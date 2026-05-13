Những “chiến sĩ áo trắng” ở Trường Sa

Không chỉ chữa bệnh, cấp cứu giữa trùng khơi, các y bác sĩ quân y ở Trường Sa còn là điểm tựa tinh thần cho quân dân đảo xa.

Giữa mênh mông sóng gió của quần đảo Trường Sa, nơi đất liền cách hàng trăm hải lý, có những người thầy thuốc vẫn ngày đêm bám đảo, âm thầm giữ sự sống cho quân và dân. Họ không chỉ là bác sĩ, mà còn là những “chiến sĩ áo trắng” kiên cường nơi đầu sóng ngọn gió.

Trong chuyến công tác tới quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và đoàn công tác của Bộ Y tế đã trực tiếp chứng kiến sự hy sinh thầm lặng ấy.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trao quà của Bộ Y tế cho Bệnh xá đảo Núi Le C

Lãnh đạo Bộ Y tế đã đến thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và làm việc với các bệnh xá trên các đảo Song Tử Tây, Nam Yết, Đá Tây A, Sinh Tồn Đông, Núi Le C, Tiên Nữ B, Trường Sa và Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần, để đánh giá thực trạng hệ thống y tế cơ sở tại đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết điều khiến ông xúc động nhất chính là hình ảnh các y bác sĩ quân y đang ngày đêm làm nhiệm vụ giữa điều kiện khắc nghiệt của biển đảo.

“Khi bước chân lên mỗi hòn đảo, chúng tôi vô cùng xúc động và tự hào. Đặc biệt, khi được nghe kể về nhiều ca bệnh khó, phức tạp đã được mổ trực tiếp trên đảo với sự hỗ trợ từ đất liền, chúng tôi càng cảm nhận rõ sự trưởng thành của hệ thống y tế biển đảo” - Thứ trưởng nói.

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, việc thực hiện được các kỹ thuật chuyên sâu ngay tại đảo cho thấy quân và dân Trường Sa đang từng bước được tiếp cận với y tế hiện đại, giảm đáng kể nguy cơ chậm trễ cấp cứu do khoảng cách địa lý.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn và em bé sinh ra tại đảo Sinh Tồn Đông.

Những ca cấp cứu giữa biển động

Điều đáng quý hơn cả là tinh thần của đội ngũ quân y nơi đây.

Có những ca cấp cứu diễn ra trong đêm biển động, tàu không thể di chuyển. Có những bệnh nhân nguy kịch phải hội chẩn từ xa với bệnh viện tuyến trung ương qua hệ thống thông tin giữa biển khơi. Trong điều kiện thiếu thốn đủ bề, các bác sĩ đảo vẫn nỗ lực giữ lấy sự sống cho người bệnh bằng tất cả chuyên môn và trách nhiệm.

Không chỉ chăm sóc sức khỏe cho quân và dân trên đảo, lực lượng quân y còn luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó với thiên tai, tai nạn trên biển hay các tình huống khẩn cấp liên quan đến ngư dân hoạt động trên ngư trường Trường Sa.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nói các bác sĩ tuyến đảo đang làm việc với tinh thần cao nhất, vừa là người thầy thuốc cứu người, vừa là những chiến sĩ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

“Sự cống hiến của các cán bộ y tế trên quần đảo Trường Sa là nguồn nội lực mạnh mẽ nhất để hệ thống y tế biển đảo phát triển bền vững” - Thứ trưởng chia sẻ.

Trao quà của Bộ Y tế cho Bệnh xá đảo Sinh Tồn Đông

Gần 6 tỷ đồng tiếp sức cho y tế nơi đảo tiền tiêu

Để tiếp sức cho lực lượng quân dân và y tế đảo xa, Đoàn Bộ Y tế đã mang theo gần 6 tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa hỗ trợ Trường Sa.

Trong đó, 3,3 tỷ đồng tiền mặt được dành để hỗ trợ thiết bị y tế, vật tư cho các đảo. Mỗi đảo và Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần được trao tặng máy tính, máy lọc nước, thiết bị thu tín hiệu, áo phao cùng nhiều nhu yếu phẩm như vitamin, sữa, nước yến, bột dinh dưỡng.

7 bệnh xá trên các đảo được hỗ trợ 50 triệu đồng mỗi đơn vị nhằm tăng cường điều kiện khám chữa bệnh cho quân và dân.

Ngoài ra, Đoàn còn hỗ trợ hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời cho đảo Song Tử Tây trị giá 200 triệu đồng; bổ sung máy móc, thuốc kháng sinh cho đảo Núi Le; hỗ trợ Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn 955 và Đồn Biên phòng Trường Sa nhiều trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ.

Trao quà của Bộ Y tế cho Bệnh xá đảo Trường Sa

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, thời gian tới ngành y tế sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Quốc phòng để xây dựng cơ chế hiệp đồng thống nhất trong cấp cứu thảm họa, phòng chống dịch bệnh trên biển.

Đồng thời, Bộ Y tế sẽ tham mưu Chính phủ hoàn thiện chính sách đãi ngộ đặc thù cho lực lượng y tế công tác tại hải đảo, để họ yên tâm cống hiến lâu dài.

“Đất liền sẽ luôn là hậu phương vững chắc cho các thầy thuốc ngoài đảo tiền tiêu” - Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nói.