Ảnh vệ tinh cho thấy nhiều căn cứ của Mỹ thiệt hại nặng do bị tên lửa siêu lớn Iran tấn công

Ảnh vệ tinh cho thấy nhiều căn cứ của Mỹ ở khu vực Trung Đông bị tấn công và thiệt hại nặng nề sau các vụ oanh kích bằng tên lửa siêu lớn của Iran.

Sức mạnh của các loại tên lửa siêu lớn của Iran với đầu đạn nặng 1–2 tấn mà Iran tuyên bố đã sử dụng để tấn công trả đũa Mỹ và Israel mấy ngày qua rốt cuộc mạnh đến mức nào? Hiện các ảnh vệ tinh đã xuất hiện trên các trang truyền thông với dữ liệu và hình ảnh đến từ mạng lưới tình báo nguồn mở (OSINT).

Theo bài viết trên The New York Times (Mỹ), ít nhất 11 căn cứ hoặc cơ sở quân sự của Mỹ ở Trung Đông đã bị Iran tàn phá. Theo đó, các căn cứ không quân lớn ở UAE, Qatar, Saudi Arabia, Kuwait bị thiệt hại nặng, khả năng có các máy bay bị hư hại.

Bài báo cho biết hiện các ảnh vệ tinh có độ phân giải cao về thiệt hại tại các căn cứ Mỹ vẫn chưa được cập nhật đầy đủ. Các ảnh vệ tinh thương mại hiện mới chỉ cho thấy hình ảnh độ phân giải thấp.

Tuy nhiên phía Iran đã công bố ảnh vệ tinh có độ phân giải cao hơn, có thể so sánh để thấy hiệu quả khi tên lửa có đầu đạn nặng hơn 1 tấn đánh trúng mục tiêu.

Ảnh vệ tinh cho thấy nhiều khu vực trong căn cứ Al Dhafra của Mỹ ở UAE bị trúng tên lửa. Ảnh: QQnews.

Các ảnh vệ tinh hiện đã được công bố được cho là chụp các căn cứ Mỹ trong khu vực Trung Đông, bao gồm: Căn cứ không quân Al Dhafra (UAE), Căn cứ không quân Al Udeid (Qatar), Căn cứ không quân Prince Sultan (Saudi Arabia).

Hai căn cứ tại UAE

Ảnh vệ tinh ghi thời gian 07:00 UTC ngày 11/3/2026 do vệ tinh Sentinel-2 chụp cho thấy: Căn cứ không quân Al Dhafra tiếp tục chịu thiệt hại nặng hơn tại các nhà chứa máy bay. Tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4 của Iran đã tạo ra một hố khổng lồ tại căn cứ.

Một nhà chứa máy bay dùng cho máy bay cảnh báo sớm Saab và máy bay chống ngầm đã bị phá hủy hoàn toàn.

Theo ảnh vệ tinh của phía Iran, một khu doanh trại lớn của căn cứ gần như bị “bốc hơi”, đường kính hố vụ nổ lớn hơn chiều rộng của hai dãy nhà, ước tính gần 20 mét.

Căn cứ không quân Abu Dhabi trước và sau khi bị trúng tên lửa (phải). Ảnh: QQnews.

Ngoài ra, một nhà chứa máy bay của Không quân UAE tại Abu Dhabi bị sập một phần mái, nhiều mảnh vỡ rơi rải rác. Nhà chứa này trước đây từng là nơi đỗ máy bay cảnh báo sớm Global Eye và máy bay vận tải CN-235.

Các nhà chứa UAV của Mỹ gần đó dùng làm nơi trú ẩn các loại MQ-9 Reaper và MQ-4C Triton cũng bị phá hủy.

Căn cứ không quân Al Udeid (Qatar)

Một tòa nhà lớn bị trúng tên lửa, vòm radar và thiết bị liên lạc vệ tinh bị phá hủy. Tòa nhà bị đánh trúng rất lớn, có thể là trung tâm chỉ huy – kiểm soát (C2).

Căn cứ không quân Al Udeid (Qatar) bị thiệt hại nặng, Ảnh: QQnews.

Ngoài ra, trung tâm radar và trinh sát của căn cứ cũng bị phá hủy hoàn toàn, nhiều tòa nhà nhiều tầng bị đánh trúng.

Căn cứ Prince Sultan ở Saudi Arabia

Ảnh vệ tinh trước đó của Mizar Vision cho thấy căn cứ Prince Sultan có nhiều máy bay Mỹ đỗ kín sân bay. Vị trí bị tên lửa Iran đánh trúng nằm gần bãi đỗ máy bay.

Tên lửa Iran suýt đánh trúng trực tiếp khu đỗ máy bay, nơi có thể có các máy bay tiếp dầu, máy bay trinh sát - những máy bay từng tham gia chiến dịch tấn công Iran. Tòa nhà bị trúng tên lửa là kho vũ khí và phương tiện.

Căn cứ Prince Sultan ở Saudi Arabia bị tên lửa Iran tàn phá (phải). Ảnh: QQnews.

Iran cho biết trinh sát phát hiện các xe quân sự Mỹ thường ra vào đây.

Ngoài ra, khu nhà ở của quân đội Mỹ cũng bị đánh trúng và gần như bị xóa sổ, cho thấy đây không phải UAV cảm tử thông thường mà là tên lửa hạng nặng.

Các đợt tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran cũng từng khiến sân bay Dammam của Saudi Arabia phải tạm ngừng hoạt động.

Cập nhật tại Kuwait

Căn cứ không quân Ali Al Salem trước đó đã bị tấn công. Gần đây căn cứ này lại tiếp tục bị đánh trúng. Ảnh vệ tinh lấy từ OSINT cho thấy nhà chứa máy bay bị hư hại, nhiều kiến trúc đổ sập, một máy bay chiến đấu (có thể là Eurofighter Typhoon) bị rò nhiên liệu trên đường băng.

Căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait bị liên tục tấn công. Ảnh: QQnews.

Điều này cho thấy máy bay có thể đã bị trúng mảnh đạn hoặc vụ nổ gần đó.

Một nguồn tin cho biết 3 máy bay Typhoon của Không quân Kuwait bị trúng bom, một số máy bay khác bị hư hại nhẹ.

Căn cứ này là trung tâm hậu cần quan trọng của liên quân do Mỹ dẫn đầu, có máy bay của Mỹ, Kuwait, Italy. Cuộc tấn công này là một phần trong chiến dịch trả đũa của Iran nhằm vào các cơ sở do Mỹ hỗ trợ trong khu vực.

Quyền chủ động chiến trường đã thay đổi

Hiện nay có vẻ như các radar tầm trung và xa của Mỹ đã bị suy giảm, các mục tiêu sâu trong các căn cứ bị tấn công thường xuyên hơn, thiệt hại ngày càng lớn, Hải quân Mỹ đã bị buộc phải lùi ra ngoài 700 km.

Trước đó UAE là mục tiêu trọng điểm Iran tập trung đánh vào. Theo dữ liệu chính thức của các chính phủ, số lượng UAV và tên lửa Iran nhằm vào UAE nhiều gấp hơn 3 lần so với nhằm vào Israel.

Thống kê số cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel và các quốc gia trong Hội đồng hợp tác vùng Vịnh từ ngày 28/2 đến 11/3. Ảnh: QQnews.

Nguyên nhân do UAE là trung tâm quân sự – hậu cần lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông, nơi có nhiều căn cứ của quân đội Mỹ như Căn cứ không quân Al Dhafra, các cơ sở tình báo và trung tâm chỉ huy điều phối khu vực.

Ngoài ra UAE ở rất gần Iran, thuận lợi cho tấn công bão hòa chi phí thấp. Ngoài ra UAE gần như đã cạn kiệt tên lửa phòng không, trở thành “mắt xích yếu nhất” của liên minh Mỹ-Israel ở Trung Đông.

Trước đây, các cuộc tấn công của Iran vào Israel mang tính "chính xác nhưng có giới hạn", trong khi các cuộc tấn công vào các quốc gia vùng Vịnh thì "lan rộng và dữ dội", còn các cuộc tấn công vào UAE thì không ngừng nghỉ.

Cho đến gần đây, Iran đã xé toạc lỗ hổng trong liên minh Mỹ-Israel ở Trung Đông, phá hủy toàn bộ hệ thống radar trong hệ thống phòng thủ tên lửa!

Giờ đây, Iran đã bắt đầu nhắm mục tiêu vào Israel bằng chiến thuật "chọc mù mắt", tấn công các cơ quan tình báo và trinh sát bên trong Israel.

Quân đội Iran tuyên bố rằng trong hai ngày qua, họ đã tấn công các địa điểm cụ thể bao gồm cơ quan tình báo quân sự Israel "Aman", "Đơn vị 8200", hệ thống radar "Green Pine" và sở chỉ huy tàu ngầm tại căn cứ hải quân Haifa.

"Aman" là một phần của cơ quan tình báo Israel, chịu trách nhiệm xác định mục tiêu và hỗ trợ hoạt động quân sự. "Đơn vị 8200" chịu trách nhiệm thu thập thông tin tình báo tín hiệu, giám sát liên lạc kỹ thuật số và tiến hành các cuộc tấn công mạng.

Hệ thống radar "Green Pine" là một thành phần quan trọng trong mạng lưới phòng thủ tên lửa của Israel chống lại tên lửa Iran; việc phá hủy hệ thống này sẽ làm giảm đáng kể khả năng đánh chặn tên lửa của Israel.

Sau đó, các cuộc tấn công tên lửa dữ dội cũng bắt đầu nhắm vào các mục tiêu ở Tel Aviv, Jerusalem và các địa điểm khác.

