Ca sĩ bolero Quang Lập và loạt ông chủ công ty BH Media, Lululola, Mây Sài Gòn bị khởi tố

Quỳnh An
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 vụ án hình sự về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, xảy ra tại một số công ty, đơn vị.

Ngày 16/5, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 5 vụ án hình sự về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; khởi tố 7 bị can.

Theo Bộ Công an, việc khởi tố được thực hiện trong bối cảnh lực lượng chức năng triển khai Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về xử lý tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Các vụ án bị khởi tố gồm: Vụ xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco, tức Công ty BH Media, với bị can Nguyễn Hải Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền Tác giả Việt Nam (VCCA), Tổng giám đốc Công ty BH Media; vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Lululola Entertainment, với bị can Võ Văn Nam, Giám đốc công ty.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền Tác giả Việt Nam Nguyễn Hải Bình. Ảnh: Bộ Công an.

Trong vụ án xảy ra tại nhóm 1900 Group có 2 bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Zeo.

Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Mây Sài Gòn có 2 bị can là Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn.

Bị can Diệp Văn Lập, nghệ danh Quang Lập

Vụ án xảy ra tại Trung tâm Giọng ca để đời có bị can Diệp Văn Lập (ca sĩ Quang Lập), chủ trung tâm này.

Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng liên quan theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các bị can và sai phạm của các cá nhân liên quan; đồng thời xác minh để phục vụ thu hồi tài sản.

Bộ Công an cũng đề nghị các đơn vị, cá nhân có hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan chủ động chấm dứt sai phạm, kê khai, khắc phục hậu quả và làm việc với cơ quan chức năng để được hưởng chính sách khoan hồng.

