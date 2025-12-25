Cổ phiếu VIC, VHM, VRE “lau sàn” sau quyết định bất ngờ của Vingroup

Bộ 3 cổ phiếu “họ Vin” gồm VIC, VHM, VRE bất ngờ “lau sàn” trong phiên 25/12. VPL cũng lao dốc trước thông tin Vingroup rút đề xuất đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam.

Ngày 25/12, Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) xin rút đăng ký đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Phản ứng trước thông tin trên, bộ 3 cổ phiếu “họ Vin” gồm VIC, VHM, VIC bất ngờ “lau sàn” trong phiên giao dịch hôm nay (25/12).

VIC giảm 6,95% về 158.000 đồng/cp, lấy đi của VN-Index 16 điểm; VHM lùi về 114.300 đồng/cp, giảm 6,92% khiến chỉ số mất hơn 5 điểm; VRE giảm 6,93% xuống 32.250 đồng/cp, làm thị trường mất hơn 1, điểm.

VPL cũng “đỏ rực” trong phiên hôm nay, lùi về 99.000 đồng/cp.

Diễn biến giá cổ phiếu VIC từ đầu năm đến nay. Nguồn: Trading View.

Một trong những lý do rút khỏi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam được Vingroup đưa ra là đảm bảo tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án hạ tầng trọng điểm vừa được giao nhiệm vụ triển khai. Trong đó, có dự án khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội với quy mô hơn 9.000 ha với sân vận động Trống Đồng có sức chứa 135.000 chỗ ngồi.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam có tổng vốn sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, tương đương 67 tỷ USD. Tuyến đường dài 1.541 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP. HCM), đi qua 20 tỉnh, thành. Đây là một trong những công trình hạ tầng chiến lược được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

Dự án này được Quốc hội đồng ý cho khu vực tư nhân tham gia đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam để đảm bảo tiến độ dự án. Hồi tháng 7, Chính phủ đặt kế hoạch khởi công đường sắt tốc độ cao Bắc Nam vào tháng 12/2026 và hoàn thành dự án vào năm 2035.

Ngoài Vingroup, một số doanh nghiệp khác cũng muốn tham gia đầu tư dự án này như THACO Trường Hải, CTCP Vận tải đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Vietnam 3000)...

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu HPG của Hoà Phát cũng giảm 1,13% xuống 26.2500 đồng/cp trong phiên hôm nay.

Nhìn về thị trường chung, VN-Index giảm 39,97 điểm, tương đương 2,24% xuống 1.742,85 điểm.

VN30-Index giảm 46,92 điểm (2,32%) xuống 1.976,21 điểm, rổ chỉ số ghi nhận 24 mã giảm trong đó có 3 mã sàn đến từ nhóm cổ phiếu “họ Vin” và chỉ có 6 mã xanh.

HNX-Index cũng chung tình trạng, giảm 1,62 điểm, tương đương 0,64% xuống 250,98 điểm. Trong khi đó, UPCoM-Index tăng 0,25 điểm (0,21%) lên 120,15 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 28.600 tỷ đồng, trong đó HOSE chiếm hơn 26.300 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 560 tỷ đồng, cổ phiếu được mua nhiều nhất gồm STB, MCH, VJC, VPB…