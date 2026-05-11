Dao bầu cắm sâu vào đầu bé trai 11 tuổi, bác sĩ cảnh báo xử trí sai gây nguy hiểm

Bé trai 11 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch do dao bầu cắm sâu vào vùng đầu khi vui chơi tại nhà. Các bác sĩ cảnh báo, việc xử trí sai chấn thương có dị vật đâm xuyên, đặc biệt ở vùng đầu, có thể đe dọa tính mạng.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mới đây tiếp nhận một bệnh nhi 11 tuổi trong tình trạng nguy kịch do dao bầu cắm sâu vào vùng đỉnh đầu. Tai nạn xảy ra trong lúc hai anh em chơi đùa, người anh vô tình cầm dao gây thương tích cho em.

Khi nhập viện, bệnh nhi vẫn tỉnh táo nhưng đã xuất hiện dấu hiệu tổn thương thần kinh với biểu hiện liệt tay phải. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy lưỡi dao xuyên vào hộp sọ, tiềm ẩn nguy cơ xuất huyết não, nhiễm trùng nội sọ và tổn thương thần kinh không hồi phục.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ nội viện, huy động các chuyên khoa liên quan để đánh giá nhanh mức độ tổn thương và xử trí khẩn cấp cho bệnh nhi.

Hình ảnh phim X quang và con dao cắm vào đầu bé trai 11 tuổi

Trao đổi với VietTimes, TS.BS Bùi Huy Mạnh, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh 2, cho biết các trường hợp chấn thương sọ não hở do dị vật đâm xuyên là tình huống cấp cứu đặc biệt nguy hiểm, trong đó yếu tố thời gian đóng vai trò quyết định.

“Nếu xử trí chậm hoặc sai cách, bệnh nhân có thể đối mặt với nguy cơ chảy máu não, nhiễm trùng, phù não nặng và thậm chí tử vong”, TS.BS Bùi Huy Mạnh cảnh báo.

Sau can thiệp y tế, bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được theo dõi sát chức năng thần kinh, kết hợp phục hồi vận động để hạn chế di chứng lâu dài.

TS.BS Bùi Huy Mạnh và cháu bé sau ca phẫu thuật thành công

Từ ca bệnh này, các bác sĩ nhấn mạnh tuyệt đối không tự ý rút dị vật ra khỏi cơ thể, đặc biệt khi dị vật cắm ở vùng đầu, cổ hoặc ngực. Việc rút dao, kéo hay vật sắc nhọn tại chỗ có thể gây chảy máu ồ ạt và làm tổn thương nghiêm trọng hơn.

Người dân cần giữ nguyên hiện trạng dị vật, cố định vùng tổn thương và nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế chuyên khoa để được xử trí an toàn.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo phụ huynh tăng cường giám sát trẻ nhỏ, không để trẻ tiếp xúc hoặc chơi đùa với dao, kéo và các vật sắc nhọn. Chỉ một phút bất cẩn có thể dẫn tới hậu quả nặng nề, ám ảnh cả gia đình.

​