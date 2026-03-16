Trung Quốc lên tiếng về việc ông Trump dọa hủy chuyến thăm Bắc Kinh

Trung Quốc phản hồi về việc ông Trump đe dọa hủy chuyến thăm Bắc Kinh, nhấn mạnh cần chấm dứt căng thẳng tại eo biển Hormuz để duy trì hòa bình.

Chiều ngày 16/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm (Lin Jian) đã chủ trì cuộc họp báo thường kỳ. Tại đây ông đã trả lời các phóng viên quốc tế về thông tin liên quan đến chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến từ 31/3 đến 2/4.

Phóng viên hãng Al Jazeera (Qatar) hỏi: “Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông hy vọng Trung Quốc có thể giúp bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz. Trung Quốc nhìn nhận vấn đề này như thế nào?”.

Ông Lâm Kiếm trả lời rằng tình hình tại eo biển Hormuz và vùng biển lân cận gần đây trở nên căng thẳng, gây ảnh hưởng đến tuyến vận chuyển hàng hóa và năng lượng quốc tế, đồng thời làm tổn hại đến hòa bình và ổn định của khu vực cũng như thế giới.

Ông nhấn mạnh lập trường của Trung Quốc rất rõ ràng: Trung Quốc một lần nữa kêu gọi tất cả các bên ngay lập tức chấm dứt các hành động quân sự, tránh để căng thẳng tiếp tục leo thang, đồng thời ngăn chặn tình hình khu vực bất ổn hơn nữa và gây tác động lớn hơn đến sự phát triển của kinh tế toàn cầu.

Ông nói thêm: “Chúng tôi cũng đang duy trì liên lạc với các bên liên quan về tình hình hiện nay và nỗ lực thúc đẩy việc hạ nhiệt căng thẳng”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập khả năng hoãn chuyến thăm Trung Quốc do tình hình tại eo biển Hormuz và yêu cầu Trung Quốc hỗ trợ đảm bảo an toàn hàng hải. Ảnh: Getty.



Phóng viên hãng BBC (Anh) hỏi: “Tổng thống Trump đã đe dọa rằng nếu Trung Quốc không hỗ trợ vấn đề hộ tống tàu tại eo biển Hormuz, ông sẽ hủy chuyến thăm Bắc Kinh. Trung Quốc phản hồi thế nào trước phát biểu cụ thể này?”.

Ông Lâm Kiếm trả lời: “Ngoại giao nguyên thủ đóng vai trò dẫn dắt chiến lược không thể thay thế trong quan hệ Trung–Mỹ. Hai bên Trung Quốc và Mỹ vẫn đang duy trì liên lạc về chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump”.

Phóng viên hãng tin Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) hỏi: “Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hiện Mỹ đang đàm phán với 7 quốc gia để thành lập một liên minh hộ tống tàu thuyền đi qua eo Hormuz, và thông báo này có thể được công bố sớm nhất ngay trong tuần này. Ông Trump cũng viết trên mạng xã hội rằng Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh Quốc cùng một số quốc gia khác mong muốn cử tàu tới khu vực này. Trung Quốc bình luận thế nào về việc này? Trung Quốc sẽ phản hồi ra sao trước lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ?”.

Phóng viên hãng Anadolu tiếp tục hỏi liệu phía Trung Quốc có từng nhận được yêu cầu nào từ phía Mỹ liên quan đến “liên minh” nói trên hay không.

Ông Lâm Kiếm trả lời: “Tôi vừa trả lời câu hỏi này rồi, hiện tôi không có thêm thông tin nào để cung cấp”.

Theo Guancha, Wallstreetcn