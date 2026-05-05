Thu hồi khẩn 3 lô sữa a2 cho trẻ sơ sinh nhiễm độc tố

FDA phát hiện độc tố bền nhiệt trong sữa a2 Platinum Premium cho trẻ 0–12 tháng. Việt Nam phát cảnh báo khẩn, yêu cầu ngừng sử dụng, thu hồi và kiểm soát cả kênh bán online.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phát đi cảnh báo về dòng sữa công thức cho trẻ sơ sinh. Theo đó, Công ty A2 Milk Company đã tự nguyện thu hồi 3 lô sữa a2 Platinum Premium USA (dạng bột, bổ sung sắt) dành cho trẻ từ 0–12 tháng tuổi.

Nguyên nhân thu hồi là do phát hiện sản phẩm có chứa cereulide – một độc tố sinh ra từ vi khuẩn Bacillus cereus. Đây là loại độc tố đặc biệt nguy hiểm vì có khả năng “chịu nhiệt”, nghĩa là không bị phá hủy ngay cả khi pha sữa bằng nước nóng.

Sản phẩm sữa a2 Platinum Premium USA dành cho trẻ 0–12 tháng tuổi đang bị thu hồi. Ảnh: walmart

Ba lô sữa bị cảnh báo gồm:

· Lô 2210269454, hạn sử dụng 15/7/2026

· Lô 2210324609, hạn sử dụng 21/1/2027

· Lô 2210321712, hạn sử dụng 15/1/2027

Các sản phẩm này được đóng trong hộp thiếc 31.7 ounce và lưu hành tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên, nguy cơ xách tay hoặc bán qua mạng khiến khả năng xuất hiện tại Việt Nam là hoàn toàn có thể.

Ông Chu Quốc Thịnh, Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế cho biết Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản khẩn gửi các địa phương và đơn vị liên quan để kiểm soát.

“Chúng tôi yêu cầu rà soát ngay việc công bố sản phẩm, làm việc với các đơn vị nhập khẩu, phân phối nếu có, đồng thời thông báo rộng rãi để người tiêu dùng ngừng sử dụng các lô sữa nêu trên” - ông Thịnh cho biết.

Không chỉ dừng ở kênh phân phối truyền thống, cảnh báo cũng được gửi tới Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số nhằm kiểm soát hoạt động buôn bán trên các sàn thương mại điện tử. Các gian hàng được yêu cầu gỡ bỏ thông tin, ngừng kinh doanh nếu phát hiện sản phẩm liên quan.

Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, cereulide có thể gây nôn mửa cấp tính, rối loạn tiêu hóa và trong trường hợp nặng có thể ảnh hưởng đến gan. Trẻ sơ sinh là đối tượng đặc biệt nhạy cảm do hệ tiêu hóa và miễn dịch chưa hoàn thiện.

Điểm đáng lo ngại là độc tố này không bị phá hủy bởi nhiệt độ cao thông thường. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi phụ huynh pha sữa đúng cách bằng nước nóng, nguy cơ vẫn không được loại bỏ hoàn toàn nếu sản phẩm đã nhiễm độc.

Cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh cần kiểm tra kỹ nguồn gốc và thông tin sản phẩm sữa đang sử dụng, đặc biệt là hàng xách tay hoặc mua qua mạng.

Nếu phát hiện trùng khớp với các lô bị cảnh báo, cần ngừng sử dụng ngay lập tức, đồng thời, thông báo cho nơi bán hoặc cơ quan chức năng và chú ý theo dõi sức khỏe trẻ, đưa đi khám nếu có biểu hiện bất thường.

Ngoài ra, nên ưu tiên mua sản phẩm từ kênh phân phối chính thức, có hóa đơn chứng từ rõ ràng, thay vì hàng xách tay trôi nổi – nơi người mua gần như không có bất kỳ cơ chế bảo vệ nào khi xảy ra sự cố.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu các địa phương chủ động lấy mẫu giám sát, tăng cường kiểm tra thị trường và kịp thời thu hồi nếu phát hiện vi phạm.

