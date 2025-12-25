Masan Consumer sắp chia cổ tức hơn 2.600 tỷ đồng, ai nhận nhiều nhất?

CTCP Masan Consumer Holdings, thành viên Tập đoàn Masan hiện nắm hơn 69% vốn tại Masan Consumer dự kiến nhận về hơn 1.800 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức.

HĐQT CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer – Mã: MCH) hôm 24/12 đã quyết định tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu nhận 2.500 đồng).

Với hơn 1,05 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền công ty cần bỏ ra trả cổ tức khoảng 2.625 tỷ đồng. Thời điểm thanh toán dự kiến là ngày 30/1/2026.

Cơ cấu cổ đông Masan Consumer khá cô đặc nên cổ tức phần lớn chảy về túi của công ty mẹ. CTCP Masan Consumer Holdings, thành viên Tập đoàn Masan (Mã: MSN) hiện nắm hơn 69% vốn tại đây, dự kiến nhận 1.811 tỷ đồng.

Hồi tháng 7, Masan Consumer đã tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 1 với tỷ lệ 25%. Như vậy, tổng mức chia cổ tức hiện nâng lên 50%.

Tại ĐHĐCĐ thường niên, cổ đông công ty phê duyệt mức tạm ứng cổ tức năm 2025 tối đa là 60%.

Kể từ khi giao dịch UPCoM, công ty thường xuyên trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ cao (trừ năm 2022). Năm 2023, tỷ lệ cổ tức của Masan Consumer còn lên tới 268%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận về 26.800 đồng. Sang năm 2024, tỷ lệ chia cổ tức tuy không bằng nhưng vẫn giữ mức cao là 95%.

Trong buổi gặp gỡ truyền thông đầu tháng 12, ông Trương Công Thắng - CEO Masan Consumer cho rằng, một trong những điểm tự hào của công ty là chính sách cổ tức hấp dẫn. Ông đặt kỳ vọng công ty sẽ liên tục tạo ra kết quả kinh doanh tốt, hàng năm có thể chia sẻ 50-80% lợi nhuận có được thành cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt.

Các sản phẩm của Masan Consumer.

Bên cạnh chia cổ tức, HĐQT Masan Consumer lên phương án phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến phát hành hơn 226 triệu cổ phiếu mới.

Tỷ lệ thực hiện là 10.000:2.147, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền, và cứ 10.000 quyền sẽ được nhận thêm 2.147 cổ phiếu phát hành thêm.

Nguồn vốn thực hiện được trích từ thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2024, căn cứ trên báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Song song đó, Masan Consumer cũng dự kiến phân phối hơn 10,8 triệu cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu theo quy định về chuyển quyền sở hữu.

Tỷ lệ thực hiện là 10.000:103, tức cổ đông nắm giữ 10.000 cổ phiếu hiện hữu sẽ được nhận thêm 103 cổ phiếu. Nguồn vốn sử dụng tiếp tục là thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2024, theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Do sử dụng cổ phiếu quỹ để phân phối cho cổ đông hiện hữu, nên không phát sinh thời gian giao dịch đối với số cổ phiếu này. Chứng khoán Vietcap được chỉ định làm đại lý thực hiện việc chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện đồng thời hai phương án phát hành nêu trên được xác định là ngày 12/1/2026.

Sáng nay (25/12), hơn 1,05 tỉ cổ phiếu MCH của Masan Consumer bắt đầu giao dịch trên HOSE với giá tham chiếu 212.800 đồng/cp.

Với mức giá này, vốn hóa thị trường của Masan Consumer đạt gần 225.000 tỷ đồng, vượt qua nhiều công ty lớn như Hòa Phát, MBBank hay VietinBank.

Phát biểu tại lễ niêm yết, ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan nhấn mạnh Masan Consumer không chỉ là "viên kim cương gia bảo" về mặt giá trị mà còn là biểu tượng cho niềm tin và khát vọng phát triển dài hạn của Masan.

"Mỗi ngày chúng ta sẽ đối diện với xanh, đỏ, vàng, nhưng như một người Masan, chúng tôi luôn tin yêu vào màu tím" - ông Nguyễn Đăng Quang nói.