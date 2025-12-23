STB tiếp tục tăng trần sau tin ông Nguyễn Đức Thụy làm quyền Tổng giám đốc Sacombank

close Đăng nhập

Cổ phiếu STB ghi nhận phiên tăng trần thứ hai liên tiếp sau khi Sacombank thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm Quyền Tổng giám đốc.

Chốt phiên hôm nay (23/12), cổ phiếu STB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tiếp tục là tâm điểm của thị trường khi ghi nhận phiên tăng trần thứ hai liên tiếp, cán mốc 56.000 đồng/cp và trắng bên bán ngay từ đầu phiên.

Cổ phiếu STB đã ghi nhận 7 phiên tăng điểm liên tiếp kể từ ngày 12/12. Thị giá cổ phiếu đã tăng từ 46.000 đồng/cp lên 56.000 đồng/cp, tương ứng tăng 22% trong vòng 7 phiên.

Xét trong ngành ngân hàng, giá cổ phiếu STB chỉ đứng sau VCB của Vietcombank (57.200 đồng/cp).

anh-chup-man-hinh-2025-12-23-luc-150310.png
Diễn biến giá cổ phiếu STB. Nguồn: Trading View.

Cổ phiếu STB tiếp tục tăng trần trong phiên giao dịch hôm nay sau khi Sacombank thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thuỵ) làm Quyền Tổng giám đốc.

Ông Thụy từng là Chủ tịch Tập đoàn Thai Group, CTCP Thaiholdings, CTCP Du lịch Kim Liên, CTCP Enclave Phú Quốc và Phó chủ tịch Công ty Điện Mặt trời Xuân Thiện Ninh Thuận, Điện Mặt trời Xuân Thiện Đăk Lăk.

Từ tháng 4/2021, ông bắt đầu gia nhập ngành ngân hàng trên cương vị Phó chủ tịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank), sau đó được đổi tên thành Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam.

Tại tại đại hội đồng cổ đông bất thường của LPBank diễn ra vào sáng nay (23/12) đã từ nhiệm chức Chủ tịch ngân hàng Lộc Phát (LPBank) bởi lý do cá nhân. Người thay thế ông Thụy là ông Hồ Nam Tiến, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị (HĐQT).

Trái ngược với đà tăng của STB, cổ phiếu LPB “đỏ lửa” khi lùi về mốc 41.800 đồng/cp.

Chốt phiên giao dịch hôm nay (23/12), VN-Index tăng 21,12 điểm, tương đương 1,21% lên 1.722,15 điểm. VIC tăng trần lên 169.900 đồng/cp và trắng bên bán. Cổ phiếu tiếp tục giữ vai trò đầu tàu khi đóng góp hơn 17 điểm tăng cho VN-Index.

