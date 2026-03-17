Anh tính dùng drone quét mìn thay tàu chiến để mở lại eo biển Hormuz

Căng thẳng tại Trung Đông đang khiến Anh xem xét sử dụng công nghệ quân sự mới nhằm bảo vệ nguồn cung năng lượng toàn cầu, trong đó có phương án triển khai drone dò mìn thay vì đưa tàu chiến tới eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu của thế giới.

Các bộ trưởng Anh đang xây dựng kế hoạch gửi drone quét mìn tới eo biển Hormuz sau khi Iran đe dọa các tàu thuyền di chuyển qua tuyến đường dầu mỏ chiến lược này. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ kêu gọi các đồng minh triển khai tàu hải quân tới khu vực vào cuối tuần qua.

Tuy nhiên, các quan chức tại London lo ngại rằng việc điều tàu chiến có thể làm gia tăng căng thẳng quân sự. Vì vậy, họ đang nghiên cứu các hệ thống tự động có khả năng phát hiện và vô hiệu hóa thủy lôi để bảo vệ tàu hàng một cách an toàn.

Thông thường, khoảng 20% nguồn dầu toàn cầu đi qua eo biển Hormuz – tuyến đường biển hẹp nối Vịnh Ba Tư với Biển Arab. Mối đe dọa đối với tàu thuyền tại đây đã làm rung chuyển thị trường năng lượng, khiến giá dầu tăng mạnh từ khoảng 65 USD/thùng lên hơn 100 USD/thùng.

Anh nghiên cứu drone dò mìn để mở lại tuyến vận tải

Các quan chức Anh đang đánh giá khả năng sử dụng drone trên không và drone tự động dò mìn để mở lại tuyến vận tải biển này. Những hệ thống này có thể phát hiện thủy lôi và kích nổ chúng một cách an toàn bằng cách mô phỏng chuyển động và tín hiệu âm thanh của tàu lớn.

Bộ trưởng Năng lượng Anh Ed Miliband xác nhận phương án này trong một cuộc phỏng vấn với BBC hôm Chủ nhật vừa qua.

“Điều rất quan trọng là chúng ta phải mở lại eo biển Hormuz… Có nhiều cách mà chúng ta có thể đóng góp, bao gồm sử dụng các drone dò mìn”, ông nói.

Ông Miliband cho biết Anh đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác quốc tế khi đánh giá các giải pháp khác nhau.

“Tất cả các phương án này đang được xem xét cùng với các đồng minh… Bất kỳ lựa chọn nào có thể giúp mở lại eo biển đều đang được cân nhắc”, ông nói.

Các hệ thống quét mìn tự động được xem là lựa chọn ít rủi ro hơn so với việc đưa tàu chiến lớn vào khu vực đang có xung đột. Các nhà hoạch định quân sự tin rằng drone có thể giúp dọn sạch thủy lôi nhanh chóng mà không đặt thủy thủ đoàn vào nguy hiểm trực tiếp.

Cú sốc giá dầu làm dấy lên lo ngại kinh tế

Tuyên bố của Iran rằng nước này có thể tấn công các tàu đi qua eo biển Hormuz đã ngay lập tức gây tác động đến kinh tế toàn cầu. Với tỷ lệ lớn dầu mỏ thế giới đi qua tuyến đường này, sự gián đoạn đã khiến giá dầu tăng mạnh.

Các nhà kinh tế cảnh báo giá dầu duy trì ở mức cao có thể đẩy lạm phát tăng lên và làm chậm tăng trưởng kinh tế tại nhiều quốc gia. Mức độ tác động sẽ phụ thuộc lớn vào thời gian xung đột kéo dài và liệu tuyến vận tải qua eo biển có thể sớm được khôi phục hay không.

Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến sẽ đề cập tới tình hình trong cuộc họp báo tại Phố Downing. Ông cũng sẽ công bố gói hỗ trợ hàng chục triệu bảng dành cho các hộ gia đình Anh đang phải đối mặt với chi phí năng lượng tăng cao.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới việc giải quyết nhanh chóng tình hình ở Trung Đông. Bởi không có nghi ngờ gì rằng chấm dứt chiến tranh là cách nhanh nhất để giảm chi phí sinh hoạt”, ông Starmer phát biểu, theo tờ The Guardian.

Ông Donald Trump kêu gọi đồng minh điều tàu chiến

Cuộc khủng hoảng đang diễn ra cũng gây thêm áp lực lên quan hệ giữa ông Starmer và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, chính phủ Anh đã từ chối cho phép lực lượng Mỹ triển khai cuộc tấn công vào Tehran từ các căn cứ tại Anh.

Cuối tuần qua, ông Trump công khai kêu gọi nhiều quốc gia triển khai tàu hải quân tới eo biển Hormuz để đảm bảo tuyến vận tải an toàn.

“Hy vọng Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và các nước khác chịu ảnh hưởng bởi hạn chế nhân tạo này sẽ gửi tàu tới khu vực để eo biển Hormuz không còn bị đe dọa”, ông viết trên nền tảng Truth Social.

Sau đó, ông Starmer đã điện đàm với ông Trump vào tối Chủ nhật vừa qua. Theo thông báo từ Phố Downing, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tác động của việc đóng cửa eo biển Hormuz đối với vận tải quốc tế và kinh tế toàn cầu.

Drone Octopus và các phương án hải quân khác

Bên cạnh hệ thống quét mìn, các nhà hoạch định quân sự Anh cũng đang nghiên cứu sử dụng drone đánh chặn Octopus để bảo vệ tàu khỏi các cuộc tấn công trên không.

Hệ thống chống drone này được phát triển chung bởi Anh và Ukraine nhằm đối phó với các drone Shahed do Iran sản xuất.

Hiện nay, hàng nghìn drone Octopus đang được sản xuất cho quân đội Ukraine. Hệ thống này – chính thức mang tên Octopus-100 – đã được giới thiệu cho Tổng thống Volodymyr Zelensky vào tháng 10/2025 như một phần của chương trình hợp tác công nghệ quân sự rộng hơn.

Một số công ty đang sản xuất loại drone này theo giấy phép, bao gồm TAF Industries, UNWAVE và SKYRIPER. Thông số kỹ thuật chi tiết và chi phí của hệ thống chưa được công bố.

Trong khi drone mang lại một lựa chọn phòng thủ mới, sự hiện diện hải quân truyền thống của Anh trong khu vực vẫn khá hạn chế. Tàu khu trục HMS Dragon của Hải quân Hoàng gia Anh gần đây đã rời Portsmouth và đang trên đường tới Cyprus, dù có thể mất hơn một tuần để đến biển Địa Trung Hải.

Hiện tại, các quan chức Anh cho rằng công nghệ drone có thể đóng vai trò quan trọng trong việc khôi phục an toàn hàng hải qua một trong những hành lang năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Theo IE