Thủy đậu tấn công vào máu, bé trai 6 tuổi nguy kịch

Chỉ từ những nốt phỏng nước tưởng như “bệnh trẻ con”, bé trai 6 tuổi ở Lai Châu đã rơi vào nguy kịch vì suy hô hấp nặng, nhiễm khuẩn huyết. Các bác sĩ cảnh báo thủy đậu không hề là bệnh lành tính như nhiều người nghĩ.

Khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho bệnh nhi 6 tuổi trong tình trạng rất nặng sau biến chứng thủy đậu. Từ những nốt ban phỏng nước thông thường, bệnh diễn tiến nhanh thành suy hô hấp phải thở máy, kèm nhiễm khuẩn huyết nguy hiểm.



​Theo các bác sĩ, trẻ khởi phát bệnh khoảng 6 ngày trước khi nhập viện với biểu hiện sốt cao liên tục và nổi ban phỏng nước toàn thân. Dù đã điều trị tại cơ sở y tế địa phương trong 2 ngày, tình trạng không cải thiện mà ngày càng nặng hơn. Các nốt phỏng xuất hiện dày đặc, có xuất huyết, chảy máu, trẻ bắt đầu khó thở.

Thủy đậu tấn công vào máu, bé trai 6 tuổi phải thở máy nguy kịch

​Khi được chuyển tới bệnh viện tuyến trung ương, bệnh nhi đã suy hô hấp và phải hỗ trợ oxy. Tuy nhiên, diễn biến bệnh cực kỳ nhanh chóng. Chỉ khoảng 2 giờ sau nhập viện, trẻ không còn đáp ứng với thở oxy thông thường, buộc phải chuyển sang thở máy không xâm nhập.

​Đến rạng sáng hôm sau, trẻ kích thích nhiều, thở nhanh, tụt SpO₂ và ứ đọng đờm dãi nghiêm trọng. Các bác sĩ phải đặt nội khí quản, chuyển sang thở máy xâm nhập để duy trì sự sống. Chưa đầy nửa ngày, một ca thủy đậu thông thường đã trở thành ca suy hô hấp nguy kịch.

Thủy đậu không “lành tính” như nhiều người nghĩ

BS Nguyễn Thành Lê, Phó Trưởng khoa Nhi, cho biết bệnh nhi nhập viện với hàng loạt biến chứng nặng nề: xuất huyết trong các nốt phỏng nước, chảy máu mũi, xuất huyết tiêu hóa, rối loạn đông máu và mất máu nhanh.

Các xét nghiệm cho thấy tình trạng viêm cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ số Procalcitonin – dấu hiệu cảnh báo nhiễm khuẩn nặng – tăng trên 100, trong khi bình thường dưới 0,05. Kết quả cấy máu xác định trẻ bị nhiễm khuẩn huyết do phế cầu trên nền thủy đậu.

Sau 2 ngày điều trị tích cực bằng thuốc kháng virus và kháng sinh liều cao, tình trạng chảy máu bước đầu được kiểm soát, các chỉ số đông máu dần cải thiện. Tuy nhiên, bệnh nhi vẫn sốt cao liên tục và diễn biến còn rất phức tạp. Đến ngày thứ 4, các chỉ số viêm tiếp tục tăng trở lại, cho thấy nguy cơ biến chứng vẫn hiện hữu.

​Theo BS Lê, nhiều phụ huynh vẫn chủ quan cho rằng thủy đậu chỉ là bệnh ngoài da với vài nốt phỏng nước rồi sẽ tự khỏi. Nhưng thực tế, nếu tổn thương da không được chăm sóc đúng cách, vi khuẩn có thể xâm nhập gây bội nhiễm, dẫn đến viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, rối loạn đông máu, thậm chí suy đa cơ quan.

​“Trong trường hợp này, thủy đậu diễn biến nặng đồng thời với nhiễm khuẩn huyết do phế cầu khiến tình trạng của trẻ trở nên đặc biệt nguy kịch”, BS Lê nhấn mạnh.

Bé trai bị thủy đậu trong tình trạng nguy kịch

Đừng đợi trẻ khó thở mới đưa đi viện

​Các bác sĩ khuyến cáo khi trẻ xuất hiện sốt và nổi ban phỏng nước nghi thủy đậu, gia đình cần đưa đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, đặc biệt trong giai đoạn đầu.

Việc chăm sóc da đóng vai trò rất quan trọng. Phụ huynh cần giữ vệ sinh các nốt phỏng, tránh để trẻ gãi hoặc làm vỡ tổn thương vì đây là “cửa ngõ” để vi khuẩn tấn công vào máu.

Ngoài ra, thủy đậu hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc xin. Trẻ nên được tiêm vắc xin từ 12 tháng tuổi để giảm nguy cơ mắc bệnh cũng như hạn chế các biến chứng nặng nề, nguy hiểm đến tính mạng.