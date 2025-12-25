Tổng giám đốc Vinpearl từ nhiệm sau hơn 1 năm nắm quyền

Công ty CP Vinpearl (HoSE: VPL) vừa nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Đặng Thanh Thủy.

Đơn từ nhiệm sẽ có hiệu lực sau khi được Hội đồng quản trị (HĐQT) của Vinpearl thông qua.

Ông Đặng Thanh Thủy sinh năm 1969, là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, được bầu làm thành viên HĐQT Vinpearl từ ngày 9/3/2024, sau đó được bổ nhiệm đồng thời làm Tổng giám đốc từ ngày 12/11/2024.

Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc tại Vinpearl, đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt. Ngoài ra, ông còn kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Nha Trang.

Ngoài ông Thuỷ, ban điều hành của Vinpearl còn 3 thành viên khác, gồm: bà Võ Thị Phương Thảo và Vũ Thị Kim Hướng, ông Nguyễn Đình Nga.

Biến động nhân sự cấp cao diễn ra sau khi Vinpearl niêm yết cổ phiếu trên HoSE từ ngày 13/5 - cái tên thứ tư trong hệ sinh thái Vingroup có cổ phiếu giao dịch trên HoSE, bên cạnh Vingroup (VIC), Vinhomes (VHM) và Vincom Retail (VRE).

Cổ phiếu VPL mới đây đã được cấp margin sau khi hoàn thành đủ 6 niêm yết trên sàn, kết thúc vai trò "tân binh". Nhờ vậy, thanh khoản của VPL cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực hơn, đạt vài triệu đơn vị mỗi phiên, so với mức vài nghìn đơn vị ở giai đoạn đầu.



Trên thị trường chứng khoán, kết phiên hôm nay, cổ phiếu VPL giảm 2,94%, còn 99.000 đồng/đơn vị. Các mã họ "Vingroup" khác như VIC, VHM, VRE đều giảm sàn, lần lượt đóng cửa tại 158.000 đồng/đơn vị, 114.300 đồng/đơn vị và 32.250 đồng/đơn vị.

Chỉ riêng 4 cổ phiếu VIC, VHM, VRE và VPL đã lấy đi hơn 28 điểm của VN-Index. Theo ước tính, biến động mạnh của nhóm cổ phiếu này khiến tài sản của ông Phạm Nhật Vượng giảm khoảng 1,9 tỷ USD, xuống còn 28 tỷ USD.

Về tình hình kinh doanh, quý III/2025, Vinpearl ghi nhận doanh thu đạt 3.094 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 819 tỷ đồng, cải thiện mạnh từ mức nền thấp của năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 169 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, Vinpearl ghi nhận 12.700 tỷ đồng doanh thu vận hành và hơn 428 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Trong đó, mảng dịch vụ khách sạn tiếp tục là nguồn thu chủ lực với 8.100 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ.