Ông Nguyễn Đức Thụy làm quyền Tổng giám đốc Sacombank

Ông Nguyễn Đức Thụy chính thức đảm nhận vai trò quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HoSE: STB) ngay sau khi hoàn tất chuyển giao tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, HoSE: LPB).

Tóm tắt bài viết Ẩn / Hiện Ông Nguyễn Đức Thụy chính thức đảm nhiệm vị trí quyền Tổng Giám đốc Sacombank (STB) sau khi hoàn tất chuyển giao công việc tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, LPB). Ông Nguyễn Đức Thụy đã từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT LPBank vì lý do cá nhân và được thay thế bởi ông Hồ Nam Tiến, Phó chủ tịch thường trực HĐQT. Ông Nguyễn Đức Thụy, sinh năm 1976, từng là Chủ tịch Tập đoàn Thai Group, Thaiholdings, Du lịch Kim Liên, Enclave Phú Quốc và Phó chủ tịch Điện Mặt trời Xuân Thiện. Cổ phiếu LPB giảm 5,68% xuống 41.500 đồng/đơn vị trước khi hồi phục còn 42.850 đồng/đơn vị, trong khi cổ phiếu STB tăng kịch trần lên 56.000 đồng/đơn vị. Vốn hóa của Sacombank đạt mức 105.572 tỷ đồng, với cổ phiếu STB dư mua 7,1 triệu đơn vị và không có bên bán trong phiên giao dịch sáng ngày 23/12. Cung cấp bởi

Sau khi hoàn tất quá trình chuyển giao công việc tại LPBank, ông Nguyễn Đức Thụy đã chính thức đảm nhiệm vai trò quyền Tổng Giám đốc Sacombank.

Trước đó, ông Nguyễn Đức Thuỵ đã nộp đơn từ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) LPBank vì lý do cá nhân.

Đơn xin từ nhiệm của ông được các cổ đông thông qua tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường của LPBank. Người thay thế ông Thụy là ông Hồ Nam Tiến, Phó chủ tịch thường trực HĐQT.

Ông Nguyễn Đức Thụy thường được gọi là Bầu Thụy, sinh năm 1976, tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh tại trường ĐH Colorado State.

Ông được bầu vào Hội đồng quản trị LPBank từ cuối tháng 4/2021 và làm Phó chủ tịch ngân hàng khoảng một tuần sau đó. Tới tháng 9/12/2022, ông chính thức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT.

Bầu Thụy từng làm chủ tịch và lãnh đạo tại nhiều doanh nghiệp tài chính, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, xây dựng, năng lượng, xi măng...

Ông từng là Chủ tịch Tập đoàn Thai Group, Công ty cổ phần Thaiholdings, Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên, Công ty cổ phần Enclave Phú Quốc và Phó chủ tịch Công ty Điện Mặt trời Xuân Thiện Ninh Thuận, Điện Mặt trời Xuân Thiện Đắk Lắk.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu LPB bất ngờ chuyển từ sắc xanh sang sắc đỏ sau thông tin ông Nguyễn Đức Thuỵ rời "ghế nóng" tại LPBank.

Mở đầu phiên giao dịch, mã LPB giao dịch ở mức 44.250 đồng/đơn vị nhưng đã nhanh chóng lao dốc sau đó. Tại thời điểm khoảng 10h45' sáng, mã này đã giảm 5,68%, xuống còn 41.500 đồng/đơn vị, trước khi hồi phục lên mức 42.850 đồng/đơn vị vào thời điểm kết phiên sáng (giảm 2,61%).

Trái với diễn biến ảm đạm của LPB, cổ phiếu STB của Sacombank lại ghi nhận đà hưng phấn khi tiếp tục tăng kịch trần trong phiên giao dịch sáng 23/12.

Cụ thể, mở cửa phiên sáng, cổ phiếu STB được giao dịch ở mức 54.700 đồng/đơn vị nhưng đã nhanh chóng tăng kịch biên độ lên 56.000 đồng/đơn vị, đánh dấu phiên trần thứ 2 liên tiếp. Nhờ đó, vốn hóa của ngân hàng được đưa lên mức 105.572 tỷ đồng. Tại thời điểm cập nhật, mã cổ phiếu này dư mua 7,1 triệu đơn vị và trắng bên bán.