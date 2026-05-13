Bổ nhiệm Cục trưởng An toàn thực phẩm sau gần 1 năm khuyết người đứng đầu

Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh Cục An toàn thực phẩm đã trải qua gần một năm không có cục trưởng chính thức, sau khi bà Trần Việt Nga bị bắt.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói lĩnh vực an toàn thực phẩm có khối lượng công việc rất lớn và phức tạp. Sau khi Luật An toàn thực phẩm năm 2010 được ban hành, nhiều nghị định hướng dẫn đã được xây dựng, trong đó Nghị định 15/2018 được đánh giá là bước cải cách mạnh, tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng bộc lộ nhiều bất cập, đặc biệt trong cơ chế quản lý, phân cấp và hậu kiểm. Bộ trưởng đề nghị tân Cục trưởng phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý và tinh thần đoàn kết để cùng tập thể Cục An toàn thực phẩm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm TS Chu Quốc Thịnh giữ vị trí Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm

TS Chu Quốc Thịnh cho biết lĩnh vực an toàn thực phẩm đang đặt ra nhiều yêu cầu cấp bách. Thời gian tới Cục An toàn thực phẩm sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sửa đổi Luật An toàn thực phẩm; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an toàn thực phẩm kết nối từ Trung ương đến địa phương; tăng cường hậu kiểm, phân tích nguy cơ và cảnh báo sớm.

Tân Cục trưởng cũng khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ của Cục đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ lãnh đạo Bộ Y tế cùng các đơn vị liên quan.

Trong bối cảnh người dân ngày càng lo ngại về thực phẩm bẩn, thực phẩm giả và các sản phẩm quảng cáo “thổi phồng” công dụng, việc kiện toàn vị trí đứng đầu Cục An toàn thực phẩm được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho quá trình siết quản lý, hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả bảo vệ sức khỏe cộng đồng.