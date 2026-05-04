Bé 22 tháng tuổi bị chó cắn nát mặt

Bé gái 22 tháng tuổi bị chó cắn, phải cấp cứu trong tình trạng tổn thương nặng vùng hàm mặt. Vụ việc thêm một lần cảnh báo về sự nguy hiểm có thể đến ngay từ vật nuôi trong nhà.

Cháu bé được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng vùng mặt bị cắn nát. Những vết thương phức tạp buộc các bác sĩ phải xử lý khẩn cấp.

Theo gia đình, khi cháu bé cầm miếng thịt gà, con chó đã lao tới tranh giành. Trong cơn điên cuồng, vật nuôi đã cắn nhiều vết vào mặt cháu bé.

"Trong khi những vết thương do chó gây ra rất nguy hiểm, chảy máu nhiều, dễ nhiễm trùng và đặc biệt là nguy cơ mắc bệnh dại nếu không xử lý kịp thời, thì bệnh nhi vừa đau vừa sợ nên không hợp tác, khiến việc cấp cứu càng khó khăn" - ThS.BS Nguyễn Thị Hương Giang, Khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, cho Viettimes biết.

Phải vừa trấn an, vừa cầm máu, làm sạch và sát khuẩn vết thương rồi các bác sĩ mới đưa cháu vào mổ cấp cứu. Những phần mô dập nát được cắt lọc, vết thương được xử lý để hạn chế sẹo và phục hồi chức năng.

Cháu bé đã được mổ cấp cứu và đang dần hồi phục

Sau mổ, bé tiếp tục được tiêm huyết thanh và vắc xin phòng dại theo phác đồ. May mắn, nhờ can thiệp kịp thời, tình trạng bệnh nhi đã ổn định. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở vài mũi khâu hay một ca mổ.

Tai nạn quen mà lạ

Đây không phải là lần đầu tiên trẻ em bị chó cắn đến mức nguy hiểm phải cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Vì thế, vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông báo động khi nhiều gia đình vẫn nghĩ chó nuôi trong nhà có thể để trẻ chơi cùng. Nhưng thực tế, không ít tai nạn lại xảy ra chính từ những con vật quen thuộc đó.

Chỉ cần một hành động vô tình của trẻ như giành đồ ăn, kéo tai, hoặc làm phiền khi con vật đang ngủ… cũng có thể khiến chúng phản ứng. Với trẻ nhỏ, đặc biệt dưới 3 tuổi, hậu quả thường nặng hơn vì chiều cao ngang tầm đầu con vật, nên vết cắn hay rơi vào vùng mặt, cổ.

Không chỉ là vết thương, nhiều trẻ sau tai nạn còn bị ám ảnh, sợ động vật, ngủ không yên, hay giật mình, quấy khóc. Những sang chấn này có thể kéo dài nếu không được quan tâm đúng mức.

Đáng lo hơn, nếu không xử lý đúng ngay từ đầu, nguy cơ bệnh dại là điều không thể xem nhẹ. Đây là bệnh gần như không có cơ hội cứu chữa khi đã phát bệnh.

Từ những vụ việc như trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên để trẻ nhỏ ở một mình với vật nuôi, dù là chó, mèo đã nuôi lâu năm. Trẻ cần được dạy cách tiếp xúc an toàn, không trêu chọc, không lại gần khi con vật đang ăn hoặc ngủ.

Việc tiêm phòng dại đầy đủ cho chó, mèo phải là bắt buộc. Khi đưa vật nuôi ra ngoài, cần có dây xích, rọ mõm để tránh rủi ro cho người khác.

Đáng lo hơn cả là nguy cơ mắc bệnh dại. Đây là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất hiện nay, với tỷ lệ tử vong 100% khi đã phát bệnh. Điều đáng nói, nhiều trường hợp vẫn chủ quan, không tiêm phòng đầy đủ hoặc xử trí sai cách ngay sau khi bị chó cắn, khiến cơ hội sống bị bỏ lỡ ngay từ những giờ đầu tiên.