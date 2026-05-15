Thu hồi khẩn thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Pharmedic dùng cho trẻ sơ sinh

Lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Công ty Pharmedic bị Bộ Y tế yêu cầu thu hồi trên toàn quốc do không đạt chỉ tiêu độ trong. Đây là sản phẩm phổ biến, được nhiều gia đình sử dụng, kể cả cho trẻ sơ sinh.

Thu hồi khẩn thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Công ty Pharmedic



Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ra quyết định thu hồi trên toàn quốc lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% do Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất.

Theo quyết định, lô thuốc bị thu hồi là Natri clorid 0,9%, số giấy đăng ký lưu hành 893100060724, số lô 10370725, ngày sản xuất 14/7/2025, hạn dùng 14/1/2028.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong, bị xác định vi phạm mức độ 3. Đây là chỉ tiêu quan trọng đối với thuốc nhỏ mắt vì liên quan trực tiếp đến độ an toàn của sản phẩm khi tiếp xúc với mắt và niêm mạc.

Thuốc nhỏ mắt – nhỏ mũi Natri clorid 0,9% là sản phẩm được sử dụng rất rộng rãi trên thị trường. Theo giới thiệu của nhà sản xuất, sản phẩm có thành phần chính là natri clorid, dùng để rửa mắt, rửa mũi, hỗ trợ giảm nghẹt mũi, sổ mũi, viêm mũi dị ứng và có thể dùng cho trẻ sơ sinh.

Đây cũng là loại thuốc xuất hiện phổ biến tại nhiều nhà thuốc, cơ sở y tế và được nhiều gia đình dự trữ trong tủ thuốc cá nhân. Việc một sản phẩm sử dụng trực tiếp cho mắt và mũi, kể cả với trẻ nhỏ, bị phát hiện không đạt tiêu chuẩn chất lượng khiến nhiều người lo ngại.

Sau quyết định của Cục Quản lý dược, Công ty Pharmedic phải lập tức ngừng kinh doanh lô thuốc trên và tiến hành biệt trữ toàn bộ sản phẩm bị thu hồi.

Doanh nghiệp đồng thời phải báo cáo chi tiết tình hình phân phối tới các cơ sở bán buôn, bán lẻ, bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh đã nhận lô thuốc này.

Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty Pharmedic chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống phân phối, các chuỗi nhà thuốc, cơ sở khám chữa bệnh và tổ chức tiếp nhận toàn bộ sản phẩm bị thu hồi.

Thời hạn hoàn thành thu hồi được yêu cầu trong vòng 30 ngày kể từ ngày 11-5.

Ngoài việc thu hồi, doanh nghiệp phải thực hiện xử lý lô thuốc vi phạm, chi trả toàn bộ chi phí liên quan đến việc thu hồi và xử lý thuốc, đồng thời bồi thường thiệt hại theo quy định nếu phát sinh hậu quả.

Cục Quản lý dược cũng yêu cầu các cơ sở bán buôn, bán lẻ, chuỗi nhà thuốc dừng ngay việc kinh doanh, cấp phát lô thuốc nói trên; thông báo tới khách hàng và trả lại thuốc cho đơn vị cung cấp.

Các cơ sở khám chữa bệnh và người dân được khuyến cáo ngừng sử dụng, ngừng kê đơn và trả lại thuốc nếu đang sở hữu sản phẩm thuộc lô bị thu hồi.

Cùng với quyết định thu hồi, Cục Quản lý dược yêu cầu sở y tế các tỉnh, thành phố tăng cường giám sát chất lượng thuốc lưu hành trên địa bàn, đặc biệt tập trung lấy mẫu kiểm nghiệm đối với các sản phẩm thuộc diện bị cảnh báo hoặc thu hồi.