Lần đầu mô hình “bệnh viện trung ương trong lòng phường” xuất hiện ở Hà Nội

Phòng khám Đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tại phường Vĩnh Hưng không chỉ khám, chữa bệnh mà còn kết nối trạm y tế, phân tầng nguy cơ, sàng lọc bệnh sớm, đưa dịch vụ y tế chất lượng cao về gần người dân.

Ngày 7/5, Phòng khám Đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (ĐHYHN), cơ sở Vĩnh Hưng (Hà Nội) chính thức khai trương.

Sự kiện được xem là bước đi cụ thể trong định hướng tăng cường năng lực y tế cơ sở, đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Khác với mô hình phòng khám thông thường, cơ sở Vĩnh Hưng được xây dựng theo hướng kết nối trực tiếp với trạm y tế phường để hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe liên tục ngay trong cộng đồng.

PGS.TS Đào Xuân Thành phát biểu khai trương phòng khám Vĩnh Hưng

PGS.TS Đào Xuân Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện ĐHYHN cho biết đây không chỉ là nơi khám chữa bệnh mà còn là mô hình phối hợp giữa bệnh viện tuyến trung ương với y tế cơ sở.

Theo ông, phòng khám sẽ đồng hành cùng Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý bệnh mạn tính, sàng lọc nguy cơ và theo dõi sức khỏe người dân lâu dài.

Một trong những điểm đáng chú ý là Bệnh viện ĐHYHN cam kết hỗ trợ đào tạo, cập nhật chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ y tế cơ sở. Bệnh viện cũng hỗ trợ tuyển dụng nhân lực đủ điều kiện nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại địa phương.

Từ đầu năm 2026 đến nay, bệnh viện đã tổ chức nhiều đợt khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hàng trăm người dân thuộc diện chính sách tại phường Vĩnh Hưng. Những hoạt động này được xem là nền tảng để xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe bền vững tại cộng đồng.

Phân tầng nguy cơ thay vì khám chuyên sâu đại trà

Bên lề buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện ĐHYHN, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của y tế cơ sở trong chiến lược khám sức khỏe định kỳ toàn dân.

Theo ông, để triển khai hiệu quả chủ trương khám sức khỏe định kỳ cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa bệnh viện, trạm y tế và chính quyền địa phương nhằm phân định rõ trách nhiệm, phạm vi chuyên môn cũng như cơ chế tài chính.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu (ngoài cùng bên trái) trao đổi với các thầy thuốc trẻ công tác tại Phòng khám Vĩnh Hưng

PGS Hiếu cho rằng khám sức khỏe định kỳ không nên biến thành cuộc chạy đua kỹ thuật đắt tiền. Mục tiêu quan trọng nhất là phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật để quản lý và điều trị đúng đối tượng.

Ông dẫn chứng ngay cả các quốc gia có nền y tế phát triển cũng không thể triển khai đại trà CT hay MRI cho toàn dân vì chi phí và nguồn lực quá lớn.

Theo mô hình được đề xuất, người dân sẽ được khám sàng lọc cơ bản tại tuyến cơ sở. Sau đó, dữ liệu sức khỏe được phân tích để xác định nhóm nguy cơ cần theo dõi hoặc chuyển tuyến chuyên sâu.

Lãnh đạo Bệnh viện ĐHYHN nhận định chỉ khoảng 10-20% người dân sau sàng lọc cần theo dõi thêm và khoảng 5% thuộc nhóm nguy cơ cao cần thực hiện kỹ thuật chuyên sâu.

“Không phải ai cũng cần sử dụng cùng mức độ dịch vụ y tế”, PGS Nguyễn Lân Hiếu nhấn mạnh và cho rằng cách tiếp cận dựa trên phân tầng nguy cơ đã chứng minh hiệu quả trong giai đoạn phòng chống COVID-19.

Theo ông, muốn y tế cơ sở thực sự mạnh lên cần đồng thời giải quyết bài toán đào tạo và đãi ngộ nhân lực. Nếu không có cơ chế đủ hấp dẫn, rất khó thu hút bác sĩ giỏi về làm việc lâu dài tại tuyến xã, phường.

Phòng khám Vĩnh Hưng có nhiều máy móc hiện đại

Đưa kỹ thuật tuyến trung ương về gần người dân

Phòng khám Đa khoa Bệnh viện ĐHYHN, cơ sở Vĩnh Hưng hoạt động 24/7 với đầy đủ chuyên khoa như Nội, Nhi, Tim mạch, Hô hấp, Nội tiết, Tiêu hóa, Cơ xương khớp, Thần kinh, Sản phụ khoa, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Da liễu, Tâm thần, Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền.

Cơ sở này đã được Bộ Y tế phê duyệt 1.103 danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh, cho phép triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu ngay tại tuyến cơ sở.

Hệ thống thiết bị gồm CT Scanner, X-quang kỹ thuật số, siêu âm 4D cùng bệnh án điện tử và giải pháp hỗ trợ từ xa giúp kết nối chuyên môn trực tiếp với tuyến trung ương.

Theo đại diện bệnh viện, mô hình này sẽ giúp người dân giảm thời gian đi lại, tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao thuận tiện hơn, đồng thời góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Khám bệnh miễn phí cho người dân trong ngày khai trương

Trong ngày khai trương, bệnh viện phối hợp với Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng tổ chức khám bệnh thiện nguyện cho 150 người dân, gồm lao động khó khăn và học sinh dân tộc thiểu số của Trường Hoa Sữa.

Việc đưa phòng khám vào hoạt động được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục và lấy người dân làm trung tâm ngay từ tuyến cơ sở.