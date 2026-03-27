Giáo sư Nhật Bản Hiroshi Ichimura và dấu ấn trong đào tạo nhân lực y tế Việt Nam

Không chỉ để lại dấu ấn bằng các công trình khoa học, GS Hiroshi Ichimura còn xây dựng “di sản” là hàng trăm bác sĩ, nhà nghiên cứu Việt Nam được đào tạo bài bản, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế suốt gần hai thập kỷ.

GS Tạ Thành Văn, Giáo sư Danh dự Đại học Kanazawa, tri ân GS Hiroshi Ichimura

Chiều 27/3, Trường Đại học Y Hà Nội (ĐHYHN) long trọng tổ chức lễ tri ân GS Hiroshi Ichimura với chương trình "Bài giảng Danh dự", thu hút đông đảo học viên, sinh viên và các cựu du học sinh Việt Nam từng học tập tại Đại học Kanazawa.

GS Hiroshi Ichimura (Đại học Kanazawa), là một tên tuổi lớn của thế giới trong lĩnh vực virus học và y học. Trong sự nghiệp của mình, ông không chỉ là Hiệu trưởng Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Kanazawa, mà còn ghi dấu bằng hàng trăm công bố khoa học. Đặc biệt, ông đã có những đóng góp thầm lặng cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cao của y tế Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường ĐHYHN, nhấn mạnh sự kiện không chỉ mang giá trị học thuật mà còn là dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia, hai trường đại học.

Từ năm 2006 đến nay, quan hệ giữa Trường ĐHYHN và Đại học Kanazawa đã phát triển mạnh mẽ, trở thành một mô hình hợp tác hiệu quả trong đào tạo và nghiên cứu y học.

Hàng loạt chương trình đào tạo tiến sĩ, trao đổi sinh viên, nghiên cứu khoa học và đào tạo đã được triển khai. Hơn 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đã được đào tạo tại Đại học Kanazawa, là nguồn nhân lực cao cho y tế nước nhà.

GS Nguyễn Hữu Tú đánh giá cao đóng góp của GS Hiroshi Ichimura

Dấu ấn khoa học và những cống hiến thầm lặng

Nhìn lại hành trình khoa học của GS Hiroshi Ichimura, GS Tạ Thành Văn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường ĐHYHN, Điều phối viên chương trình hợp tác Trường ĐHYHN và Đại học Kanazawa, khẳng định GS Hiroshi Ichimura là một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong lĩnh vực y học.

Theo GS Văn, GS Ichimura đã trực tiếp tham gia vào nhiều hoạt động đào tạo và nghiên cứu với Việt Nam. Ông đã hướng dẫn 12 nghiên cứu sinh Việt Nam, đồng thời có 11 công trình nghiên cứu hợp tác với các nhà khoa học ở Việt Nam.

Mỗi nghiên cứu sinh được đào tạo không chỉ là một cá nhân trưởng thành về chuyên môn mà còn là một “hạt giống” tri thức trong hệ thống y tế Việt Nam. Mỗi công trình hợp tác không chỉ là kết quả khoa học mà còn là sự kết nối giữa hai nền y học.

Trong lĩnh vực virus học và bệnh truyền nhiễm, các nghiên cứu của GS Ichimura có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng chiến lược phòng chống bệnh trong cộng đồng. Đây là những đóng góp mang tính nền tảng, đặc biệt trong bối cảnh thế giới liên tục đối mặt với các bệnh truyền nhiễm mới nổi.

GS Tạ Thành Văn điểm lại đóng góp của GS Hiroshi Ichimura cho y tế Việt Nam

Các nghiên cứu của ông góp phần thúc đẩy y học dự phòng. Những kiến thức, kinh nghiệm và cách tiếp cận khoa học mà ông mang lại đã góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của nhiều thế hệ bác sĩ, nhà nghiên cứu Việt Nam.

Với những đóng góp to lớn, GS Ichimura đã được Trường ĐHYHN và Trường Đại học Y Dược Hải Phòng phong tặng danh hiệu Giáo sư danh dự. Ông cũng được Bộ Y tế Việt Nam trao tặng Huân chương Vì sức khỏe nhân dân.

Kết nối tri thức, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ

Chương trình “Bài giảng Danh dự” do GS Tạ Thành Văn khởi xướng từ nhiều năm trước, nhằm tôn vinh các nhà khoa học tên tuổi, có nhiều đóng góp cho y tế Việt Nam.

GS Hiroshi Ichimura với "Bài giảng Danh dự"

GS Ichimura là giáo sư quốc tế thứ hai được Trường ĐHYHN tổ chức “Bài giảng Danh dự”, sau GS Kaeko Kamei, cho thấy vai trò quan trọng của ông trong hợp tác y tế Việt Nam - Nhật Bản, đồng thời, cũng khẳng định định hướng của trường là đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu.

Tại buổi lễ, trước sự hiện diện của hàng trăm học trò cũ, GS Hiroshi Ichimura đã trình bày “Bài giảng danh dự”, chia sẻ những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp nghiên cứu. Đó không chỉ là câu chuyện về khoa học mà còn là câu chuyện về sự kiên trì, đam mê và trách nhiệm của một nhà khoa học với cộng đồng.

Học trò cũ tri ân GS Hiroshi Ichimura

Khoảnh khắc những học trò cũ từ nhiều thế hệ hội tụ, lặng lẽ lắng nghe người thầy của mình, đã tạo nên một không gian đầy cảm xúc. Với họ, GS Ichimura là người thầy đặc biệt – người không chỉ dạy kiến thức, mà còn truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần khoa học và trách nhiệm xã hội.

“Nhờ sự nỗ lực không mệt mỏi của GS Hiroshi Ichimura, nhiều thế hệ sinh viên Việt Nam đã có cơ hội học tập, nghiên cứu và trưởng thành tại Nhật Bản. Những giá trị mà ông đã chia sẻ và những “cây cầu” mà ông đã xây dựng chắc chắn sẽ tiếp tục truyền cảm hứng và kết nối các thế hệ tương lai”- TS Trần Thanh Tùng, cựu nghiên cứu sinh Đại học Kanazawa, xúc động bày tỏ.

GS Hiroshi Ichimura và các cựu du học sinh Việt Nam từng học tại Đại học Kanazawa

Lễ tri ân GS Hiroshi Ichimura là lời cảm ơn sâu sắc dành cho một nhà khoa học quốc tế đã âm thầm, bền bỉ đóng góp cho đào tạo, nghiên cứu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế Việt Nam suốt gần hai thập kỷ.