Cảnh báo khẩn: Thực phẩm bổ sung cho trẻ bị thu hồi ở Mỹ có thể đã vào Việt Nam

Hơn 356.000 sản phẩm bổ sung sắt cho trẻ em bị thu hồi tại Mỹ vì không có nắp chống mở. Nguy cơ trẻ nuốt phải dẫn đến ngộ độc, tử vong khiến cơ quan chức năng cảnh báo những sản phẩm này có thể đã lọt vào Việt Nam qua mua sắm online.

Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia vừa thông báo về việc cơ quan chức năng Mỹ đã yêu cầu thu hồi khoảng 356.140 sản phẩm thực phẩm bổ sung chứa sắt do Công ty Vitaquest International LLC sản xuất.

Các sản phẩm này chứa sắt nhưng bao bì không có cơ chế chống mở bởi trẻ em theo quy định, làm gia tăng nguy cơ trẻ nhỏ nuốt phải, có thể dẫn đến ngộ độc, gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.

Sắt là vi chất cần thiết, nhưng nếu trẻ nuốt phải với liều lượng lớn, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Ngộ độc sắt có thể gây tổn thương gan, suy đa cơ quan và tử vong, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Trong khi đó, việc bao bì dễ mở khiến trẻ có thể tự ý tiếp cận và nuốt phải mà không có sự kiểm soát của người lớn.

Các sản phẩm bị ảnh hưởng mang nhiều nhãn hiệu khác nhau như Arey, Bari Life, Bird&Be, Biote, Dr. Fuhrman, NuLife, HMR, Bariatric Pal, Noevir, Zenbean và Sakara. (Danh sách chi tiết sản phẩm tham khảo tại đây).

Đáng chú ý, chúng đã được phân phối rộng rãi qua nhiều hệ thống bán lẻ và nền tảng trực tuyến như Credo Beauty, Erewhon, Healf, Nutrition World, The Vitamin Shoppe, Fullscript, Ulta Beauty, các phòng khám, website của doanh nghiệp và Amazon.com trong giai đoạn từ tháng 4/2023 đến tháng 2/2026.

Các sản phẩm không tuân thủ quy định của Poison Prevention Packaging Act

Điều này đồng nghĩa với việc người tiêu dùng Việt Nam hoàn toàn có thể đã mua các sản phẩm này thông qua các kênh mua sắm xuyên biên giới mà không hề biết chúng đang nằm trong diện thu hồi.

Không chỉ thực phẩm bổ sung, hàng loạt sản phẩm dành cho trẻ em khác cũng đang bị cảnh báo. Một ví dụ điển hình là thang, ghế tháp hỗ trợ trẻ em của thương hiệu TOETOL HOME. Khoảng 3.000 sản phẩm đã bị thu hồi do nguy cơ sập hoặc lật trong quá trình sử dụng.

Đã có ít nhất 18 sự cố được ghi nhận, trong đó 11 trường hợp trẻ bị chấn thương. Thiết kế của sản phẩm còn tiềm ẩn nguy cơ khiến trẻ bị kẹt hoặc ngã từ trên cao, dẫn đến hậu quả khó lường.

Một sản phẩm khác gây lo ngại là hộp bàn chải đánh răng điện trẻ em Sonic Pro. Gần 48.000 sản phẩm đã bị thu hồi vì chứa pin lithium dạng cúc áo có thể dễ dàng tiếp cận. Nếu trẻ nuốt phải loại pin này, chỉ trong thời gian ngắn có thể xảy ra bỏng hóa học nghiêm trọng bên trong cơ thể.

Các chuyên gia cho biết, pin cúc áo là một trong những nguyên nhân gây tai nạn nguy hiểm nhưng thường bị đánh giá thấp. Khi mắc kẹt trong thực quản, pin có thể gây hoại tử mô, thủng cơ quan nội tạng và dẫn đến tử vong nếu không được xử lý kịp thời.

Nguy cơ từ thói quen mua hàng “không kiểm soát”

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cảnh báo trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh, việc các sản phẩm bị thu hồi ở nước ngoài xuất hiện tại Việt Nam là điều khó tránh khỏi. Người tiêu dùng có thể dễ dàng mua hàng từ các website quốc tế, nhưng lại thiếu thông tin về mức độ an toàn của sản phẩm.

Nhiều mặt hàng dù đã bị thu hồi vẫn có thể tiếp tục được rao bán qua các kênh không chính thức, hàng xách tay hoặc các gian hàng trực tuyến thiếu kiểm soát. Điều này khiến người tiêu dùng vô tình trở thành “người thử nghiệm” cho những sản phẩm tiềm ẩn rủi ro.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ các sản phẩm đang sử dụng, đặc biệt là những sản phẩm liên quan đến trẻ em hoặc có chứa pin, hóa chất. Nếu phát hiện sản phẩm thuộc diện cảnh báo hoặc có dấu hiệu bất thường, cần ngừng sử dụng ngay.

Đồng thời, người tiêu dùng nên ưu tiên lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được phân phối chính thức và có đầy đủ cảnh báo an toàn. Việc chủ động cập nhật thông tin thu hồi sản phẩm cũng là cách quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Trong bối cảnh thị trường hàng hóa ngày càng mở rộng, một chiếc nắp “thiếu chuẩn” hay một thiết kế “lỏng lẻo” có thể phải trả giá bằng sức khỏe, thậm chí tính mạng của trẻ nhỏ. Sự cẩn trọng của người tiêu dùng lúc này không chỉ là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc.