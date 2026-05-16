VinFast ấn định ngày ra mắt SUV điện mới

Sau nhiều lần xuất hiện dưới dạng xe chạy thử, mẫu SUV điện mới của VinFast vừa được ấn định ngày ra mắt chính thức.

Fanpage chính thức của VinFast vừa đăng tải hình ảnh về một mẫu xe mới, kèm thời điểm ra mắt vào ngày 20/5 tới. Chi tiết đèn trong teaser có nhiều điểm trùng khớp với mẫu xe từng bị bắt gặp chạy thử cách đây vài ngày.

VinFast xác nhận sẽ ra mắt mẫu xe mới vào ngày 20/5 tới qua teaser đăng tải trên fanpage chính thức.

Trước đó, mẫu xe này nhiều lần xuất hiện trong khu vực nhà máy VinFast ở Hải Phòng với dòng chữ VF 8 phía sau xe. Những hình ảnh chạy thử cho thấy xe đã được tinh chỉnh đáng kể ở ngoại thất với cản trước mới, cụm đèn sương mù thay đổi vị trí và nhiều chi tiết góc cạnh được chuyển sang phong cách bo tròn mềm mại hơn.

Trong khi đó, nắp ca-pô được thiết kế dày và cao hơn, đi kèm dải LED định vị kiểu đứt khúc kéo ngang quen thuộc. Cụm đèn chính đặt cao tạo cảm giác hiện đại và mạnh mẽ hơn, trong khi tổng thể đầu xe mang phong cách vuông vức và hầm hố hơn so với VF 8 hiện tại.

Mẫu SUV điện mới của VinFast xuất hiện tại khu vực nhà máy ở Hải Phòng với nhiều thay đổi ở phần đầu. Ảnh: Thanh Bình.

Ở phía sau, dải đèn hậu có kích thước lớn hơn và được làm mới đồ họa chiếu sáng. Cản sau cũng được tinh chỉnh theo hướng hiện đại hơn, với phần phản quang đặt thấp. Bộ mâm mới có thiết kế thiên về khí động học, cho thấy VinFast có thể đang chú trọng hơn đến hiệu quả vận hành và khả năng tối ưu năng lượng.

Một chi tiết đáng chú ý khác là cổng sạc đã được chuyển sang phía bên phải thay vì bên trái như trước đây. Đây là thay đổi nhỏ nhưng thực dụng, giúp người dùng thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Theo giới thạo tin, mẫu SUV điện mới không chỉ thay đổi về thiết kế mà còn có thể sử dụng nền tảng khung gầm hoàn toàn mới, dành cho dải ô tô điện tương lai của VinFast. Nếu thông tin này chính xác, xe nhiều khả năng sẽ được nâng cấp đáng kể về hệ động năng, khả năng vận hành và công nghệ hỗ trợ lái.

Phía sau xe xuất hiện dòng chữ VF 8 cùng thiết kế đèn hậu mới kéo dài toàn chiều ngang. Ảnh: Thanh Bình.

VinFast VF 8 ra mắt lần đầu tại Triển lãm CES 2022 ở Las Vegas và bắt đầu được bàn giao tới khách hàng từ cuối tháng 9/2022. Sau gần 4 năm có mặt trên thị trường, việc VinFast chuẩn bị làm mới mẫu SUV điện này là điều dễ hiểu, nhất là khi phân khúc xe điện đang sôi động hơn và có thêm nhiều lựa chọn mới.

Hiện tại, VF 8 đang được bán ra với hai phiên bản Eco và Plus, có giá lần lượt từ 1,019 tỷ đồng và 1,199 tỷ đồng. Tầm di chuyển công bố đạt 562 km với bản Eco và 457 km với bản Plus. Mẫu SUV điện này cạnh tranh trực tiếp với nhiều dòng xe hạng D như Hyundai Santa Fe (1,1-1,4 tỷ đồng), Kia Sorento (964 triệu-1,4 tỷ đồng) hay Ford Everest (1,1-1,5 tỷ đồng).