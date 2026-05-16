Vespa Sprint phiên bản đặc biệt ra mắt Việt Nam, động cơ 180 cc nhưng yếu hơn SH 160i

Bac A Bank thúc đẩy ''Giao thông xanh'' bằng loạt ưu đãi tín dụng hấp dẫn
Đồng hành cùng định hướng phát triển giao thông xanh và bền vững theo chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) triển khai đồng thời hai chương trình ưu đãi tín dụng dành cho Khách hàng tổ chức và Khách hàng cá nhân có nhu cầu sở hữu xe ô tô điện VinFast, góp phần thúc đẩy xu hướng sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường.
Shopee và TikTok Shop ra thông báo quan trọng về các loại phí
Từ tháng 5 này Shopee sẽ tăng phí cố định một số ngành hàng trong khi đó TikTok Shop tăng phí hoa hồng.
Thế giới chuộng iPhone giá rẻ, người Việt lại mê phiên bản đắt nhất
iPhone 17 tiêu chuẩn là smartphone bán chạy nhất thế giới nhưng người dùng Việt lại ưu tiên phiên bản cao cấp có giá từ 37 triệu đồng.
VinFast VF 9 - SUV “lão hóa ngược”, càng dùng càng thích
VinFast VF 9 mang tới cho chủ nhân trải nghiệm “càng dùng càng thích” với động cơ hơn 400 mã lực, khung gầm chắc chắn, tính năng liên tục được cập nhật và đặc biệt là chi phí sử dụng thấp đến ngỡ ngàng.
Xe MPV gia đình “xả kho”, giảm hơn 100 triệu đồng
Phân khúc MPV gia đình đang bước vào đợt cạnh tranh khuyến mãi lớn khi nhiều mẫu xe đồng loạt giảm giá, hỗ trợ lệ phí trước bạ.
Lãnh đạo VinFast nói gì về nghi vấn từ bỏ ngành ô tô?
VinFast vừa công bố kế hoạch tái cấu trúc để tăng hiệu quả hoạt động. Ngay lập tức, dư luận xôn xao đồn đoán đây là chiêu “ve sầu thoát xác” nhằm thoái lui khỏi lĩnh vực ô tô của VinFast. Bà Thái Thị Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc VinFast đã có những chia sẻ để làm rõ hơn về chủ đề này.
"Soi" mô tô cổ điển Honda CB350C vừa về Việt Nam: Giá gần 200 triệu có xứng đáng để săn lùng?
Mẫu mô tô cổ điển Honda CB350C lần đầu về Việt Nam với giá gần 200 triệu đồng, cạnh tranh trực tiếp với nhiều đối thủ trong phân khúc retro bike cỡ trung.
Khám phá Audi S6 Sportback e-tron giá hơn 4 tỷ đồng vừa ra mắt
Audi S6 Sportback e-tron vừa ra mắt tại Việt Nam có công suất tối đa 543 mã lực, tầm vận hành lên tới 678 km sau mỗi lần sạc đầy.
Ô tô Trung Quốc sắp ồ ạt vào Việt Nam, gia tăng cạnh tranh phân khúc dưới 1 tỷ đồng
Làn sóng xe Trung Quốc tại Việt Nam đang bước sang giai đoạn mới, với nhiều sản phẩm tập trung vào công nghệ, điện hóa và khả năng cạnh tranh trong tầm giá phổ thông.
Mitsubishi Xforce 2026 tăng giá bán, thêm trang bị để giữ lợi thế trước đối thủ
Mitsubishi Xforce 2026 được bổ sung một số trang bị đáng chú ý, song bản nâng cấp này chưa tạo ra thay đổi lớn về thiết kế, động cơ hay công nghệ vận hành.
Vì sao Ford triệu hồi hơn 2.400 xe Explorer tại Việt Nam?
Ford Explorer tại Việt Nam vừa được đưa vào diện triệu hồi để kiểm tra và khắc phục một chi tiết kỹ thuật, theo thông báo từ cơ quan quản lý.
Honda SH 150i bản "xuyên thấu" ra mắt Việt Nam, giá ngang ô tô điện
Honda SH Vetro Blue 2026 gây chú ý khi ra mắt Việt Nam với dàn áo xanh trong suốt đặc trưng, xuất xứ Italia và mức giá thuộc hàng đắt đỏ nhất dòng SH hiện nay.
"Chốt" giá 50 triệu đồng, Oppo Find X9 Ultra khó đấu iPhone 17 Pro Max và Samsung S26 Ultra
Find X9 Ultra có camera zoom 10x, pin lớn và cấu hình mạnh, nhưng mức giá gần 50 triệu đồng khiến Oppo phải cạnh tranh trực tiếp với những đối thủ đã có lợi thế lớn về thương hiệu và hệ sinh thái.
Chốt VF MPV 7 trong tháng 5, chủ xe nhận đặc quyền gần 3 năm không lo chi phí vận hành
Trong tháng 5/2026, VinFast VF MPV 7 tiếp tục tăng sức hút khi giải quyết trọn vẹn bài toán kinh tế cho gia đình Việt với chi phí vận hành được đưa về tối thiểu trong 3 năm đầu.
Ford ra mắt Ranger và Everest mới, đưa động cơ V6 trở lại Việt Nam
Ford Việt Nam ra mắt loạt phiên bản mới của Ranger và Everest, đáng chú ý với sự xuất hiện của động cơ V6 trên Ranger và lần đầu Everest có tùy chọn máy xăng EcoBoost.
Mẫu iPhone giảm tới 10 triệu đồng sau nửa năm ra mắt
iPhone Air đang là mẫu iPhone ghi nhận mức giảm giá mạnh nhất, vượt xa các phiên bản còn lại trong cùng thế hệ.
TMT Motors hé lộ cùng lúc 5 xe máy điện, thách thức VinFast và Dat Bike
TMT Motors sắp bước vào thị trường xe máy điện với 5 mẫu xe mới, cho thấy tham vọng cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu lớn tại Việt Nam.
Dat Bike Era và loạt xe máy điện sắp ra mắt ở Việt Nam
Năm 2026, thị trường xe máy điện Việt Nam dự kiến đón loạt sản phẩm mới đáng chú ý, trải từ nhóm phổ thông đến cao cấp.
Trung Quốc ra mắt pin chống đạn cho xe hybrid, sạc 1 giây đi được 2,4 km
Geely giới thiệu pin Shendun Golden Brick cho xe hybrid, nổi bật với khả năng sạc nhanh và độ bền ấn tượng sau loạt thử nghiệm khắc nghiệt.
Trung Quốc ra mắt taxi không người lái: Đi rẻ như xe ôm, sang giống xe chủ tịch
Geely gây chú ý với robotaxi không cần tài xế, đặt mục tiêu thương mại hóa và mở rộng quy mô từ năm 2027.