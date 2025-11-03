Cổ phiếu CEO, HDC, TCH, DXG... la liệt sàn, VN-Index mất hơn 22 điểm

Thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ phiên 3/11, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu bất động sản và chứng khoán kéo VN-Index mất hơn 22 điểm, HNX-Index giảm hơn 2,5%.

Kết phiên giao dịch, VN-Index giảm 22,65 điểm (-1,38%) xuống 1.617 điểm, HNX-Index mất 6,67 điểm (-2,51%) còn 259,18 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng nhẹ 1,03% lên 114,63 điểm.

Tổng giá trị giao dịch trên ba sàn đạt hơn 33.000 tỷ đồng, tương ứng 1,18 tỷ cổ phiếu được sang tay. Dù dòng tiền vẫn duy trì ở mức cao, lực cầu yếu dần về cuối phiên cho thấy tâm lý thận trọng quay trở lại sau giai đoạn hưng phấn tháng 10.

Nhóm bất động sản là tâm điểm giảm mạnh nhất trong ngày, khi nhiều cổ phiếu đồng loạt mất trên 6-9%.

Trên HoSE, CEO (-9,84%), TCH (-6,93%), NLG (6,92%), DIG (-6,31%), DXG (-6,91%), KDH (-5,16%), PDR (-5,10%), VRE (-5,86%), HDC (-6,98%), CII (-6,86%) chìm trong sắc đỏ, nhiều mã rơi xuống mức sàn với khối lượng dư bán lớn.

Dòng tiền đầu cơ có xu hướng rút ra khỏi nhóm này sau giai đoạn tăng mạnh từ cuối tháng 9, khi kỳ vọng lợi nhuận quý IV chưa có dấu hiệu cải thiện.

Ở nhóm vốn hóa lớn, VHM (-0,71%) và NVL (-5,49%) giảm sâu, trong khi VIC ngược dòng tăng 2,3%, trở thành điểm sáng hiếm hoi của nhóm.

Không chỉ bất động sản, nhóm chứng khoán cũng chịu áp lực mạnh với SHS (-9,57%), SSI (-5,25%), VND (-6,23%), VIX (-6,96%), CTS (-6,92%), ORS (-5,48%). Thanh khoản giảm dần cho thấy dòng tiền ngắn hạn đang rời khỏi nhóm cổ phiếu beta cao.

Nhóm ngân hàng giao dịch tiêu cực khi TCB (-4,27%), VPB (-3,83%), HDB (-4,53%), STB (-5,77%), MSB (-4,41%) đều giảm mạnh. Các mã đầu ngành như VCB (-0,5%), ACB (-0,2%) chỉ giảm nhẹ, góp phần hạn chế đà rơi của chỉ số.

Ở nhóm vật liệu xây dựng, HPG (-2,43%), GVR (-2,41%), CTD (-4,33%) điều chỉnh theo xu hướng chung, chịu tác động từ triển vọng đầu tư công chậm và nhu cầu thép chưa phục hồi rõ rệt.

Ngược lại, nhóm công nghệ, bảo hiểm và năng lượng trở thành điểm sáng giúp thị trường bớt tiêu cực. BVH (+6,89%), BMI (+6,87%), BIC (+5,56%), FPT (+1,06%) tiếp tục thu hút dòng tiền nhờ kết quả kinh doanh tăng trưởng ổn định, trong khi PVD (+2,31%), HAH (+1,95%), NKG (+1,25%), IDC (+0,26%), GMD (+0,59%) được hưởng lợi từ đà phục hồi của giá dầu và hoạt động logistics.

Ở nhóm tiêu dùng, MCH (+3,72%) tăng tốt, trái ngược với MSN (-3,27%), VNM (-0,52%) và HAG (-3,8%).

Khối ngoại bán ròng hơn 180 tỷ đồng, với 3.799 tỷ đồng bán ra và 3.619 tỷ đồng mua vào. Áp lực bán tập trung tại nhóm ngân hàng và bất động sản, trong khi mua ròng tại FPT, MCH và PVD.

Theo nhận định của Chứng khoán Nhất Việt (VFS), xu hướng đi ngang ngắn hạn vẫn chưa bị phá vỡ. Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 50-80% danh mục và không hành động sớm cho đến khi tín hiệu rõ ràng.

Kịch bản 1 (30%): VN-Index tạo đáy và hồi phục lên vùng đỉnh cũ tại 1.800 điểm.

Kịch bản 2 (70%): Áp lực bán dâng cao, thị trường kiểm định vùng hỗ trợ 1.600 điểm. Nhà đầu tư hạ tỷ trọng và đợi hồi phục tại vùng hỗ trợ 1.532 điểm.