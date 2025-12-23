Giá vàng SJC lên mốc 159 triệu đồng/lượng, vàng thế giới cao nhất mọi thời đại

VietTimes - Giá vàng miếng SJC sáng 23/12 đạt 157 triệu đồng/lượng mua vào, 159 triệu đồng/lượng bán ra – mức cao nhất lịch sử. Vàng thế giới cũng lập kỷ lục mới sau lần thứ 50 phá đỉnh trong năm 2025.

Tóm tắt bài viết Ẩn / Hiện Sáng ngày 23/12, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 157 triệu đồng/lượng (mua vào) và 159 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 1.900.000 đồng/lượng so với ngày 22/12. Vàng nhẫn tròn 9999 tại SJC giao dịch ở mức 152,6 – 155,6 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI là 153,5 – 156,5 triệu đồng/lượng, và Bảo Tín Minh Châu là 154,5 – 157,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới sáng 23/12 giao dịch ở mức 4.485 USD/ounce, tương đương khoảng 142,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế và phí), tăng 3,3 triệu đồng/lượng so với hôm trước. Giá vàng thế giới vượt ngưỡng 4.480 USD/ounce, đánh dấu lần thứ 50 phá kỷ lục trong năm, do kỳ vọng nới lỏng tiền tệ tại Mỹ và căng thẳng địa chính trị. Giá bitcoin giao dịch ở mức 88.603 USD/BTC, tăng 0,2% trong 24 giờ, với vốn hóa thị trường 1.769 tỷ USD, chiếm 57,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Giá vàng SJC phá đỉnh lịch sử

Sáng 23/12, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 157 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 159 triệu đồng/lượng, tăng 1.900.000 đồng/lượng so với hôm qua (22/12). Đây là mức giá cao nhất lịch sử vàng miếng SJC. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 152,6 – 155,6 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 1.800.000 đồng/lượng so với phiên 22/12.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 153,5 – 156,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 2.000.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 154,5 – 157,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 2.500.000 đồng/lượng so với ngày 22/12.

Giá vàng thế giới lần thứ 50 phá kỷ lục

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 23/12 giao dịch ở mức 4.485 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.403 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 142,8 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 3,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua (22/12).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 16,2 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới vừa xác lập cột mốc lịch sử mới khi vượt ngưỡng 4.480 USD/ounce trong phiên giao dịch hôm nay. Đây là lần thứ 50 trong năm nay kim loại quý phá kỷ lục, được thúc đẩy bởi sự cộng hưởng giữa kỳ vọng nới lỏng tiền tệ tại Mỹ và "bóng ma" địa chính trị ngày càng lan rộng.

Hiện tại, thị trường đang đặt cược vào kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có ít nhất hai đợt cắt giảm lãi suất (mỗi đợt 25 điểm cơ bản) vào năm tới. Cơ sở cho dự báo này là dữ liệu lạm phát đang hạ nhiệt nhanh chóng cùng những dấu hiệu cho thấy thị trường lao động Mỹ bắt đầu "ngấm đòn" sau giai đoạn thắt chặt. Mọi sự chú ý của giới đầu tư đang đổ dồn vào báo cáo ước tính GDP quý III (lần thứ hai) công bố vào cuối ngày hôm nay để tìm kiếm thêm manh mối về lộ trình chính sách tiếp theo của Fed.

Bên cạnh yếu tố kinh tế, nhu cầu trú ẩn an toàn tăng vọt do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela. Sau vụ bắt giữ tàu chở dầu thứ hai vào thứ Bảy tuần trước và việc Washington triển khai lực lượng truy đuổi tàu thứ ba, lệnh phong tỏa hải quân khu vực của Mỹ đang đẩy rủi ro địa chính trị lên mức báo động.

Tính từ đầu năm, giá vàng đã bứt phá mạnh mẽ tới 70%, hướng tới năm tăng trưởng rực rỡ nhất kể từ 1979. Đà tăng phi mã này không chỉ đến từ các nhà đầu tư cá nhân mà còn được bảo chứng bởi làn sóng gom hàng quyết liệt từ các ngân hàng trung ương và dòng vốn chảy vào các quỹ ETF vàng liên tục không ngừng nghỉ.

Giá bitcoin tăng 0,2%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (22/12) giá bitcoin giao dịch ở mức 88.603 USD/BTC, tăng 0,2% trong vòng 24h qua. Theo đó, bitcoin đã tăng 3,2% so với 7 ngày trước (85.888 USD/BTC) và tăng 2,7% trong 1 tháng vừa qua (86.318 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 93 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.769 tỷ USD chiếm 57,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 8 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.