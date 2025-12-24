Giá vàng SJC tăng, áp sát mốc 160 triệu đồng/lượng

Tóm tắt bài viết Ẩn / Hiện Sáng ngày 24/12, giá vàng miếng SJC được các công ty như Sài Gòn, Doji niêm yết ở mức 157,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 159,8 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tròn 9999 tại SJC là 153,4 – 156,4 triệu đồng/lượng, còn tại DOJI là 154 – 157 triệu đồng/lượng, và Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 155 – 158 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới ngày 24/12 đạt 4.507 USD/ounce, tương đương khoảng 143,5 triệu đồng/lượng (chưa thuế phí), tăng 700.000 đồng/lượng so với ngày 23/12, và mức chênh lệch với vàng SJC là 16,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới đã tăng trưởng nóng tới 70% từ đầu năm 2025, hướng tới mức tăng hàng năm mạnh mẽ nhất kể từ năm 1979, nhờ hoạt động thu mua của ngân hàng trung ương và dòng vốn ETF. Giá bitcoin ngày 24/12 là 87.366 USD/BTC, giảm 0,9% trong 24h qua, với vốn hóa thị trường là 1.744 tỷ USD, chiếm 56,9% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá. Cung cấp bởi

Giá vàng SJC tiếp tục phá đỉnh

Sáng 24/12, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 157,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 159,8 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với hôm qua (23/12). Đây là mức giá cao nhất lịch sử vàng miếng SJC. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 153,4 – 156,4 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với phiên 23/12.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 154 – 157 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 155 – 158 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với ngày 23/12.

Giá vàng thế giới vượt mốc 4.500 USD

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 24/12 giao dịch ở mức 4.507 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.403 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 143,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 700.000 đồng/lượng so với hôm qua (23/12).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 16,3 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới hôm nay đã chính thức xuyên thủng mốc 4.500 USD/ounce, thiết lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Đà bứt phá này được cộng hưởng từ kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và những diễn biến địa chính trị ngày càng khó lường.

Dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy sự ổn định trong quý III với tăng trưởng GDP vượt mức cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, thị trường lao động đang xuất hiện dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt khi tốc độ tạo việc làm mới bắt đầu chậm lại. Dù các nhà hoạch định chính sách vẫn còn nhiều bất đồng, giới đầu tư hiện đang đặt cược vào hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2026 khi áp lực lạm phát giảm bớt và các điều kiện việc làm được cải thiện.

Bên cạnh các yếu tố kinh tế, tâm lý trú ẩn an toàn của nhà đầu tư được đẩy lên cao trào trước căng thẳng liên quan đến Venezuela. Việc Mỹ liên tiếp phong tỏa các tàu chở dầu tại khu vực này không chỉ gia tăng rủi ro địa chính trị mà còn trực tiếp gây áp lực lên thị trường hàng hóa toàn cầu.

Tính chung từ đầu năm, giá vàng đã tăng trưởng nóng tới 70%, hướng tới mức tăng hàng năm mạnh mẽ nhất kể từ năm 1979. Trợ lực cho đà tăng phi mã này còn đến từ hoạt động thu mua tích trữ liên tục của các ngân hàng trung ương và dòng vốn chảy đều đặn vào các quỹ ETF vàng.

Giá bitcoin giảm 0,9%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (24/12) giá bitcoin giao dịch ở mức 87.366 USD/BTC, giảm 0,9% trong vòng 24h qua. Theo đó, bitcoin đã tăng 0,2% so với 7 ngày trước (87.222 USD/BTC) và tăng 1,2% trong 1 tháng vừa qua (86.311 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 87 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.744 tỷ USD chiếm 56,9% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 8 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.