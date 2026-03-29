Bộ Y tế thông báo virus COVID-19 có biến thể mới

Biến thể BA.3.2 của virus COVID-19 đã được WHO xếp vào “nhóm theo dõi”, với khả năng né miễn dịch nhất định. Dù chưa làm tăng ca nặng hay tử vong, giới chuyên môn cảnh báo cần giám sát chặt chẽ.

Sáng nay, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) thông tin chính thức về biến thể mới của COVID-19. Theo đó, biến thể BA.3.2 hiện được xếp vào nhóm “biến thể đang được theo dõi”.

Đây là cập nhật từ Tổ chức Y tế thế giới và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ.

WHO đánh giá nguy cơ bổ sung của biến thể này đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp so với các dòng Omicron đang lưu hành.

Điều trị cho bệnh nhân COVID-19

Biến thể mới xuất hiện nhưng chưa chiếm ưu thế

Biến thể BA.3.2 được ghi nhận lần đầu tại Nam Phi vào ngày 22/11/2024 và sau đó đã xuất hiện rải rác tại ít nhất hơn 20 quốc gia. Dữ liệu giám sát cho thấy biến thể này đã được phát hiện trong các mẫu bệnh phẩm và cả hệ thống giám sát nước thải tại một số bang ở Mỹ, song tỷ lệ vẫn rất thấp và chưa có dấu hiệu chiếm ưu thế.

Các nghiên cứu ban đầu chỉ ra BA.3.2 có nhiều đột biến trên protein gai, làm dấy lên lo ngại về khả năng né tránh miễn dịch. Tuy nhiên, các bằng chứng hiện có mới dừng ở mức nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.

WHO khẳng định chưa có dữ liệu cho thấy biến thể này làm gia tăng mức độ nặng của bệnh, số ca nhập viện hoặc tử vong. Đồng thời, nhận định các loại vaccine COVID-19 hiện hành vẫn tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc phòng ngừa bệnh nặng và tử vong.

Thực tế tại nhiều khu vực trên thế giới cho thấy BA.3.2 chưa gây ra làn sóng dịch mới. Tại Mỹ và châu Âu, các biến thể hậu duệ Omicron khác vẫn chiếm ưu thế trong các ca nhiễm.

Ngay tại Nam Phi, nơi phát hiện biến thể này đầu tiên, cũng chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường về số ca mắc liên quan BA.3.2. Điều này cho thấy, dù có những thay đổi về mặt sinh học, biến thể này chưa tạo ra tác động dịch tễ đáng kể.

Vaccine COVID-19 vẫn có hiệu quả trong phòng bệnh

Việt Nam tăng cường giám sát, người dân không chủ quan

Dù vậy, giới chuyên môn nhấn mạnh không nên chủ quan. Kinh nghiệm từ đại dịch cho thấy các biến thể mới có thể thay đổi nhanh chóng về đặc tính lây lan hoặc độc lực. Việc BA.3.2 có dấu hiệu né miễn dịch, dù chưa rõ ràng trên lâm sàng, vẫn là yếu tố cần tiếp tục theo dõi sát sao.

Tại Việt Nam, Bộ Y tế Việt Nam cho biết đang duy trì giám sát chặt chẽ diễn biến dịch và các biến thể lưu hành trên thế giới. Hệ thống y tế dự phòng được yêu cầu tăng cường phát hiện sớm, đánh giá nguy cơ, đồng thời sẵn sàng các phương án đáp ứng trong trường hợp xuất hiện biến thể mới có khả năng ảnh hưởng lớn.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cũng không lơ là. Các biện pháp phòng bệnh cơ bản vẫn đóng vai trò quan trọng, bao gồm theo dõi sức khỏe, giữ vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang khi cần thiết và đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ. Các nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai cần được bảo vệ tốt hơn trước nguy cơ biến chứng.

Trong bối cảnh COVID-19 đang dần trở thành bệnh lưu hành, sự xuất hiện của các biến thể mới như BA.3.2 là điều khó tránh khỏi. Điều quan trọng là duy trì hệ thống giám sát hiệu quả và ý thức phòng bệnh trong cộng đồng - “lá chắn” bền vững giúp hạn chế tác động của dịch bệnh.