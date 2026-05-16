Cuộc trò chuyện kín đáo giữa ông Trump và ông Tập trong “tử cấm thành quyền lực”

Cuộc dạo bộ hiếm hoi giữa ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình tại Trung Nam Hải hé lộ nhiều khoảnh khắc ngoài kịch bản, từ chuyện cây cổ thụ nghìn năm tới phát biểu về ông Putin và quan hệ Mỹ - Trung.

Tại Trung Nam Hải – khu phức hợp quyền lực được bảo vệ nghiêm ngặt nằm cạnh Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mang tính cá nhân và ít nghi thức nhất trong toàn bộ hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày giữa hai nhà lãnh đạo.

Sau các cuộc thảo luận căng thẳng về thương mại, Đài Loan, Iran và cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung, ông Tập đã trực tiếp dẫn ông Trump đi dạo trong khuôn viên Trung Nam Hải – nơi đặt trụ sở của Trung Nam Hải, Quốc vụ viện Trung Quốc và các cơ quan đầu não của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Một đoạn ghi âm ghi lại cuộc trò chuyện giữa hai nhà lãnh đạo cho thấy ông Tập vừa đi vừa giới thiệu những hàng cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi trong khuôn viên. Qua phiên dịch, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói với ông Trump rằng nhiều cây ở đây đã có tuổi đời từ 200 đến 400 năm, thậm chí ở những khu vực khác còn có cây hơn 1.000 năm tuổi.

“Chúng sống được lâu như vậy sao?” ông Trump ngạc nhiên hỏi lại.

Ông Tập sau đó còn mời nhà lãnh đạo Mỹ chạm vào một cây cổ thụ 280 năm tuổi. “Tốt đấy. Tôi thích nó,” ông Trump đáp.

Trong một khoảnh khắc khác được truyền thông ghi lại, ông Tập chỉ vào một cây lớn và giải thích rằng thực chất đó là hai thân cây đã hòa vào nhau theo thời gian – hình ảnh được cho là mang tính ẩn dụ cho quan điểm mà Bắc Kinh liên tục nhấn mạnh: Mỹ và Trung Quốc cần tìm cách “cùng tồn tại” thay vì đối đầu.

Ông Trump cũng tỏ ra thích thú với khu phức hợp quyền lực kín đáo này. Khi kết thúc chuyến đi dạo, ông nhìn quanh những hàng cây cổ thụ và nói với ông Tập: “Tôi có thể quen với nơi này đấy.”

Đây được xem là một trong số rất ít khoảnh khắc không theo kịch bản trong chuyến thăm cấp nhà nước được dàn dựng cực kỳ chặt chẽ giữa hai cường quốc.

Khi đang đi bộ qua một cổng vòm trong khuôn viên, ông Tập thậm chí còn đưa tay ra hiệu để nhắc ông Trump chú ý một bậc thềm, tránh bị vấp ngã.

Ông Trump cũng tò mò hỏi liệu ông Tập có thường đưa các nguyên thủ nước ngoài vào Trung Nam Hải hay không.

“Rất hiếm,” ông Tập trả lời, vừa lắc đầu vừa nhấn mạnh. “Ví dụ như ông Putin đã từng tới đây.”

Phát biểu này lập tức thu hút chú ý bởi mối quan hệ gần gũi giữa Bắc Kinh và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong chuyến thăm Trung Quốc năm 2024, ông Putin từng được ông Tập tiếp đón tại chính khu vườn này, hai nhà lãnh đạo uống trà và dành nhiều giờ trò chuyện riêng tại Trung Nam Hải.

Theo giới quan sát, việc ông Tập dẫn ông Trump vào Trung Nam Hải mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt, bởi nơi này vốn được xem là “trái tim quyền lực” của Trung Quốc hiện đại và hiếm khi mở cửa cho khách nước ngoài.

Khoảnh khắc này cũng gợi nhớ một đoạn trò chuyện khác hồi tháng 9 năm ngoái, khi ông Tập và ông Putin vừa đi bộ gần quảng trường Thiên An Môn vừa trò chuyện về cấy ghép nội tạng và khả năng con người sống tới 150 tuổi trước lễ duyệt binh quân sự của Trung Quốc.

Theo NYT, The Edge