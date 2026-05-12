Bệnh viện đầu tiên của Hà Nội có 4 khoa xét nghiệm đạt chuẩn quốc tế

Thành tựu của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang được xem là dấu mốc mới của y tế công lập Thủ đô trong cuộc đua chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trong y học hiện đại, xét nghiệm giữ vai trò quyết định trong chẩn đoán và điều trị. Nhiều thống kê cho thấy phần lớn quyết định lâm sàng của bác sĩ dựa trên kết quả xét nghiệm. Vì vậy, chất lượng phòng xét nghiệm được xem là “xương sống” của một bệnh viện hiện đại.

Giữa bối cảnh ngành y tế đẩy mạnh chuẩn hóa chất lượng, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang vừa tạo dấu ấn đặc biệt khi trở thành đơn vị đầu tiên của ngành Y tế Hà Nội đồng thời có 4 khoa xét nghiệm đạt chứng chỉ quốc tế ISO 15189:2022, gồm: Khoa Huyết học truyền máu, Khoa Hóa sinh, Khoa Vi sinh và Khoa Giải phẫu bệnh.

Bác sĩ giải phẫu bệnh thực hiện kỹ thuật chọc hút kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm.

Đây được xem là cột mốc quan trọng của y tế Thủ đô, bởi ISO 15189:2022 là tiêu chuẩn quốc tế chuyên biệt dành cho phòng xét nghiệm y học với những yêu cầu rất khắt khe về năng lực chuyên môn, hệ thống quản lý chất lượng, kiểm soát kỹ thuật và an toàn sinh học.

Không chỉ đánh giá máy móc hay nhân lực, tiêu chuẩn này kiểm soát toàn bộ quy trình xét nghiệm từ tiếp nhận bệnh phẩm, vận hành hệ thống, nội kiểm, ngoại kiểm đến trả kết quả. Điều đó đồng nghĩa, để đạt chứng nhận, phòng xét nghiệm phải xây dựng được hệ thống vận hành gần như không có “khoảng trống” cho sai sót.

Hiện nay, trên toàn quốc mới có hơn 40 bệnh viện và viện nghiên cứu có phòng xét nghiệm đạt ISO 15189. Các đơn vị đạt phiên bản ISO 15189:2022 còn khá hạn chế và chủ yếu tập trung ở một số bệnh viện lớn tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Tại miền Bắc, số bệnh viện có labo đạt chuẩn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là các bệnh viện tuyến trung ương và một số hệ thống y tế tư nhân lớn như Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Nhi Trung ương...

Trong hệ thống Sở Y tế Hà Nội, chưa có đơn vị nào đạt ISO 15189 cho labo. Vì vậy, việc cả 4 khoa của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đạt ISO 15189:2022 là bước tiến đáng chú ý của một bệnh viện công lập tuyến thành phố.

Hành trình chuẩn hóa bằng “kỷ luật thép”

Để đạt chứng nhận ISO 15189:2022, các khoa đều đã trải qua lộ trình kéo dài từ đầu năm 2025 đến tháng 3/2026 với nhiều vòng rà soát và thẩm định nghiêm ngặt. Các khoa xây dựng hệ thống quản lý chất lượng 4 cấp gồm chính sách, sổ tay, quy trình thao tác chuẩn và biểu mẫu quản trị.

Điểm cốt lõi không chỉ là hoàn thiện hồ sơ mà là thay đổi toàn bộ văn hóa vận hành. Mọi công đoạn từ tiếp nhận bệnh phẩm, xử lý mẫu, nhuộm tiêu bản đến trả kết quả đều được chuẩn hóa chặt chẽ nhằm hạn chế tối đa sai sót.

Các đơn vị cũng triển khai nội kiểm thường quy, tham gia ngoại kiểm để đánh giá năng lực kỹ thuật thực tế. Toàn bộ hệ thống được rà soát liên tục theo checklist ISO 15189:2022 nhằm phát hiện và xử lý ngay các điểm chưa phù hợp.

Sau quá trình hoàn thiện hậu kiểm với kỳ thẩm định khắt khe của Văn phòng Công nhận Chất lượng (AOSC) vào tháng 12/2025, cả 4 khoa đã được nhận chứng chỉ ISO 15189:2022.

Việc đồng thời có 4 khoa xét nghiệm đạt chuẩn quốc tế giúp Bệnh viện Đa khoa Đức Giang không nằm ở chứng nhận mà ở việc thay đổi toàn bộ tư duy vận hành phòng xét nghiệm. Khi chất lượng xét nghiệm được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, độ chính xác và độ tin cậy của kết quả sẽ được nâng cao đáng kể. Điều này giúp bác sĩ rút ngắn thời gian chẩn đoán, hạn chế điều trị sai hướng và tăng độ an toàn cho người bệnh.

Quan trọng hơn, dấu mốc này cho thấy y tế công lập Hà Nội đang chuyển mạnh từ tư duy “đủ năng lực hoạt động” sang cạnh tranh bằng chất lượng và chuẩn hóa quốc tế.