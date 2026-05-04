Bệnh nhân giảm 90% thời gian chờ đợi khi khám tại Bệnh viện Bạch Mai

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Xuân Cơ giới thiệu với Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan về kết quả chuyển đổi số của Bệnh viện

Đến Bệnh viện Bạch Mai, chị Nguyễn Bích Hiền (ở Tân Lập, Thái Nguyên) không còn phải dậy từ 3 giờ sáng để bắt xe lên để xếp hàng như trước. Đặt lịch khám trên ứng dụng “Bạch Mai Care”, người phụ nữ này đến bệnh viện đúng giờ đăng ký, quét mã QR Code rồi vào thẳng phòng khám.

Bà Ngô Thị Mừng (ở Nghĩa Châu, Ninh Bình) cũng ngạc nhiên khi thấy không còn cảnh chen chúc, xếp hàng dài rồng rắn như trước. Chỉ cần đưa CCCD rồi chờ đến lượt, bà Mừng vui mừng khi mọi thứ diễn ra rất nhanh. Đặc biệt, bệnh viện làm việc thông trưa và đến 21h nên người bệnh có thể hoàn tất việc thăm khám trong ngày.

Đặt lịch trước, cắt tới 90% thời gian chờ khám

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, với mô hình bệnh viện thông minh, quy trình thủ công trước đây được thay thế bằng số hóa và liên thông tự động, từ đăng ký khám, lưu trữ kết quả xét nghiệm, kê đơn, thanh toán… Hệ thống bệnh án điện tử toàn trình giúp giảm thủ tục, tiết kiệm thời gian, tăng độ chính xác; đồng thời ứng dụng AI, IoT và dữ liệu lớn hỗ trợ bác sĩ và tối ưu vận hành.

Điểm thay đổi rõ rệt nhất mà người bệnh cảm nhận được là thời gian. Trước đây, một lần khám bệnh có thể mất cả ngày chỉ để chờ đợi. Nay, các thủ tục hành chính giảm đáng kể.

Việc đặt lịch khám trực tuyến giúp giảm tới 90% thời gian chờ. Người bệnh không cần đến từ sáng sớm để lấy số, không phải xếp hàng qua nhiều khâu. Mọi thao tác từ đăng ký, chỉ định xét nghiệm đến thanh toán đều được thực hiện trên hệ thống.

Đặc biệt là quy trình còn minh bạch hơn khi người bệnh biết rõ mình đang ở bước nào, chi phí bao nhiêu. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh mỗi năm Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận hơn 2 triệu lượt người bệnh, áp lực quá tải luôn thường trực.

Bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn hồ sơ giấy, giúp bác sĩ truy cập thông tin nhanh chóng, chính xác, không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn hạn chế sai sót do ghi chép thủ công.

PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc BV Bạch Mai, giới thiệu về ứng dụng AI trong KCB

Không còn “ôm” bệnh án giấy

Một trong những thay đổi mang tính bước ngoặt là việc xóa bỏ hoàn toàn bệnh án giấy. Tất cả dữ liệu y khoa của người bệnh được lưu trữ trên hệ thống điện tử, từ kết quả xét nghiệm, hình ảnh chẩn đoán đến đơn thuốc và lịch sử điều trị.

Chị Nguyễn Bích Hiền kể: “Trước đây, có lần tôi quên mất kết quả xét nghiệm ở nhà. Đến nơi, bác sĩ không có dữ liệu nên phải làm lại từ đầu, vừa tốn tiền vừa mất cả buổi”.

Giờ, người bệnh có thể tra cứu mọi thông tin bất cứ lúc nào, ở bất kỳ đâu. Điều này đặc biệt hữu ích với những người mắc bệnh mạn tính hoặc phải theo dõi lâu dài. Họ không còn lo thất lạc giấy tờ, không phải mang theo túi hồ sơ mỗi lần đi khám.

Với bác sĩ, dữ liệu tập trung giúp nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị. Hệ thống có thể cảnh báo các nguy cơ, hỗ trợ ra quyết định lâm sàng dựa trên dữ liệu lớn. Nhờ đó, việc điều trị trở nên chính xác và cá nhân hóa hơn.

Đáng chú ý, việc số hóa còn giúp giảm thiểu sai sót y khoa. Khi mọi thông tin được lưu trữ và liên thông, nguy cơ nhầm lẫn, thiếu sót dữ liệu gần như được loại bỏ. Đây là yếu tố then chốt để nâng cao an toàn người bệnh.

Phân tích xu hướng bệnh tật, dự báo nhu cầu y tế

Việc Bệnh viện Bạch Mai đưa trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn vào thực tiễn KCB là điểm khác biệt quan trọng so với mô hình bệnh viện truyền thống.

Một ví dụ điển hình là bộ phần mềm AI hỗ trợ chẩn đoán ung thư phổi do chính bệnh viện phát triển. Công nghệ này giúp tăng độ chính xác khi đọc hình ảnh CT, nội soi và sinh thiết, rút ngắn thời gian phát hiện tổn thương, giảm áp lực cho bác sĩ.

Song song đó, kho dữ liệu lâm sàng tập trung đang được xây dựng, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia. Hệ thống này cho phép phân tích xu hướng bệnh tật, dự báo nhu cầu y tế và hỗ trợ xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa.

Không chỉ phục vụ nội bộ, chuyển đổi số còn mở rộng lợi ích ra toàn hệ thống y tế. Thông qua telehealth, các bác sĩ tuyến dưới có thể kết nối trực tiếp với chuyên gia đầu ngành tại Bệnh viện Bạch Mai. Thậm chí, công nghệ thực tế tăng cường cho phép hội chẩn như đang “có mặt” tại giường bệnh.

Nhờ đó, người dân ở vùng sâu, vùng xa cũng có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao mà không cần di chuyển xa.

Giám đốc Bệnh viện theo dõi số bệnh nhân qua bảng trực tuyến

Loại bỏ giấy tờ, tối ưu quy trình và giảm chi phí vận hành, việc chuyển đổi số giúp bệnh viện tiết kiệm khoảng 100 tỷ đồng mỗi năm.

Nhưng quan trọng hơn, nó được chuyển hóa thành chất lượng dịch vụ tốt hơn cho người bệnh, từ thời gian chờ đợi ngắn hơn, quy trình thuận tiện hơn đến độ chính xác trong điều trị cao hơn. Đặc biệt là tính minh bạch trong toàn bộ hệ thống khi mọi giao dịch, chỉ định, chi phí đều rõ ràng, hạn chế tối đa tiêu cực và sai sót.

Trong bối cảnh ngành y tế đang đối mặt với nhiều thách thức về quá tải và chất lượng dịch vụ, mô hình của Bệnh viện Bạch Mai cho thấy khi công nghệ được triển khai đúng cách, người bệnh chính là đối tượng hưởng lợi trực tiếp và rõ ràng nhất, khi biến nỗi ám ảnh đi khám bệnh thành một quy trình đơn giản, nhanh gọn và đáng tin cậy.