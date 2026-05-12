Những “thiên thần áo trắng” lặng thầm viết nên điều kỳ diệu

Không chỉ tận tuỵ chăm sóc bệnh nhân, nhiều điều dưỡng đã quên mình giữa những tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Từ phòng cấp cứu đến phố đông người, họ viết nên những câu chuyện xúc động về y đức - bông hoa đẹp cho Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5.

Giữ lại sự sống bằng lòng nhân ái và trái tim quả cảm

Trong ký ức của nhiều nhân viên y tế tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, buổi sáng 23/10/2025 vẫn là một cơn ác mộng chưa thể quên.

Một người đàn ông bất ngờ cầm dao xông vào phòng bệnh, tấn công mọi người. Hắn liên tiếp bế hai trẻ sơ sinh định ném qua cửa sổ. Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, những nữ điều dưỡng nhỏ bé đã lao vào cứu trẻ trước khi nghĩ đến sự an toàn của chính mình.

Điều dưỡng Trần Thị Hồng lao tới, giằng lấy cháu bé trên tay gã đàn ông, rồi chạy dọc hành lang. Trong lúc hoảng loạn, chị ngã xuống nhưng vẫn ghì chặt đứa bé trong lòng.

Đại diện Bộ Y tế thăm và tặng quà các điều dưỡng dũng cảm.

Ngay lúc đó, điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang tiếp tục lao tới đón em bé rồi chạy vào phòng cố thủ. Chị dùng tấm chăn mỏng che cho đứa trẻ, liên tục cầu xin kẻ tấn công dừng tay. Nhưng những nhát dao vẫn liên tiếp vung xuống người chị. Đau lớn, mất nhiều máu nhưng chị Trang vẫn che chắn cho đứa trẻ trước khi được đưa đi phẫu thuật khẩn cấp. Các điều dưỡng khác cũng lao tới bảo vệ để hai trẻ sơ sinh được cứu sống. Còn họ, thì mang đầy thương tích.

Cả 4 điều dưỡng dũng cảm của Khoa Sơ sinh gồm Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Thu Hoài, Trần Thị Hồng và Nguyễn Thị Hồng đã được Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tặng Bằng khen vì hành động dũng cảm bảo vệ bệnh nhân trong tình huống nguy cấp.

Vụ việc gây chấn động này đã cho thấy một hình ảnh chân thực về những người điều dưỡng: Sẵn sàng quên mình để bảo vệ bệnh nhân.

Tháng 3/2024, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, công tác tại Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, đang đi du lịch tại Đà Nẵng thì phát hiện một du khách người Ấn Độ bất ngờ ngã quỵ, rồi ngừng tim, ngừng thở. Không chần chừ, chị Hạ lập tức quỳ xuống ép tim ngoài lồng ngực ngay trên nền đất, đồng thời hối thúc mọi người gọi cấp cứu 115.

Khoảng hai phút sau, người đàn ông có mạch trở lại trước khi được đưa tới bệnh viện. Theo người nhà, bệnh nhân có tiền sử tim mạch nặng và từng phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành. Nếu không được cấp cứu trong “thời gian vàng”, nguy cơ tử vong hoặc chết não là rất lớn.

Điều dưỡng Hạ chỉ nói đơn giản rằng đó là “phản xạ nghề nghiệp”. Nhưng phía sau “phản xạ” ấy là hàng nghìn giờ trực cấp cứu, là áp lực phải đưa ra quyết định trong vài giây ngắn ngủi để cứu một con người.

Một câu chuyện khác cũng khiến nhiều người xúc động xảy ra tại siêu thị trên phố Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội.

Tối 25/2/2026, người bảo vệ 59 tuổi bất ngờ đổ gục, tím tái và ngừng tuần hoàn. Giữa lúc mọi người hoảng loạn, điều dưỡng Phạm Thị Thúy Hà của Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, lập tức lao tới ép tim cấp cứu.

Ít ai biết, nữ điều dưỡng này đang mắc bệnh viêm cột sống dính khớp, căn bệnh khiến mỗi động tác cúi người hay dồn lực đều đau đớn. Nhưng chị vẫn quỳ xuống giữa siêu thị, dùng toàn bộ sức lực ép tim liên tục để giữ sự sống cho một người xa lạ. Khoảng hai phút sau, người đàn ông có mạch trở lại. Không ai biết chị là điều dưỡng cho đến khi xe cấp cứu rời đi.

Ca phẫu thuật lấy tạng hiến của điều dưỡng Lộ Thị Thùy Linh tại Bệnh viện E

Sự tận hiến lặng thầm

Có những điều dưỡng vẫn tiếp tục cứu người ngay cả khi đã ra đi.

Đầu tháng 3/2024, điều dưỡng Lộ Thị Thùy Linh, công tác tại Khoa Phụ sản Bệnh viện E, bất ngờ ngừng tim và rơi vào chết não. Sinh thời, chị từng đăng ký hiến mô tạng. Gia đình đã nén đau thương để thực hiện tâm nguyện của chị: hiến toàn bộ tạng cứu người.

Từ trái tim, lá gan và hai quả thận của nữ điều dưỡng, 4 bệnh nhân nặng đã được hồi sinh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Tháng 1/2026, một nữ điều dưỡng khác tại Bệnh viện 108 cũng hiến đa tạng sau khi chết não do đột quỵ. Gan, thận và giác mạc của chị đã mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân đang mòn mỏi chờ ghép. Sự ra đi của người điều dưỡng ấy đã mở ra ánh sáng cho nhiều cuộc đời khác.

Đó là giá trị đẹp đẽ nhất của nghề y: Sự cho đi không có điểm dừng.

Mới đây, khi trải qua những ngày làm bệnh nhân ở Khoa Quốc tế Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, tôi đã cảm nhận rất rõ hình ảnh đại diện một thế hệ điều dưỡng mới: Họ không chỉ tận tuỵ với bệnh nhân bằng tấm lòng “lương y như từ mẫu”, mà còn có kỹ năng giao tiếp, thái độ ân cần, chuyên môn cao, được đào tạo bài bản từ chương trình Điều dưỡng tiên tiến của Trường Đại học Y Hà Nội, sử dụng thành thạo ngoại ngữ để có thể giao tiếp với người nước ngoài.

Những cuốn sổ ghi ý kiến đặt tại các phòng bệnh đều đầy ắp những dòng cảm tưởng của bệnh nhân sau khi ra viện với những lời ân tình dành cho các điều dưỡng ở đây.

Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5 năm nay không chỉ là dịp tôn vinh một nghề nghiệp. Đó còn là lời nhắc về những con người lặng lẽ mỗi đêm trong bệnh viện, chịu áp lực, hiểm nguy và cả tổn thương để giữ lại sự sống cho người khác.