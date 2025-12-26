Những "con số biết nói": Tư nhân đang dẫn dắt khoa học và công nghệ Việt Nam

Doanh nghiệp tư nhân tiếp tục giữ vai trò đầu tàu khi chiếm 98,5% số doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đồng thời tự đầu tư hoặc mua hơn 90% kết quả công nghệ bằng nguồn vốn của mình.

Thông tin được trao đổi tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, diễn ra sáng 26/12.

Công nghiệp công nghệ số đóng góp hơn 1 triệu tỷ đồng vào GDP

Trong năm 2025, doanh thu toàn ngành Khoa học và Công nghệ ước đạt gần 5,5 triệu tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2024 và vượt 122% kế hoạch năm.

Tiềm lực của ngành tiếp tục được củng cố với quy mô nhân lực không ngừng mở rộng, tổng số lao động ước đạt gần 2,4 triệu người.

Hoạt động của ngành không chỉ bảo đảm hiệu quả kinh tế mà còn thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, với số nộp ngân sách ước đạt 115.080 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ và vượt 111% kế hoạch.

Đặc biệt, giá trị đóng góp vào GDP của ngành Khoa học và Công nghệ ước đạt hơn 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 35% so với năm trước và đạt 139% kế hoạch năm 2025, tiếp tục khẳng định vai trò là động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia.

Trong năm 2025, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế quốc tế ngày càng vững chắc khi Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) xếp hạng 44/139 quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo vươn lên vị trí thứ 55 thế giới.

Đặc biệt, hạ tầng số và viễn thông - huyết mạch của nền kinh tế số, ghi nhận bước nhảy vọt mạnh mẽ với tốc độ băng rộng cố định lọt Top 10 toàn cầu; tỷ lệ sử dụng thế hệ địa chỉ Internet mới (IPv6) đứng thứ 2 ASEAN và thứ 7 thế giới, vượt qua nhiều quốc gia có trình độ công nghệ phát triển.

Những kết quả này không chỉ phản ánh nỗ lực bền bỉ của toàn ngành mà còn khẳng định năng lực tự chủ, tự cường và vị thế ngày càng rõ nét của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Năm 2025, ngành công nghiệp công nghệ số tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế, với nhiều chỉ số tài chính và xuất khẩu tăng trưởng vượt bậc, vượt xa kế hoạch đề ra.

Doanh thu toàn ngành ước đạt 198 tỷ USD, tăng 26% so với năm 2024 và vượt 16% kế hoạch năm. Giá trị đóng góp vào GDP ước đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước và đạt 105% kế hoạch.

Hiệu quả hoạt động của ngành tiếp tục được nâng cao với lợi nhuận ước đạt trên 371.000 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2024. Số nộp ngân sách nhà nước ước đạt gần 70.000 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ.

Ở lĩnh vực xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu phần cứng và điện tử ước đạt 178 tỷ USD, tăng 35% so với năm 2024, hoàn thành 112% kế hoạch năm và tiếp tục giữ vững vị thế là nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của quốc gia.

Cùng với đó, hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số tiếp tục mở rộng mạnh mẽ. Số lượng doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động ước đạt 80.052 doanh nghiệp, tăng 10% so với năm 2024, phản ánh sức sống, năng lực cạnh tranh và vai trò ngày càng rõ nét của khu vực doanh nghiệp công nghệ trong phát triển kinh tế số.

962 doanh nghiệp KHCN mang lại 196 nghìn tỷ đồng

Lũy kế đến tháng 11/2025, cả nước có 962 doanh nghiệp khoa học và công nghệ được cấp Giấy chứng nhận. Khối doanh nghiệp này hoạt động hiệu quả với doanh thu ước đạt khoảng 196 nghìn tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 36.000 lao động kỹ thuật cao.

Đáng chú ý, khu vực tư nhân tiếp tục thể hiện vai trò dẫn dắt khi chiếm 98,5% số lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ; trên 90% kết quả công nghệ được doanh nghiệp tự đầu tư nghiên cứu hoặc mua bằng nguồn vốn tư nhân.

Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng. Ước tính hiện có khoảng 4.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, duy trì hai kỳ lân công nghệ là MoMo và Sky Mavis, đồng thời xuất hiện nhiều doanh nghiệp tiềm năng.

Trên bảng xếp hạng toàn cầu, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam đứng thứ 55/100 quốc gia, tăng 1 bậc so với năm trước và xếp thứ 5 trong khu vực ASEAN.

Đáng chú ý, TP. Đà Nẵng ghi nhận bước thăng hạng vượt bậc khi tăng 130 bậc, lọt Top 12 thành phố có hệ sinh thái khởi nghiệp nổi bật toàn cầu; Hà Nội tăng 9 bậc và TP. Hồ Chí Minh tăng 1 bậc, tiếp tục nằm trong Top 1.000 thành phố khởi nghiệp hàng đầu thế giới.

Hoạt động đầu tư mạo hiểm tiếp tục khởi sắc với tổng vốn đầu tư năm 2024 đạt khoảng 2,3 tỷ USD. Hiện có hơn 208 quỹ đầu tư đang hoạt động tại Việt Nam, tăng gấp 7 lần so với năm 2016, đưa Việt Nam xếp thứ 3 ASEAN về thu hút vốn đầu tư mạo hiểm.