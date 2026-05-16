Vì sao ông Trump nâng ly ở quốc yến Trung Quốc dù nổi tiếng không uống rượu?

Nhiều người thảo luận về ông Trump sau những hình ảnh được coi là bất bình thường tại bữa tiệc chiêu đãi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Trump có uống rượu hay không?

Hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nâng ly rượu uống trong chuyến thăm Trung Quốc gần đây đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây là một ngoại lệ, bởi từ trước đến nay ông vốn nổi tiếng là người không uống rượu. Ngày 15/5, phía Nhà Trắng đã lên tiếng phản hồi về việc này.

Jon Michael Raasch, phóng viên Nhà Trắng của tờ Daily Mail, trước đó đăng trên nền tảng X rằng vì người anh trai qua đời do nghiện rượu nên Tổng thống Trump chưa bao giờ uống rượu. Tuy nhiên, trong chuyến thăm Trung Quốc, ông đã phá lệ, nhấp một ngụm để thể hiện sự tôn trọng.

Tuy nhiên, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung ngày 15/5 đã chia sẻ lại bài đăng của phóng viên Raasch trên X và bình luận: “Cách ám chỉ như vậy là sai trái, vì nó khiến người ta nghĩ rằng ông ấy (Tổng thống Trump) sẽ làm điều trái với nguyên tắc của mình chỉ để nâng ly chúc tụng. Tổng thống không uống rượu!”.

Lý do chính khiến Tổng thống Trump không uống rượu xuất phát từ ảnh hưởng sâu sắc sau cái chết của anh trai ông vì nghiện rượu, điều khiến ông thề sẽ tránh xa đồ uống có cồn trong suốt đời.

Anh trai ông, Fred Trump Jr., do nghiện rượu trong thời gian dài nên sức khỏe suy sụp và qua đời vì bệnh tim năm 1981, khi mới 42 tuổi. Tổng thống Trump từng công khai nói rằng ông tận mắt chứng kiến anh trai bị rượu hủy hoại, từ đó rút ra bài học cho bản thân và hình thành thói quen không uống rượu, không hút thuốc.

Nhà Trắng nói ông Trump chỉ nhấp môi để giữ lễ nghi. Ảnh: Info51.

Steven Cheung nói: “Dù về nguyên tắc, tổng thống không uống rượu, nhưng trong các dịp ngoại giao như quốc yến, ông đôi khi vẫn nâng ly tượng trưng hoặc nhấp môi một chút để giữ lễ nghi. Trong nhiều trường hợp, đồ uống trong ly cũng là loại không chứa cồn”.

Sự thật về hình ảnh ông Trump “xem trộm tài liệu”

Tối 14/5, ông Trump tham dự quốc yến. Tuy nhiên, gần đây trên mạng lan truyền một đoạn video cho rằng ông Trump đã tranh thủ lúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rời chỗ để “xem trộm sổ ghi chép” của đối phương. Nhưng một tổ chức kiểm chứng sự thật cho biết cách diễn giải này là do “hiểu lầm”.

Nhóm kiểm chứng sự thật Pakistan mang tên iVerify Pakistan cho biết một tài khoản X tự nhận theo dõi các vấn đề xung đột đã đăng đoạn video quốc yến hôm 14/5. Trong video, ông Trump nhanh chóng lật xem một tập hồ sơ màu đen rồi đóng lại.

Phần mô tả video viết: “Ông Trump lén xem cuốn sổ nhỏ của ông Tập Cận Bình. Cảnh này xảy ra trong quốc yến khi ông Trump thăm Trung Quốc ngày 14/5. Sau khi Tập Cận Bình đứng dậy rời chỗ, ông Trump đưa tay mở cuốn sổ đặt trước mặt ông Tập để xem rồi nhanh chóng đóng lại. Ông Rubio ngồi gần đó chứng kiến toàn bộ nhưng không nói gì.”

Hình ảnh bị cho là ông Trump "xem trộm" tài liệu đã được minh oan. Ảnh: UDN.

Đoạn video sau đó lan truyền mạnh trên nhiều nền tảng và thu hút sự chú ý lớn, vì vậy nhóm iVerify Pakistan đã tiến hành kiểm chứng. Họ trước tiên tìm kiếm bằng từ khóa và xác nhận không có bất kỳ hãng truyền thông lớn, đáng tin cậy nào của Mỹ, Trung Quốc hay quốc tế đưa tin về việc này. Sau đó họ tiếp tục tìm video đầy đủ của buổi quốc yến và tìm thấy bản ghi do kênh YouTube của Forbes đăng tải, đồng thời xác định đúng thời điểm liên quan.

Khi đó, ông Tập rời chỗ để bước lên bục phát biểu, còn ông Trump thì lật xem một tập hồ sơ màu đen. Nhóm kiểm chứng cho biết tập hồ sơ trong video có in con dấu chính thức của Tổng thống Mỹ. Sau khi dùng công cụ tìm kiếm hình ảnh ngược và đối chiếu, họ xác nhận biểu tượng này trùng khớp với con dấu trên các bìa hồ sơ chính thức của Tổng thống Mỹ.

Cuối cùng, iVerify Pakistan kết luận rằng thông tin lan truyền trên mạng mang tính gây hiểu lầm. Trong video không phải ông Trump xem trộm sổ ghi chép của ông Tập, mà là ông Trump đang xem tập tài liệu của chính mình. Bìa cặp hồ sơ trong video có đóng dấu chính thức của Tổng thống Mỹ, xác nhận nó thuộc về ông Trump.

Cũng có suy đoán rằng ông Tập bình thường chắc chắn không thể để tài liệu mật thật sự ngay trên bàn, mà thường sẽ mang theo trong cuốn sổ nhỏ cất trong áo. Hơn nữa, tài liệu chính thức của giới lãnh đạo cấp cao Trung Quốc chắc chắn đều viết bằng tiếng Trung, nên nhiều người viết rằng dù ông Trump có mở ra xem thật thì “vấn đề là ông ấy cũng chẳng đọc hiểu nội dung”.

Theo Creaders, UDN