Vàng miếng SJC và vàng thế giới hôm nay 26/12 tăng trở lại

VietTimes - Giá vàng miếng SJC sáng 26/12 niêm yết ở mức 157,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 159,2 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với hôm qua (25/12).

Giá vàng SJC tăng 400.000 đồng/lượng

Sáng 26/12, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 157,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 159,2 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với hôm qua (25/12). Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng. Như vậy, sau một ngày giảm 1 triệu đồng, vàng miếng đã tăng nhẹ trở lại.

Giá vàng miếng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 153,1 – 156,1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với phiên 25/12.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 154 – 157 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 155,8 – 158,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với ngày 25/12.

Vàng thế giới tăng 1,1 triệu đồng

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 26/12 giao dịch ở mức 4.504 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.384 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 143,3 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với hôm qua (25/12).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 15,9 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới trong phiên giao dịch hôm nay tiếp tục duy trì sức nóng quanh ngưỡng 4.500 USD/ounce, sau khi vừa thiết lập đỉnh lịch sử mới tại 4.530 USD/ounce vào đầu phiên. Làn sóng tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn đang dâng cao trước sự cộng hưởng của rủi ro địa chính trị và kỳ vọng nới lỏng tiền tệ từ Mỹ.

Tâm điểm của thị trường hiện đổ dồn vào chuỗi biến cố quốc tế phức tạp: từ việc Washington siết chặt phong tỏa dầu thô Venezuela, cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài, cho đến chiến dịch quân sự mới nhất của Mỹ nhắm vào ISIS tại Nigeria. Những bất ổn này đang đẩy nhu cầu dự trữ vàng lên mức báo động.

Song song đó, giới đầu tư đang đặt cược vào kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thực hiện hai đợt cắt giảm lãi suất (mỗi đợt 0,25 điểm phần trăm) trong năm tới. Dù nội bộ Fed vẫn tồn tại nhiều quan điểm trái chiều về lộ trình chính sách, nhưng dữ liệu lạm phát hạ nhiệt cùng sự suy yếu của thị trường lao động đang trở thành những luận điểm vững chắc hỗ trợ cho kim loại quý.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã bứt phá hơn 70%, xác lập kỷ lục tăng trưởng hàng năm mạnh mẽ nhất kể từ năm 1979. Trợ lực cho đà tăng vô tiền khoáng hậu này không chỉ đến từ các nhà đầu tư cá nhân mà còn được củng cố bởi hoạt động thu mua quyết liệt của các ngân hàng trung ương và dòng vốn chảy liên tục vào các quỹ ETF vàng toàn cầu.

Giá bitcoin tăng 1,2%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (26/12) giá bitcoin giao dịch ở mức 88.943 USD/BTC, tăng 1,2% trong vòng 24h qua. Theo đó, bitcoin đã tăng 3,3% so với 7 ngày trước (86.084 USD/BTC) và tăng 2,1% trong 1 tháng vừa qua (87.095 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 97 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.775 tỷ USD chiếm 56,9% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 6 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.