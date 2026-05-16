Vespa Sprint phiên bản đặc biệt ra mắt Việt Nam, động cơ 180 cc nhưng yếu hơn SH 160i

Thượng Tâm
Vespa Sprint 80th 180 lần đầu đưa động cơ i-Get 180 cc lên dòng Sprint tại Việt Nam, gia nhập nhóm tay ga cao cấp đô thị đang cạnh tranh mạnh về thiết kế và trải nghiệm sử dụng.

Ngày 16/5, Vespa giới thiệu bộ sưu tập kỷ niệm 80 năm tại Việt Nam với ba phiên bản Sprint 80th 125, Sprint 80th 180 và GTS 80th 300. Nổi bật nhất là Sprint 80th 180, mẫu xe lần đầu đưa động cơ i-Get 180 cc lên dòng Sprint, hướng đến nhóm khách hàng muốn một chiếc tay ga đô thị nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ hơn.
Về thiết kế, Sprint 80th 180 không thay đổi nhiều về kiểu dáng. Xe vẫn giữ kiểu thân gọn, đèn pha vuông và khung thép liền khối đặc trưng. Điểm mới nằm ở màu xanh Verde Pastello, các chi tiết chrome satin và phần hoàn thiện xanh nhám, tạo cảm giác khác biệt vừa đủ cho một phiên bản kỷ niệm.
Một số chi tiết như mâm 12 inch, yên xe riêng và mang cá hông xe giúp Sprint 80th 180 dễ nhận diện hơn bản tiêu chuẩn. Tuy vậy, đây vẫn là cách làm quen thuộc của Vespa, nâng giá trị cảm xúc nhiều hơn là tạo khác biệt lớn về công năng.
Khu vực tay lái nổi bật với đồng hồ LCD 5 inch đi kèm kết nối Vespa MIA tiêu chuẩn.
Đèn chiếu sáng trên Vespa Sprint phiên bản kỷ niệm vẫn dùng công nghệ LED và giữ nguyên thiết kế quen thuộc từ các phiên bản trước.
Tương tự Vespa Sprint Tech, Sprint 80th cũng được trang bị khóa thông minh, hỗ trợ mở/khóa xe từ xa, khởi động không cần chìa, tìm xe trong bãi đỗ và mở yên bằng nút bấm trên chìa khóa điện tử.
Xe có phanh đĩa trước 200 mm tích hợp ABS bánh trước, trong khi phanh sau vẫn là tang trống. Cấu hình này đủ dùng, nhưng chưa tạo lợi thế rõ nếu đặt cạnh nhóm xe Nhật cùng tầm giá.
Cung cấp sức mạnh cho Sprint 80th 180 là động cơ i-Get 174,1 cc, cho công suất 14,7 mã lực và mô-men xoắn 13,7 Nm. Dù có dung tích lớn hơn, mẫu xe này vẫn kém Honda SH160i về công suất, khi đối thủ của Honda đạt 16,6 mã lực.
Tại Việt Nam, Vespa Sprint 80th 180 có giá 121,5 triệu đồng, cao hơn Honda SH160i 2026 (95,1-104,3 triệu đồng), Honda Stylo 160 (88-90 triệu đồng) và Lambretta X125 (95,2 triệu đồng). Khoảng chênh này khiến mẫu xe của Vespa khó thuyết phục nếu người mua đặt nặng trang bị và giá trị sử dụng.
Dù vậy, Sprint 80th 180 vẫn có chỗ đứng riêng nhờ thiết kế đặc trưng, động cơ 180 cc mới và dấu ấn từ phiên bản kỷ niệm. Đây không phải lựa chọn hợp lý nhất về thông số, nhưng phù hợp với khách hàng muốn một mẫu tay ga khác biệt và có giá trị sưu tầm.
Bên cạnh Sprint 80th 180, Vespa còn giới thiệu GTS 80th 300 với giá 172 triệu đồng. Mẫu xe này dùng động cơ HPE 278,3 cc, công suất 23,5 mã lực, mô-men xoắn 26 Nm và có ABS 2 kênh, hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu tay ga cỡ lớn hơn.
Ở nhóm tay ga 300-400 cc, mức giá 172 triệu đồng của GTS 80th 300 đặt xe cạnh Honda SH 350i (151,2-152,7 triệu đồng), Yamaha Xmax 300 (140 triệu đồng) và Lambretta G350 (179,4 triệu đồng).

Đồng hành cùng định hướng phát triển giao thông xanh và bền vững theo chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) triển khai đồng thời hai chương trình ưu đãi tín dụng dành cho Khách hàng tổ chức và Khách hàng cá nhân có nhu cầu sở hữu xe ô tô điện VinFast, góp phần thúc đẩy xu hướng sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường.

