung 6.000 đòn tấn công vào Iran: Kho vũ khí đắt đỏ bị bào mòn nhanh chóng

Kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran từ ngày 28/2, Lực lượng Vũ trang Mỹ đã tiêu hao lượng đạn dược giá trị cao với quy mô chưa từng có, làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về năng lực tác chiến trong tương lai của nước này.

Năng lực phòng không bền bỉ của Iran đã hạn chế khả năng hoạt động sâu trong lãnh thổ của các máy bay đối phương, khiến các UAV đắt đỏ của Mỹ và Israel như MQ-9 Reaper và IAI Heron chịu tổn thất nặng nề khi thực hiện các nhiệm vụ rủi ro cao. Điều này khiến Mỹ và Israel không thể dựa chủ yếu vào bom chi phí thấp, buộc phải sử dụng nhiều hơn các loại tên lửa đắt tiền phóng từ trên không, trên bộ và trên biển để tấn công mục tiêu từ khoảng cách an toàn.

Cảnh phóng tên lửa hành trình Tomahawk từ tàu. Ảnh: MW.

Các nhà phân tích ước tính Mỹ đã tiến hành hơn 6.000 cuộc tấn công vào các mục tiêu Iran chỉ trong 10 ngày đầu, gần như toàn bộ đều sử dụng vũ khí tầm xa ngoài tầm nhìn với chi phí cao, đồng thời phóng hơn 2.000 tên lửa đánh chặn để đối phó các đòn phản công của Iran.

Ông Tom Karako, Giám đốc Chương trình Phòng thủ Tên lửa tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cảnh báo rằng dù Lầu Năm Góc khẳng định kho dự trữ hiện tại đủ cho các chiến dịch đang diễn ra, tốc độ tiêu hao cao đang gây áp lực lớn lên kho vũ khí tầm xa của Mỹ. Ông nhấn mạnh việc không duy trì đủ dự trữ tên lửa trong những năm gần đây đã khiến Mỹ chịu tiêu hao lớn trong cuộc chiến, làm dấy lên nguy cơ cạn kiệt đạn dược.

Các bệ phóng thuộc hệ thống THAAD của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc trước khi được rút về và triển khai lại đến Trung Đông. Ảnh: MW.

Ông Karako cũng lưu ý rằng kho đạn chính xác của Mỹ ban đầu được xây dựng để chuẩn bị cho các kịch bản xung đột tại khu vực Thái Bình Dương, đặc biệt là với Trung Quốc và Triều Tiên. Nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài và tiếp tục bào mòn các kho dự trữ này, thế trận của Mỹ tại Tây Thái Bình Dương – khu vực chiến lược then chốt – có thể bị suy yếu nghiêm trọng.

Ông cho rằng để tránh tình trạng thiếu hụt đạn dược, Quốc hội và Lầu Năm Góc cần nhanh chóng tăng ngân sách bổ sung kho dự trữ. Cuộc chiến hiện tại cũng cho thấy sự bất đối xứng lớn về chi phí, khi Iran sử dụng rộng rãi các UAV và tên lửa giá rẻ, buộc Mỹ và các đồng minh phải dùng các tên lửa phòng không đắt đỏ để đánh chặn.

Không chỉ bất đối xứng về chi phí, mà còn về chiến thuật, khi kho vũ khí tấn công giá rẻ của Iran vượt xa số lượng tên lửa đánh chặn của đối phương.

Đoạn phim ghi lại khoảnh khắc phương tiện lượn siêu thanh của Iran tấn công mục tiêu giá trị cao ở Israel. Ảnh: MW.

Sự suy giảm kho tên lửa đánh chặn của Mỹ từ các hệ thống như AEGIS, THAAD và Patriot, cùng với các tên lửa tấn công chính xác như Tomahawk và ATACMS, diễn ra trong bối cảnh ngân sách Lầu Năm Góc chịu áp lực lớn.

Nhiều khí tài thời Chiến tranh Lạnh như E-3 Sentry, KC-135 Stratotanker và F-15C/D Eagle đang cần được thay thế khẩn cấp. Trong khi đó, sự phát triển nhanh chóng của lực lượng quân sự thông thường của Trung Quốc càng khiến việc hiện đại hóa quân đội Mỹ, đặc biệt tại Thái Bình Dương, trở nên cấp thiết để tránh tụt hậu công nghệ.

Các chương trình như F-47, B-21 Raider và nâng cấp Block 4 cho F-35 Lightning II đều tiêu tốn chi phí khổng lồ nhưng được coi là thiết yếu. Tuy nhiên, việc tiêu hao hàng chục tỷ USD đạn dược có thể buộc Lầu Năm Góc phải lựa chọn giữa việc bổ sung kho dự trữ và duy trì ngân sách cho các chương trình hiện đại hóa và vũ khí mới.

