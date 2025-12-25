Vừa đón sếp mới, Sacombank đổi nhận diện thương hiệu, bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT

Sacombank công bố thay đổi nhận diện thương hiệu ngay sau khi có sự góp mặt của ông Nguyễn Đức Thuỵ vào vị trí quyền Tổng giám đốc, đồng thời sẽ bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HoSE: STB) vừa ban hành Nghị quyết thông qua một số nội dung quan trọng để trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2025.

Theo đó, ngân hàng dự kiến bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 tại ĐHĐCĐ sắp tới. Ngày chốt danh sách cổ đông để thông báo quyền ứng cử, đề cử đối với cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên là 15/1/2026.

Hiện, HĐQT Sacombank có 7 thành viên, trong đó ông Dương Công Minh là Chủ tịch và ông Phạm Văn Phong là Phó chủ tịch. Các thành viên khác gồm: bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, ông Phan Đình Tuệ, ông Nguyễn Xuân Vũ, và 2 thành viên độc lập là ông Vương Công Đức, bà Phạm Thị Thu Hằng.

Sacombank đang có những thay đổi trong bộ máy điều hành cấp cao.

Cụ thể, ông Nguyễn Đức Thuỵ vừa rời vị trí Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, HoSE: LPB) để đảm nhiệm vị trí quyền Tổng giám đốc tại Sacombank. Cùng thời điểm, bà Nguyễn Thị Kiều Anh cũng được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc.

Song song với đó, Sacombank tiến hành điều chỉnh nhân sự tại Văn phòng HĐQT. Ông Dương Thanh Tuấn thôi giữ chức Chánh văn phòng HĐQT - Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 1/1/2026, để tiếp tục đảm nhiệm vai trò Phó Giám đốc Khối Quản trị hành chính.

Người kế nhiệm là ông Dương Trung Lợi, nguyên Trợ lý Chủ tịch HĐQT, sẽ đảm nhiệm vị trí Chánh Văn phòng HĐQT - Người phụ trách quản trị công ty từ cùng thời điểm.

Không chỉ thay đổi hàng loạt nhân sự cấp cao, Sacombank còn thay đổi nhận diện thương hiệu mới. Thay vì chữ xanh như trước đây, logo mới sử dụng chữ in hoa trên nền xanh dương đậm kết hợp sắc vàng ánh kim.

Logo mới của Sacombank. Ảnh: Sacombank

Việc nhà băng này thay đổi nhận diện thương hiệu khiến nhiều người liên tưởng đến những doanh nghiệp từng thay đổi "màu cờ sắc áo" khi ông Nguyễn Đức Thuỵ xuất hiện.

Tiêu biểu nhất là trường hợp của LPBank. Kể từ khi ông Thụy tham gia HĐQT năm 2021 và nắm quyền Chủ tịch vào cuối năm 2022, ngân hàng này đã trải qua cuộc lột xác toàn diện chưa từng có.

Tháng 5/2023, LienVietPostBank chính thức đổi nhận diện thương hiệu thành LPBank, bỏ đi yếu tố "Bưu điện". Điểm đáng chú ý nhất là logo mới đã chuyển sang tông màu vàng và nâu đất - những gam màu đặc trưng gợi nhớ đến ThaiGroup. Đến tháng 7/2024, ngân hàng tiếp tục đổi tên thương mại thành Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam, mang ý nghĩa may mắn và phát triển.

Sự thay đổi về "áo" còn đi liền với cú lộn ngược về tài chính. Dưới thời ông Thụy, LPBank liên tiếp phá đỉnh lợi nhuận. Năm 2024, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế kỷ lục hơn 12.000 tỷ đồng, tổng tài sản vượt mốc nửa triệu tỷ đồng. Cổ phiếu LPB cũng trở thành "siêu cổ phiếu" khi tăng gấp 4 lần chỉ trong 3 năm.