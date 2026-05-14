Các bệnh viện sẽ được đánh giá theo chuẩn mới

Toàn cảnh Hội thảo góp ý dự tháo Tiêu chuẩn chất lượng nâng cao đối với bệnh viện (lần thứ 2) diễn ra tại TP Huế. Ảnh: Minh Hằng.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh hệ thống khám bệnh, chữa bệnh đang phải đối mặt với nhiều thách thức do sự thay đổi mô hình bệnh tật, già hóa dân số, ô nhiễm môi trường sống…, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao và đa dạng, cùng với đó là những yêu cầu trong phát triển, hội nhập với quốc tế.

Ngoài ra, việc triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 72 và Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023 cũng khẳng định quản lý chất lượng và an toàn người bệnh là chức năng cốt lõi của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặt ra yêu cầu hoàn thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân. Do đó, việc xây dựng Bộ Tiêu chuẩn chất lượng nâng cao, tiệm cận chuẩn mực quốc tế, hướng tới đánh giá minh bạch, liên tục và gắn với cải tiến thực chất là nhiệm vụ trọng tâm của toàn hệ thống.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Minh Hằng.

Từ hội thảo, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia hàng đầu chia sẻ những ý kiến đối với các nhóm Tiêu chuẩn chất lượng như: Các ưu tiên về An toàn người bệnh, Dinh dưỡng lâm sàng, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Chăm sóc điều dưỡng, Dược lâm sàng, Hồ sơ bệnh án và Chuyển đổi số, cũng như Tiêu chuẩn dành cho một số chuyên khoa.

Trong thời gian tới, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh sẽ tập trung hoàn thiện Bộ Tiêu chuẩn chất lượng nâng cao trên cơ sở kế thừa bộ tiêu chí hiện hành, tiệm cận chuẩn mực quốc tế nhưng phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam; bảo đảm đánh giá chất lượng minh bạch, liên tục và gắn với cải tiến thực chất, hiệu quả.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, việc xây dựng Bộ Tiêu chuẩn chất lượng nâng cao không phải là một nhiệm vụ đơn lẻ của cơ quan quản lý. Đây là một bước đi có tính nền tảng để tái thiết lập chuẩn mực phát triển bệnh viện Việt Nam trong giai đoạn mới".

"Tôi tin rằng, với cách làm khoa học, cầu thị và quyết liệt, Bộ Tiêu chuẩn chất lượng nâng cao sẽ không chỉ là một văn bản chuyên môn, mà sẽ trở thành một công cụ quản trị quan trọng, góp phần đưa bệnh viện Việt Nam phát triển theo hướng an toàn hơn, chuyên nghiệp hơn, nhân văn hơn và hội nhập sâu hơn", Thứ trưởng Bộ Y tế bày tỏ.