Cứu bệnh nhân thận dập nát, cuống thận đứt rời bằng ghép tự thân

Nam bệnh nhân 27 tuổi bị đa chấn thương nặng với thận dập nát, cuống thận đứt rời, kèm vỡ tá tràng đã được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức cứu sống nhờ ca ghép thận tự thân phối hợp đa chuyên khoa.

Một ca tai nạn giao thông tưởng chừng không còn hy vọng, đã được đảo ngược tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, khi các bác sĩ triển khai thành công kỹ thuật ghép thận tự thân để cứu sống nam bệnh nhân 27 tuổi bị đa chấn thương cực kỳ nghiêm trọng.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tổn thương phức tạp ở nhiều cơ quan. Đáng chú ý, thận bị tổn thương độ V, dập nát hoàn toàn, cuống thận đứt rời, các mạch máu nuôi thận bị phá hủy, tĩnh mạch ngắn và mất đoạn niệu quản dài. Đồng thời, bệnh nhân còn bị vỡ tá tràng đoạn D2, hoại tử các đoạn D3–D4 và tổn thương nhu mô tụy.

TS.BS Nguyễn Xuân Hòa bên bệnh nhân đã hồi phục sau phẫu thuật

Chạy đua “thời gian vàng” để giữ lại quả thận

Trước tổn thương nặng nề hiếm gặp, các ê-kíp đã lập tức hội chẩn khẩn cấp, huy động phối hợp liên chuyên khoa gồm ghép tạng, tiết niệu, tiêu hóa và gây mê hồi sức để đưa ra phương án tối ưu.

Ê-kíp ghép tạng và thận – tiết niệu quyết định thực hiện ghép thận tự thân, một kỹ thuật phức tạp nhằm bảo tồn tối đa chức năng thận. Quả thận được lấy ra khỏi cơ thể để xử lý: rửa sạch, loại bỏ máu đông, cắt lọc tổ chức dập nát. Đặc biệt, các bác sĩ sử dụng homograft, tức đoạn mạch từ người hiến chết não được lưu trữ tại ngân hàng mô, để tái tạo và kéo dài cuống mạch thận trước khi ghép trở lại.

Chia sẻ với VietTimes, PGS.TS Lê Nguyên Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Ghép tạng, cho biết với các ca chấn thương cuống thận nặng, nguy cơ phải cắt bỏ thận là rất lớn. Tuy nhiên, nếu người bệnh được đưa tới cơ sở chuyên sâu trong khoảng 6–8 giờ đầu, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, vẫn có thể bảo tồn thận bằng kỹ thuật ghép tự thân.

Đây được xem là cuộc “chạy đua sinh tử” thực sự, khi từng phút trôi qua đều quyết định khả năng sống còn của quả thận và tính mạng người bệnh.

Phẫu thuật kép cứu mạng

Song song với ghép thận, ê-kíp phẫu thuật tiêu hóa cũng phải xử lý ngay tổn thương nặng nề tại tá tràng. Các bác sĩ tiến hành cắt bỏ đoạn D3–D4 đã hoại tử, sau đó tái lập lưu thông tiêu hóa bằng nối quai hỗng tràng với đoạn D2.

TS.BS Nguyễn Xuân Hòa, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tiêu hóa nhấn mạnh nếu không xử lý triệt để tổn thương tiêu hóa, dịch tiêu hóa rò rỉ vào ổ bụng có thể gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng nặng, đe dọa trực tiếp kết quả ghép thận cũng như tính mạng người bệnh.

Ca phẫu thuật kéo dài, đòi hỏi độ chính xác cao và sự phối hợp tuyệt đối giữa các chuyên khoa. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tích cực, chức năng thận được bảo tồn, có thể ăn uống trở lại và tình trạng ổn định dần.

Ghép thận tự thân hiện là kỹ thuật tiên tiến, được áp dụng tại các trung tâm ghép tạng lớn trên thế giới. Ưu điểm nổi bật là sử dụng chính thận của người bệnh nên không cần dùng thuốc chống thải ghép sau phẫu thuật, giảm nguy cơ biến chứng lâu dài.

Thành công của ca bệnh không chỉ khẳng định vai trò sống còn của phối hợp liên chuyên khoa trong xử trí các ca đa chấn thương phức tạp, mà còn gieo hy vọng sống cho những người bệnh tưởng chừng vô vọng.