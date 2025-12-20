Lịch chốt quyền cổ tức tuần tới: Hoá chất Đức Giang chi nghìn tỷ, “cháu” Hoá chất Đức Giang trăm tỷ

Trong tuần từ 22/12 – 26/12, gần 20 doanh nghiệp niêm yết chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt với tỷ lệ hấp dẫn, trong đó Hoá chất Đức Giang dự kiến chi hơn 1.140 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC) thông báo 25/12 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 30% (1 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/12.

Với gần 380 triệu cổ phiếu lưu hành, công ty cần chi khoảng 1.140 tỷ đồng trả cổ tức. Ngày thanh toán dự kiến là 15/1/2026.

Hoá chất Đức Giang là doanh nghiệp có cơ cấu cổ đông cô đặc, trong đó gia đình Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền giữ vai trò chủ đạo. Tính đến cuối tháng 9, ông Huyền sở hữu 18,38% vốn, ông Đào Hữu Kha (em trai ông Huyền) nắm 5,97% và bà Ngô Thị Ngọc Lan (em dâu ông Huyền) sở hữu 6,64%.

Ngoài ra, thông tin từ báo cáo quản trị bán niên 2025 cũng cho thấy bà Nguyễn Thị Hồng Lan (vợ ông Huyền) đang nắm 3,76% vốn. Hai người con gồm Đào Hữu Duy Anh (Phó Chủ tịch HĐQT) và Đào Hồng Hạnh sở hữu lần lượt 3,01% và 1,35%. Một số cá nhân liên quan khác nắm giữ tỷ lệ nhỏ.

Tính tổng cộng tỷ lệ sở hữu của ông Huyền và các cá nhân liên quan khoảng 40,74%. Như vậy, gia đình Chủ tịch Đào Hữu Huyền dự kiến “bỏ túi” khoảng 460 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức này.

CTCP Phốt Pho Apatit Việt Nam (Mã: PAT) thông báo 25/12 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2025. Tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/12. Thời gian thanh toán dự kiến là 15/1/2026.

Tỷ lệ thực hiện là 100%, nghĩa là 1 cổ phiếu nhận 10.000 đồng. PAT hiện có 25 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Số tiền công ty cần bỏ ra để trả cổ tức là 250 tỷ đồng.

Hiện tại, cổ đông lớn của Phốt Pho Apatit Việt Nam là Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai, nắm 51% vốn. Hoá chất Đức Giang là công ty mẹ, sở hữu 100% vốn tại Hóa chất Đức Giang Lào Cai.

CTCP Thống Nhất (Mã: BAX) cho biết 25/12 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/12. Thanh toán vào ngày 29/1/2026.

Tỷ lệ thực hiện là 20%, nghĩa là 1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng. BAX hiện có 8,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Công ty cần bỏ ra 16,4 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

CTCP Thủy điện Sê San 4A (Mã: S4A) thông báo 24/12 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/12. Thanh toán vào ngày 9/1/2026.

Tỷ lệ thực hiện là 15%, tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng.S4A hiện có 42,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Công ty cần bỏ ra 63,3 tỷ đồng trả cổ tức.

CTCP Dệt may Huế (Mã: HDM) chốt 25/12 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/12. Thời gian thanh toán dự kiến là 26/1/2026.

HDM hiện có hơn 20 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Số tiền công ty cần bỏ ra để trả cổ tức là hơn 30 tỷ đồng.

CTCP Thủy điện Định Bình (Mã: TDB) chốt 29/12 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 2 năm 2025. Ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là 26/12.

Tỷ lệ thực hiện là 15%, nghĩa là 1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng. TDB có 8,23 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Công ty cần bỏ ra hơn 12 tỷ đồng để trả cổ tức. Thời gian thanh toán là 23/1/2026.