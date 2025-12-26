Xem trước iPhone màn hình gập qua bản in 3D, kích thước gần bằng iPad Mini

Mô hình 3D của nguyên mẫu iPhone Fold được chia sẻ trên MakerWorld cho thấy thiết kế vuông vức, màn hình trong khoảng 7,7 inch và màn hình ngoài 5,3 inch.

Một tài khoản có tên Subsy đã đăng tải mô hình 3D cho nguyên mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple lên MakerWorld - nền tảng chia sẻ mô hình in 3D. Đây là mô hình tỷ lệ 1:1, cho phép người có máy in 3D in ra để cầm nắm, gập mở và cảm nhận kích thước thật của iPhone Fold. Theo tác giả, mô hình này được dựng dựa trên các bản vẽ CAD rò rỉ gần đây.

Mô hình iPhone Fold được in 3D dựa trên các bản vẽ rò rỉ gần đây. Ảnh: Subsy.

Về cơ chế vận hành, mô hình này có khớp gập đơn giản để tạo chuyển động mở đóng thực tế khi thao tác. Tác giả nhấn mạnh cơ chế này chỉ nhằm phục vụ việc xem trước điện thoại, không đại diện cho thiết kế bản lề cuối cùng của Apple.

Từ bản in 3D, chi tiết được quan tâm nhất vẫn là tỉ lệ màn hình "lạ" của iPhone Fold trong các tin rò rỉ. Theo The Information, iPhone Fold có kiểu dáng vuông vức hơn nhiều smartphone gập dạng "quyển sách" hiện nay và khi mở ra sẽ rộng về chiều ngang, gần bằng iPad Mini. Cũng theo nguồn này, màn hình trong sẽ có kích thước 7,7 inch và màn hình ngoài khoảng 5,3 inch.

Trên mạng xã hội X, tài khoản Ice Universe đã đăng ảnh dựng iPhone Fold thiết kế gần giống mô hình 3D của Subsy. Theo đó, mẫu điện thoại này có màn hình ngoài kích thước 5,35 inch, màn hình trong 7,58 inch và có tỷ lệ 4:3.

Bản dựng của iPhone Fold có thiết kế vuông vức, màn hình trong có kích thước 7,58 inch đi kèm tỷ lệ 4:3. Ảnh: Ice Universe.

Theo truyền thông quốc tế, iPhone Fold có thể ra mắt vào nửa cuối 2026, cùng thời điểm với iPhone 18 Pro, Pro Max và iPhone Air 2. Tuy nhiên, thời điểm bán ra có thể trễ hơn do khó khăn về nguồn linh kiện và sản xuất. Sự "khan hiếm" này có thể đẩy giá bán của iPhone Fold lên cao, khoảng từ 2.400 USD, theo CNET.

Dù vậy, nếu iPhone Fold thật sự ra mắt, nó vẫn có thể tạo cú hích cho phân khúc điện thoại gập khi nhóm này được quan tâm hơn. Thách thức lớn là Apple quá chậm chân với phân khúc này, khi thị trường đã xuất hiện điện thoại gập ba như Huawei Mate XT và Samsung Galaxy Z TriFold.

Dù được đầu tư bản lề, iPhone Fold sẽ khó loại bỏ được hoàn toàn nếp gấp khi mở màn hình. Ảnh: Ice Universe.

Vì cuộc chơi đã bước sang "tri-fold", iPhone Fold sẽ phải tạo được sự khác biệt rõ rệt về trải nghiệm phần mềm, độ bền và tối ưu hệ sinh thái để thuyết phục người dùng. Nếu không làm tốt các tiêu chí đó, iPhone Fold sẽ lại một lần nữa "chậm chân" so với điện thoại Android.