Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai giúp chuyến bay tránh hạ cánh khẩn cấp

Giữa độ cao hàng chục nghìn mét, khi một hành khách bất ngờ méo mặt, khó nói, nỗi lo đột quỵ khiến cả chuyến bay chao đảo. Một quyết định chuyên môn chính xác của bác sĩ Việt đã giữ lại hành trình.

Khoảnh khắc nghẹt thở giữa không trung

Đêm 4/5, chuyến bay VN19 rời Hà Nội đi Paris đang êm đềm ở độ cao hành trình thì không khí trong khoang bỗng chùng xuống.

Từ hệ thống loa, lời kêu gọi hỗ trợ y tế vang lên dồn dập. Một nam hành khách nước ngoài xuất hiện biểu hiện lạ: đau vùng tai, rồi nhanh chóng méo miệng, liệt nửa mặt trái, nói khó.

Thư cảm ơn GS Mai Duy Tôn của cơ trưởng

Trong không gian khép kín giữa tầng mây, đó là những dấu hiệu đủ khiến bất kỳ ai nghĩ đến kịch bản tồi tệ nhất: đột quỵ. Nỗi lo lan nhanh từ người thân bệnh nhân đến tiếp viên và cả phi hành đoàn.

Một quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay trung gian đã được tính đến, bởi từng phút trôi qua đều có thể là ranh giới mong manh giữa an toàn và rủi ro.

Nhưng cũng chính vào thời khắc căng thẳng ấy, một “điểm tựa” bất ngờ xuất hiện. Trên chuyến bay có mặt GS Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai. Ngay khi nhận được đề nghị hỗ trợ, ông lập tức tiếp cận bệnh nhân, thăm khám trong điều kiện y tế tối giản giữa khoang máy bay.

Không có máy chụp, không có xét nghiệm, chỉ có kinh nghiệm lâm sàng và sự điềm tĩnh của một chuyên gia đầu ngành. Sau khi đánh giá nhanh các triệu chứng, GS Mai Duy Tôn đưa ra nhận định mang tính quyết định: Đây không phải đột quỵ mà là liệt dây thần kinh số VII ngoại biên.

Sự khác biệt giữa hai chẩn đoán này không chỉ là thuật ngữ chuyên môn. Nó quyết định toàn bộ hướng xử trí. Nếu là đột quỵ, máy bay gần như chắc chắn phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp. Nhưng với liệt dây VII ngoại biên, bệnh nhân có thể được xử trí tại chỗ và tiếp tục theo dõi.

Quyết định ấy, trong bối cảnh đặc biệt giữa không trung, có ý nghĩa như một “cú phanh” đúng lúc, giúp tránh một kịch bản xáo trộn lớn. Bác sĩ đã sử dụng thuốc chuyên khoa mang theo để điều trị ngay cho bệnh nhân, đồng thời trao đổi với cơ trưởng, khuyến nghị tiếp tục hành trình.

Từ trạng thái hoang mang, không khí trên chuyến bay dần trở lại bình ổn. Người bệnh được theo dõi sát sao, các chỉ số an toàn. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Charles de Gaulle, tình trạng hành khách đã ổn định, không còn dấu hiệu nguy hiểm.

GS Mai Duy Tôn (thứ 2 hàng sau) và phi hành đoàn

Một chẩn đoán, giữ lại cả hành trình

Một chuyến bay xuyên lục địa đã không phải đổi hướng. Hàng trăm hành khách không bị gián đoạn hành trình. Và trên hết, một người bệnh đã được bảo vệ an toàn nhờ vào một chẩn đoán chính xác trong hoàn cảnh không ai mong muốn.

Thay mặt phi hành đoàn, cơ trưởng chuyến bay đã gửi thư cảm ơn tới vị bác sĩ Việt, như một lời ghi nhận giản dị nhưng đầy ý nghĩa cho một hành động kịp thời giữa không trung.

Nhận thông tin về ca cấp cứu đặc biệt ấy, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đánh giá hành động ấy không chỉ thể hiện trình độ chuyên môn vững vàng mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm của người thầy thuốc.

Trước sự quan tâm của nhiều người về tình huống cấp cứu trên không trung ấy, GS Mai Duy Tôn chỉ gửi tới các đồng nghiệp trẻ thông điệp giản dị: Mỗi cán bộ y tế, dù ở bệnh viện hay ngoài cộng đồng, đều có thể trở thành “điểm

Câu chuyện trên chuyến bay VN19 đủ để khắc họa một hình ảnh đẹp: Y đức không có ranh giới, và trách nhiệm không bị giới hạn bởi không gian.