Ra mắt ứng dụng AI KOLIA đồng hành cùng người bệnh mạn tính

Ứng dụng KOLIA ứng dụng trí tuệ nhân tạo được kỳ vọng hỗ trợ người dân theo dõi huyết áp, quản lý bệnh mạn tính, kết nối với gia đình và chủ động chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.

KOLIA, ứng dụng chăm sóc sức khỏe 24/7 ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) với thông điệp “Đồng hành sống khỏe cùng người bệnh mạn tính” đã được ra mắt chiều 15/5 tại Hà Nội.

Nguyên Phó Thủ tướng Lê Thành Long, TS Nguyễn Minh Hồng (Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam) cùng đại diện nhiều ban, ngành đã tham dự.

Ứng dụng do OSP Group phát triển nhằm hỗ trợ người dùng theo dõi huyết áp, xây dựng thói quen dinh dưỡng và vận động lành mạnh, lưu trữ dữ liệu sức khỏe cá nhân, nhắc lịch uống thuốc, tái khám và hỗ trợ người thân chăm sóc bệnh nhân mạn tính hiệu quả hơn.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đánh giá cao việc phát triển KOLIA của OSP là hành động cụ thể nhằm hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo ông Dũng, việc đưa AI vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sẽ góp phần phục vụ người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, đơn vị phát triển cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định chuyên môn y tế, đồng thời đặt vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng và an ninh dữ liệu người dùng lên hàng đầu.

Ông Nguyễn Huy Dũng cũng nhắc lại tinh thần “Nam dược trị Nam nhân”, cho rằng những vấn đề của người Việt cần được chính người Việt giải quyết bằng sự kiên trì, tâm huyết và đổi mới sáng tạo.

Ông kỳ vọng KOLIA sẽ sớm trở thành ứng dụng phổ cập toàn dân, là người bạn đồng hành tin cậy trên điện thoại thông minh của mỗi người dân Việt Nam trong chăm sóc sức khỏe.

Công nghệ hỗ trợ quản lý bệnh mạn tính

Tại sự kiện, ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đánh giá KOLIA là giải pháp công nghệ y tế có ý nghĩa trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, đặc biệt khi đây là sản phẩm do người Việt phát triển để phục vụ sức khỏe người Việt.

Theo ông Hà Anh Đức, tăng huyết áp là một trong những bệnh không lây nhiễm nguy hiểm hàng đầu, có thể dẫn đến đột quỵ, tim mạch và nhiều biến chứng nghiêm trọng nếu không được phát hiện, theo dõi và kiểm soát tốt.

Trong bối cảnh tỷ lệ tăng huyết áp ở người trưởng thành hiện nay có thể lên tới 25–30%, ông Hà Anh Đức cho rằng các nền tảng như KOLIA sẽ giúp hàng chục triệu người có cơ hội quản lý sức khỏe tốt hơn, được tư vấn thay đổi lối sống, theo dõi điều trị và tiếp cận chăm sóc y tế sớm hơn. Bộ Y tế đang thúc đẩy mạnh mẽ hồ sơ sức khỏe điện tử và khám sức khỏe định kỳ toàn dân, coi dữ liệu sức khỏe cá nhân là nền tảng quan trọng để các giải pháp công nghệ như KOLIA phát huy hiệu quả trong quản lý bệnh không lây nhiễm.

“Lĩnh vực khám chữa bệnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp công nghệ để mở rộng các ứng dụng quản lý bệnh mạn tính, không chỉ với tăng huyết áp mà còn nhiều bệnh lý khác” - ông Hà Anh Đức khẳng định.

Người bạn đồng hành sức khỏe số

Theo ông Lê Quang Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc OSP Group, KOLIA được xây dựng để hỗ trợ người dùng trong chăm sóc sức khỏe hằng ngày, như lưu chỉ số huyết áp, theo dõi xu hướng sức khỏe theo thời gian, nhắc đo huyết áp, uống thuốc và tái khám định kỳ.

Ứng dụng AI giúp người dùng số hóa dữ liệu từ ảnh chụp máy đo huyết áp, đơn thuốc hoặc phiếu khám. Hệ thống đồng thời đưa ra các nhắc nhở cá nhân hóa, gợi ý về dinh dưỡng, vận động và lối sống phù hợp với mục tiêu chăm sóc sức khỏe của từng người.

Một điểm nổi bật khác là khả năng kết nối gia đình trong chăm sóc sức khỏe. Người thân có thể cùng theo dõi các thông tin được chia sẻ, nhận cảnh báo khi xuất hiện chỉ số cần chú ý, từ đó chủ động hỗ trợ người bệnh kịp thời.

Theo ông Dũng, khi mỗi người chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe hằng ngày thì gia đình cũng yên tâm hơn, đồng thời bác sĩ có thêm dữ liệu tham khảo trong quá trình theo dõi điều trị.

Theo đại diện OSP, KOLIA không được xây dựng để thay thế bác sĩ mà đóng vai trò hỗ trợ người dùng hiểu dữ liệu sức khỏe rõ hơn và chuẩn bị thông tin đầy đủ hơn khi làm việc với nhân viên y tế. KOLIA chỉ hỗ trợ theo dõi và tham khảo, không đưa ra kết luận chẩn đoán hay chỉ định điều trị.

Người dùng vẫn được khuyến nghị liên hệ bác sĩ hoặc cơ sở y tế trong các tình huống bất thường hoặc cần quyết định chuyên môn.