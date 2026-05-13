3 người tử vong vì virus Hanta, Bộ Y tế phát cảnh báo khẩn

Sau khi WHO công bố chùm ca virus Hanta làm 3 người tử vong trên tàu du lịch quốc tế, Bộ Y tế Việt Nam phát thông tin khẩn, yêu cầu tăng cường giám sát và phòng chống các bệnh lây truyền từ chuột sang người.

Triệu chứng khi nhiễm virus Hanta

Trước thông tin quốc tế về chùm ca bệnh do virus Hanta trên tàu du lịch quốc tế MV Hondius, ngày 13/5, Bộ Y tế đã phát đi thông tin cập nhật khẩn nhằm cảnh báo người dân, đồng thời nhấn mạnh không hoang mang, suy diễn về nguy cơ bùng phát dịch diện rộng.

Theo thông tin mới nhất từ WHO, đến nay chùm ca bệnh trên tàu MV Hondius đã ghi nhận 9 trường hợp mắc virus Hanta chủng Andes (ANDV), trong đó có 3 ca tử vong.

WHO đánh giá nguy cơ lây nhiễm đối với hành khách và thủy thủ đoàn ở mức trung bình, trong khi nguy cơ đối với cộng đồng toàn cầu ở mức thấp.

WHO khẳng định cơ chế lây truyền của virus Hanta khác với COVID-19, không phải là loại virus có khả năng lây lan nhanh trong cộng đồng như SARS-CoV-2.

Chuột mang mầm bệnh virus Hanta được cho là nguyên nhân của chùm ca bệnh trên tàu du lịch

Hiện WHO vẫn tiếp tục điều tra nguồn lây. Giả thuyết ban đầu cho thấy ca bệnh đầu tiên có thể nhiễm virus trong quá trình tham gia hoạt động du lịch ngoài trời hoặc tiếp xúc với môi trường có chuột mang mầm bệnh trước khi lên tàu.

Sau đó, khả năng lây truyền hạn chế từ người sang người có thể đã xảy ra trong môi trường tiếp xúc gần và kéo dài trên tàu.

WHO nói chưa có kết luận cuối cùng về nguồn lây nên người dân không nên suy diễn nguyên nhân từ thực phẩm, nước uống hay bản thân tàu du lịch khi chưa có thông tin chính thức. Cơ quan này khuyến cáo những người từng có mặt trên tàu hoặc liên quan đến các chuyến bay có nguy cơ phơi nhiễm cần theo dõi sức khỏe trong vòng 42 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng.

Các triệu chứng ban đầu của bệnh gồm đau đầu, chóng mặt, sốt, ớn lạnh, đau cơ, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bụng. Một số trường hợp có thể xuất hiện ho, tức ngực và khó thở khi bệnh tiến triển nặng.

WHO cũng khuyến cáo người có nguy cơ phơi nhiễm cao cần theo dõi chủ động và có thể cách ly tại nhà hoặc cơ sở phù hợp trong 42 ngày. Trong khi đó, nhóm nguy cơ thấp không cần cách ly nhưng phải tự theo dõi sức khỏe và đi khám ngay khi xuất hiện triệu chứng.

Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh do chủng Andes

Theo Cục Phòng bệnh, đến nay chưa ghi nhận công dân Việt Nam liên quan đến chùm ca bệnh trên tàu MV Hondius. Tuy nhiên, Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát tại cửa khẩu, cơ sở khám chữa bệnh, đồng thời triển khai vệ sinh, khử khuẩn phương tiện, xử lý véc tơ và diệt chuột để chủ động phòng chống dịch.

Cục Phòng bệnh cho biết bệnh do virus Hanta không phải hoàn toàn xa lạ với Việt Nam. Một số nghiên cứu trước đây từng ghi nhận bằng chứng liên quan đến các chủng Hanta khác như virus Seoul hoặc các chủng phát hiện trên động vật. Tuy nhiên, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh do chủng Andes, chủng virus liên quan trực tiếp đến chùm ca tử vong trên tàu du lịch quốc tế lần này.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống chuột và hạn chế tiếp xúc với chuột hoặc chất thải của chuột. Khi dọn dẹp khu vực có dấu vết chuột cần sử dụng bảo hộ phù hợp, vệ sinh tay thường xuyên.

Người dân sau khi tiếp xúc với chuột, chất thải của chuột hoặc môi trường nghi nhiễm mà xuất hiện biểu hiện sốt, đau cơ, mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa, ho, tức ngực hoặc khó thở cần đến cơ sở y tế sớm và thông báo tiền sử tiếp xúc để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Cục Phòng bệnh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với WHO và các cơ quan liên quan để theo dõi diễn biến dịch tễ, đánh giá nguy cơ và cập nhật thông tin mới nhất cho người dân.